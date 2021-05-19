Полезная информация о Сиднее
Что нужно знать о Сиднее: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кингсфорд Смит, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 7 экскурсий
Местное время в Сиднее
06:1539
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Сидней
|По-английски
|Sydney
|Столица региона
|Сидней является столицей региона
|Население города
|4 627 345 чел.
|Аэропорты
|Кингсфорд Смит SYD, Rose Bay RSE, Palm Beach SPB LBH, Sydney Bankstown BWU
|Часовой пояс
|Australia/Sydney
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Сидней на карте
Сидней
Популярные экскурсии в Сиднее
3.5
4 отзыва
$
5.99
за чел.
Наш тур о самом популярном районе Сиднея Darling Harbour, отдыха и развлечений, не только для туристов, но и местных жителей. Мы увидим с вами как авс...
4
3 отзыва
$
3.99
за чел.
В далекой Австралии — удивительная фауна. Кенгуру, яркие попугаи, тасманские дьяволы, собаки динго и морские крокодилы — все это ее обитатели. Давайте...
$
350
за чел.
4.3
27 отзывов
$
5.99
за чел.
Мы отправляемся в далекую Австралию, в Сидней. Я расскажу вам историю города и всей страны и покажу самые красивые места второй столицы Австралии. Вме...
3.7
3 отзыва
$
365
за чел.
«Сначала раскроются ваши глаза, затем сердце» — австралийские аборигены