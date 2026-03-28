Вы почувствуете аристократичный английский дух через гармонию колониальной архитектуры, изысканных садов и редких вин прохладного климата.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Панорама Mount Gibraltar. Отсюда, со смотровой площадки Bowral Lookout, открывается вид на бесконечные зелёные долины, которые и дали региону название Южное нагорье.
Атмосферный Боурал и мир Мэри Поппинс. Вы увидите памятник знаменитой няне и дом, где жила её создательница. Я расскажу о непростой судьбе П. Л. Трэверс и о том, какие жители Боурала стали прототипами её героев.
Рынок Dirty Janes. Вы почувствуете, как на огромном рынке антиквариата среди винтажного фарфора и старинной мебели оживает дух викторианской эпохи.
Виноградники Centennial Vineyards. Вы увидите, как на высоте 700 метров над уровнем моря рождаются тонкие пино нуар и шардоне. Мы обсудим «высотное» виноделие, терруар и то, почему местный пино нуар и игристые вина, сделанные по методу шампанизации, считаются эталоном элегантности.
Розовое поместье Retford Park. Вы рассмотрите величественный особняк 19 века в португальском розовом цвете. Прогуляетесь по садам с живыми изгородями и вековыми дубами. Узнаете, почему сиднейская элита строила поместья именно здесь, как переселенцы пытались превратить суровый австралийский буш в уютный английский сад и чего им это стоило (открыто среда-воскресенье)
Книжный амбар (The Book Barn) в Bendooley Estate. Вы окажетесь на винодельне, где дегустационный зал расположен прямо внутри огромной библиотеки со старинными фолиантами. Мы обсудим связь литературы и виноделия, дегустируя вина прохладного климата.
Историческая деревня Berrima и её лабиринт. Вы увидите старейшее здание суда и тюрьму 1830-х годов. В поместье Harper’s Mansion попробуете найти выход из одного из самых больших живых лабиринтов региона. Это метафора английского порядка в дикой природе (открыто суббота-воскресенье).
Примерный тайминг маршрута:
8:00 — выезд из Сиднея
9:30–9:50 — смотровая площадка Боурал/гора Маунт-Гибралтар
9:55–10:15 — кофе-стоп в колоритном кафе для местных
10:20–10:45 — городок Боурал и памятник Мэри Поппинс
10:50–11:20 — антикварный рынок Dirty Janes
11:30–12:15 — винодельня Centennial Vineyard
12:25–12:45 — сады Корбетта
13:00–14:40 — обед и дегустация в книжном амбаре Bendooley Estate
14:50–15:50 — прогулка по Боуралу
16:00–16:30 — паб The Surveyor General Inn в Берриме + тюрьма Берримы
16:30–18:00 — возвращение в Сидней
Организационные детали
- Поездка пройдёт на премиальном Mercedes V-class (до 7 чел.) или Audi Q7 (до 4 чел.). В машинах предусмотрены зарядные устройства для телефонов и зонты
- Могу предоставить детское кресло или бустер. Сообщите заранее возраст ребёнка
Дополнительные расходы:
- Дегустации: AUD 15 за чел. на 2–3 винодельнях
- Обед: в пабе — AUD30–45 или ресторане при винодельне — AUD70–100 на чел.
- Входные билеты: в сады Retford Park — AUD20 за чел., в лабиринт Harper’s Mansion — AUD15 за чел.