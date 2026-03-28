Если вы уже насмотрелись на сёрферов и кенгуру и теперь хотите увидеть Австралию, которая носит твидовый пиджак, пьёт чай в пять вечера и хранит тайны в старинных поместьях, — вам сюда. Вы почувствуете аристократичный английский дух через гармонию колониальной архитектуры, изысканных садов и редких вин прохладного климата.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Панорама Mount Gibraltar. Отсюда, со смотровой площадки Bowral Lookout, открывается вид на бесконечные зелёные долины, которые и дали региону название Южное нагорье.

Атмосферный Боурал и мир Мэри Поппинс. Вы увидите памятник знаменитой няне и дом, где жила её создательница. Я расскажу о непростой судьбе П. Л. Трэверс и о том, какие жители Боурала стали прототипами её героев.

Рынок Dirty Janes. Вы почувствуете, как на огромном рынке антиквариата среди винтажного фарфора и старинной мебели оживает дух викторианской эпохи.

Виноградники Centennial Vineyards. Вы увидите, как на высоте 700 метров над уровнем моря рождаются тонкие пино нуар и шардоне. Мы обсудим «высотное» виноделие, терруар и то, почему местный пино нуар и игристые вина, сделанные по методу шампанизации, считаются эталоном элегантности.

Розовое поместье Retford Park. Вы рассмотрите величественный особняк 19 века в португальском розовом цвете. Прогуляетесь по садам с живыми изгородями и вековыми дубами. Узнаете, почему сиднейская элита строила поместья именно здесь, как переселенцы пытались превратить суровый австралийский буш в уютный английский сад и чего им это стоило (открыто среда-воскресенье)

Книжный амбар (The Book Barn) в Bendooley Estate. Вы окажетесь на винодельне, где дегустационный зал расположен прямо внутри огромной библиотеки со старинными фолиантами. Мы обсудим связь литературы и виноделия, дегустируя вина прохладного климата.

Историческая деревня Berrima и её лабиринт. Вы увидите старейшее здание суда и тюрьму 1830-х годов. В поместье Harper’s Mansion попробуете найти выход из одного из самых больших живых лабиринтов региона. Это метафора английского порядка в дикой природе (открыто суббота-воскресенье).

Примерный тайминг маршрута:

8:00 — выезд из Сиднея

9:30–9:50 — смотровая площадка Боурал/гора Маунт-Гибралтар

9:55–10:15 — кофе-стоп в колоритном кафе для местных

10:20–10:45 — городок Боурал и памятник Мэри Поппинс

10:50–11:20 — антикварный рынок Dirty Janes

11:30–12:15 — винодельня Centennial Vineyard

12:25–12:45 — сады Корбетта

13:00–14:40 — обед и дегустация в книжном амбаре Bendooley Estate

14:50–15:50 — прогулка по Боуралу

16:00–16:30 — паб The Surveyor General Inn в Берриме + тюрьма Берримы

16:30–18:00 — возвращение в Сидней

Организационные детали

Поездка пройдёт на премиальном Mercedes V-class (до 7 чел.) или Audi Q7 (до 4 чел.). В машинах предусмотрены зарядные устройства для телефонов и зонты

Могу предоставить детское кресло или бустер. Сообщите заранее возраст ребёнка

Дополнительные расходы: