Индивидуальная
Пощёчина Наполеону и Русские ступени
Погрузитесь в историю Граца на прогулке по горе Шлоссберг. Откройте тайны крепости, не сдавшейся Наполеону, и насладитесь видами с высоты
Начало: На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фо...
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
Уютный Грац - город самых счастливых людей
Погрузитесь в атмосферу Граца, города с богатой историей и уникальной культурой. Узнайте, как он стал культурной столицей и городом дизайна
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Замковая гора Шлоссберг и её секреты
Погрузитесь в историю Граца на Замковой горе. Уникальные виды, старинные башни и захватывающие легенды ждут вас
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
