Вы прилетели утренним рейсом, а до заселения в отель ещё полдня? Я помогу вам правильно познакомиться с Австралией — встречу в аэропорту, и мы отправимся проживать ваше первое сиднейское утро в полном удовольствии. Это будет мягкое погружение в атмосферу города — солёный воздух океана и премиальный комфорт с первых минут.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Кофе-терапия: начнём день как настоящие сиднейцы — с безупречного флэт уайт и завтрака на одном из шикарных пляжей города с видом на просыпающийся океан.

Маршрут под настроение: увидим иконы города — Оперу и мост — с лучших ракурсов без толп. Обсудим историю Оперы и заглянем в старейший район Рокс, где началась история современной Австралии.

Борьба с джетлагом: свежий бриз, прогулка вдоль океанских обрывов и яркое солнце — лучший способ мгновенно переключиться на австралийское время.

Ваш инсайдер в городе: по пути я поделюсь историями о жизни на континенте и составлю персональный список рекомендаций: от ресторанов до шопинг-локаций. Помогу быстро оформить местную сим-карту, подскажу, как работает транспорт и где выгоднее обменять валюту.

О чём мы поговорим:

как устроена жизнь в Сиднее: почему местные просыпаются на рассвете, в чём секрет их любви к кофе и что на самом деле значит знаменитое no worries

как на месте диких лесов вырос один из самых стильных городов мира

где искать самые свежие морепродукты и правильные стейки, в какие магазины зайти и какие туристические ловушки обходить стороной

Организационные детали