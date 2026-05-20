Мои заказы

Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта

Превратить часы ожидания заселения в идеальное утро
Вы прилетели утренним рейсом, а до заселения в отель ещё полдня? Я помогу вам правильно познакомиться с Австралией — встречу в аэропорту, и мы отправимся проживать ваше первое сиднейское утро в полном удовольствии.

Это будет мягкое погружение в атмосферу города — солёный воздух океана и премиальный комфорт с первых минут.
5
1 отзыв
Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта
Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта
Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта

Описание трансфер

Кофе-терапия: начнём день как настоящие сиднейцы — с безупречного флэт уайт и завтрака на одном из шикарных пляжей города с видом на просыпающийся океан.

Маршрут под настроение: увидим иконы города — Оперу и мост — с лучших ракурсов без толп. Обсудим историю Оперы и заглянем в старейший район Рокс, где началась история современной Австралии.

Борьба с джетлагом: свежий бриз, прогулка вдоль океанских обрывов и яркое солнце — лучший способ мгновенно переключиться на австралийское время.

Ваш инсайдер в городе: по пути я поделюсь историями о жизни на континенте и составлю персональный список рекомендаций: от ресторанов до шопинг-локаций. Помогу быстро оформить местную сим-карту, подскажу, как работает транспорт и где выгоднее обменять валюту.

О чём мы поговорим:

  • как устроена жизнь в Сиднее: почему местные просыпаются на рассвете, в чём секрет их любви к кофе и что на самом деле значит знаменитое no worries
  • как на месте диких лесов вырос один из самых стильных городов мира
  • где искать самые свежие морепродукты и правильные стейки, в какие магазины зайти и какие туристические ловушки обходить стороной

Организационные детали

  • Поездка проходит на Audi Q7. В машине есть место для багажа, детские кресла и прохладная вода
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Могу организовать трансфер для группы от 4 до 20 гостей на Mercedes V-Class или Mercedes Sprinter с отдельным трейлером для багажа. Подробности — в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Сиднее
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родом из места, где зима длится большую часть года, а солнце становится настоящей ценностью. В 2012 году я переехала в Австралию — к Тихому океану, в город, который считаю одним
читать дальшеуменьшить

из лучших в мире. Сегодня создаю авторские индивидуальные путешествия по Сиднею и Австралии — спокойные, красивые и продуманные до деталей. Для меня важно, чтобы гости почувствовали настоящий ритм города: увидели не только известные места, но и тихие океанские бухты, любимые местными жителями. Все маршруты гибко подстраиваются под ваши интересы и темп. Мы можем изменить планы, задержаться в понравившемся месте или добавить то, чего нет в стандартных программах. Для комфортных поездок доступны Audi Q7, Mercedes V-Class и Mercedes Sprinter. Мои путешествия выбирают за персональный подход, знание страны изнутри и лёгкую, ненавязчивый стиль общения. Буду рада нашей встрече у океана!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Мы прибыли в Сидней после длительного круиза, и именно со встречи с Милой началось наше комфортное и очень интересное знакомство с городом. С первых минут стало понятно- мы в надёжных
читать дальшеуменьшить

руках.
Для нас, людей в солидном возрасте, особенно важно было отсутствие спешки, и Мила это почувствовала сразу. Всё прошло спокойно, легко и очень комфортно. Идеально чистый автомобиль, продуманный маршрут, внимание к деталям и искреннее желание показать Сидней таким, каким его любят местные жители.
Город открылся нам постепенно, с удовольствием и без усталости. Мы не просто увидели достопримечательности, а действительно почувствовали атмосферу Сиднея.

Спасибо за замечательный день и тёплые впечатления. От всей души рекомендуем Милу всем, кто хочет увидеть настоящий Сидней.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сиднея

Похожие экскурсии на «Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта»

Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 6 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
29 мая в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
29 мая в 10:00
30 мая в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$845 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиднее. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиднее
от $660 за экскурсию