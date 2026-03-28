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Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)

Насладиться видами туманного виноградника, ароматами антикварной лавки и викторианским духом
Если вы уже насмотрелись на сёрферов и кенгуру и теперь хотите увидеть Австралию, которая носит твидовый пиджак, пьёт чай в пять вечера и хранит тайны в старинных поместьях, — вам сюда.

Вы почувствуете аристократичный английский дух через гармонию колониальной архитектуры, изысканных садов и редких вин прохладного климата.
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1 отзыв
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Панорама Mount Gibraltar. Отсюда, со смотровой площадки Bowral Lookout, открывается вид на бесконечные зелёные долины, которые и дали региону название Южное нагорье.

Атмосферный Боурал и мир Мэри Поппинс. Вы увидите памятник знаменитой няне и дом, где жила её создательница. Я расскажу о непростой судьбе П. Л. Трэверс и о том, какие жители Боурала стали прототипами её героев.

Рынок Dirty Janes. Вы почувствуете, как на огромном рынке антиквариата среди винтажного фарфора и старинной мебели оживает дух викторианской эпохи.

Виноградники Centennial Vineyards. Вы увидите, как на высоте 700 метров над уровнем моря рождаются тонкие пино нуар и шардоне. Мы обсудим «высотное» виноделие, терруар и то, почему местный пино нуар и игристые вина, сделанные по методу шампанизации, считаются эталоном элегантности.

Розовое поместье Retford Park. Вы рассмотрите величественный особняк 19 века в португальском розовом цвете. Прогуляетесь по садам с живыми изгородями и вековыми дубами. Узнаете, почему сиднейская элита строила поместья именно здесь, как переселенцы пытались превратить суровый австралийский буш в уютный английский сад и чего им это стоило (открыто среда-воскресенье)

Книжный амбар (The Book Barn) в Bendooley Estate. Вы окажетесь на винодельне, где дегустационный зал расположен прямо внутри огромной библиотеки со старинными фолиантами. Мы обсудим связь литературы и виноделия, дегустируя вина прохладного климата.

Историческая деревня Berrima и её лабиринт. Вы увидите старейшее здание суда и тюрьму 1830-х годов. В поместье Harper’s Mansion попробуете найти выход из одного из самых больших живых лабиринтов региона. Это метафора английского порядка в дикой природе (открыто суббота-воскресенье).

Примерный тайминг маршрута:

8:00 — выезд из Сиднея
9:30–9:50 — смотровая площадка Боурал/гора Маунт-Гибралтар
9:55–10:15 — кофе-стоп в колоритном кафе для местных
10:20–10:45 — городок Боурал и памятник Мэри Поппинс
10:50–11:20 — антикварный рынок Dirty Janes
11:30–12:15 — винодельня Centennial Vineyard
12:25–12:45 — сады Корбетта
13:00–14:40 — обед и дегустация в книжном амбаре Bendooley Estate
14:50–15:50 — прогулка по Боуралу
16:00–16:30 — паб The Surveyor General Inn в Берриме + тюрьма Берримы
16:30–18:00 — возвращение в Сидней

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на премиальном Mercedes V-class (до 7 чел.) или Audi Q7 (до 4 чел.). В машинах предусмотрены зарядные устройства для телефонов и зонты
  • Могу предоставить детское кресло или бустер. Сообщите заранее возраст ребёнка

Дополнительные расходы:

  • Дегустации: AUD 15 за чел. на 2–3 винодельнях
  • Обед: в пабе — AUD30–45 или ресторане при винодельне — AUD70–100 на чел.
  • Входные билеты: в сады Retford Park — AUD20 за чел., в лабиринт Harper’s Mansion — AUD15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Сиднее
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 15 туристов
В 2012 году я переехала к Тихому океану, в город, который считаю лучшим на планете. С тех пор Сидней стал моим домом, а Австралия — большой любовью. Я создаю авторские индивидуальные
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путешествия по стране, продуманные до мельчайших деталей. Мой подход — slow travel: я помогаю почувствовать город в его естественном ритме и увидеть Австралию глазами местных жителей. Уже много лет продолжаю открывать для себя новые уголки страны, которыми с удовольствием делюсь с гостями. Маршрут, темп и программа всегда подстраиваются под ваши интересы: мы можем изменить планы по ходу дня, задержаться там, где особенно красиво, или добавить в путешествие то, чего нет в стандартных экскурсиях. Моя цель — показать Австралию такой, какой её любят местные жители, и помочь вам влюбиться в неё так же, как когда-то влюбилась я. До встречи у океана!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мила очень МилА!) Весьма комфортный выезд в Австралийскую глубинку, в сопровождении профессионального гила и приятного собеседника! Все прошло идеально!
Мила очень МилА!) Весьма комфортный выезд в Австралийскую глубинку, в сопровождении профессионального гила и приятного собеседника!
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