Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
31 мая в 08:00
1 июн в 08:30
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
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Трансфер из аэропорта в центр Сиднея - или обратно
С комфортом добраться до нужного адреса, увидев по пути визитные карточки Австралии
Начало: Зона прилёта аэропорта SYD
30 мая в 00:00
31 мая в 00:00
$86 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГуля20 апреля 2025Получили огромное удовольствие! Еще больше влюбились в этот город! Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅 Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏 Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊
Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «На выходные»
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