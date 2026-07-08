Пляжи, смотровые площадки, национальный парк и маяк на краю континента
Я покажу вам Сидней как место, где океан определяет ритм жизни.
Мы отправимся вдоль северного побережья, прокатимся вдоль диких берегов нацпарка, побываем на лучших смотровых площадках и в уютных бухтах и увидим знаменитый маяк Барренджой.
Едем за ощущением простора, океанской безбрежности и свободы которое не передаёт ни одна фотография.
Описание экскурсии
Милсонс Поинт и Киррибилли. С обзорной площадки открываются великолепные виды на Оперный театр, Харбор-Бридж и городскую гавань. На фоне знаменитых символов Австралии мы поговорим об истории Сиднея.
Пляж Балморал — уютный уголок на северном побережье. Спокойная вода, белый песок и яхты создают атмосферу отдыха вдали от городской суеты. Мы прогуляемся вдоль берега и при желании остановимся на кофе с видом на залив.
Пляж Мэнли. Здесь чувствуется энергия океана: волны, сёрферы и расслабленная атмосфера местной пляжной культуры.
Норт-Хед-Локус — панорамная площадка на входе в гавань Сиднея. Отсюда открываются впечатляющие виды на океан, городской горизонт и скалистое побережье.
Вест-Хед-Локус в национальном парке Ку-ринг-гай-Чейз. Перед нами раскинутся залив Питтуотер, мыс Барренджой и побережье Брокен Бэй. Здесь особенно чувствуется масштаб австралийской природы и её первозданная красота.
Палм Бич — знаменитый пляж на самой северной оконечности Сиднея с золотистыми песками.
Маяк Барренджой. Мы совершим лёгкий подъём к историческому маяку, откуда открываются захватывающие панорамы Тихого океана, заливов и северного побережья.
Вы узнаете
как здесь живут сиднейцы — между океаном и офисом, между утренним сёрфингом и вечерним видом на огни гавани
чем северные пляжи отличаются друг от друга
как Сидней развивался вдоль воды и почему море формирует характер города
какова философия сиднейского образа жизни — о свободе, природе и внутреннем балансе
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Jeep Grand Cherokee (до 4 человек)
Подъём к маяку занимает 15–20 мин. по дорожке с умеренным уклоном
По пути предусмотрена остановка на кофе или лёгкий обед (оплачивается отдельно)
Программа гибкая: при желании можно сделать дополнительные фотоостановки или провести больше времени на понравившихся локациях
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Сиднее
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 114 туристов
Я живу в Сиднее с 2014 года, и с первых дней влюбилась в этот удивительный город. За это время я не только изучила каждую улочку и пляж, но и прониклась читать дальшеуменьшить
его культурой, историей и природной красотой.
Работая гидом, я с удовольствием делюсь своими знаниями, открываю для путешественников уникальные места и рассказываю истории, которые делают экскурсии по-настоящему живыми. Для меня важно, чтобы вы почувствовали ту самую гармонию города и океана, которую я так люблю.
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