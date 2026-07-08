Я покажу вам Сидней как место, где океан определяет ритм жизни. Мы отправимся вдоль северного побережья, прокатимся вдоль диких берегов нацпарка, побываем на лучших смотровых площадках и в уютных бухтах и увидим знаменитый маяк Барренджой. Едем за ощущением простора, океанской безбрежности и свободы которое не передаёт ни одна фотография.

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от $600 за человека

Ваш гид в Сиднее

Описание экскурсии

Милсонс Поинт и Киррибилли. С обзорной площадки открываются великолепные виды на Оперный театр, Харбор-Бридж и городскую гавань. На фоне знаменитых символов Австралии мы поговорим об истории Сиднея.

Пляж Балморал — уютный уголок на северном побережье. Спокойная вода, белый песок и яхты создают атмосферу отдыха вдали от городской суеты. Мы прогуляемся вдоль берега и при желании остановимся на кофе с видом на залив.

Пляж Мэнли. Здесь чувствуется энергия океана: волны, сёрферы и расслабленная атмосфера местной пляжной культуры.

Норт-Хед-Локус — панорамная площадка на входе в гавань Сиднея. Отсюда открываются впечатляющие виды на океан, городской горизонт и скалистое побережье.

Вест-Хед-Локус в национальном парке Ку-ринг-гай-Чейз. Перед нами раскинутся залив Питтуотер, мыс Барренджой и побережье Брокен Бэй. Здесь особенно чувствуется масштаб австралийской природы и её первозданная красота.

Палм Бич — знаменитый пляж на самой северной оконечности Сиднея с золотистыми песками.

Маяк Барренджой. Мы совершим лёгкий подъём к историческому маяку, откуда открываются захватывающие панорамы Тихого океана, заливов и северного побережья.

Вы узнаете

как здесь живут сиднейцы — между океаном и офисом, между утренним сёрфингом и вечерним видом на огни гавани

чем северные пляжи отличаются друг от друга

как Сидней развивался вдоль воды и почему море формирует характер города

какова философия сиднейского образа жизни — о свободе, природе и внутреннем балансе

Организационные детали