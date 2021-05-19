Полезная информация о Сиднее

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Местное время в Сиднее
06:1539
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаСидней
По-английскиSydney
Столица регионаСидней является столицей региона
Население города4 627 345 чел.
АэропортыКингсфорд Смит SYD, Rose Bay RSE, Palm Beach SPB LBH, Sydney Bankstown BWU
Часовой поясAustralia/Sydney
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Сидней на карте

Сидней фото города
Сидней

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