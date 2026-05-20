Вы прилетели утренним рейсом, а до заселения в отель ещё полдня? Я помогу вам правильно познакомиться с Австралией — встречу в аэропорту, и мы отправимся проживать ваше первое сиднейское утро в полном удовольствии.
Это будет мягкое погружение в атмосферу города — солёный воздух океана и премиальный комфорт с первых минут.
Описание трансфер
Кофе-терапия: начнём день как настоящие сиднейцы — с безупречного флэт уайт и завтрака на одном из шикарных пляжей города с видом на просыпающийся океан.
Маршрут под настроение: увидим иконы города — Оперу и мост — с лучших ракурсов без толп. Обсудим историю Оперы и заглянем в старейший район Рокс, где началась история современной Австралии.
Борьба с джетлагом: свежий бриз, прогулка вдоль океанских обрывов и яркое солнце — лучший способ мгновенно переключиться на австралийское время.
Ваш инсайдер в городе: по пути я поделюсь историями о жизни на континенте и составлю персональный список рекомендаций: от ресторанов до шопинг-локаций. Помогу быстро оформить местную сим-карту, подскажу, как работает транспорт и где выгоднее обменять валюту.
О чём мы поговорим:
- как устроена жизнь в Сиднее: почему местные просыпаются на рассвете, в чём секрет их любви к кофе и что на самом деле значит знаменитое no worries
- как на месте диких лесов вырос один из самых стильных городов мира
- где искать самые свежие морепродукты и правильные стейки, в какие магазины зайти и какие туристические ловушки обходить стороной
Организационные детали
- Поездка проходит на Audi Q7. В машине есть место для багажа, детские кресла и прохладная вода
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Могу организовать трансфер для группы от 4 до 20 гостей на Mercedes V-Class или Mercedes Sprinter с отдельным трейлером для багажа. Подробности — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Сиднее
Я родом из места, где зима длится большую часть года, а солнце становится настоящей ценностью. В 2012 году я переехала в Австралию — к Тихому океану, в город, который считаю одним
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Мы прибыли в Сидней после длительного круиза, и именно со встречи с Милой началось наше комфортное и очень интересное знакомство с городом. С первых минут стало понятно- мы в надёжных
