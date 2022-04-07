Индивидуальная экскурсия "Альпийская сказка" – это волшебная возможность всей семьей или компанией отвлечься от городской суеты и попутешествовать в кругу близких друзей по завораживающим австрийским Альпам.

Машина заберет вас из отеля или апартаментов где вы остановились и путешествие в сопровождении опытного гида - водителя, уделяющего все внимание именно вам, начнется!

Из Вены мы направимся в высокогорный город Гмунден, расположенный на берегу живописного озера Траунзее. Вы можете посетить керамическую фабрику и приобрести оригинальные сувениры или отправиться в один из самых необычных музеев страны – Музей санитарных объектов. Не забудьте осмотреть главную площадь города, тем более, что свободного времени будет достаточно - если нужно, вас подождут!

Затем, на небольшом кораблике, мы отправимся на другой берег Траунзее. Погуляйте вокруг озера, подышите свежим горным воздухом и не забудьте сделать фотографии – места тут более чем фотогеничные! В зимний период (с 7 октября) Вам будет предложена альтернативная программа.

Затем наш путь лежит в одно из любимых мест Кайзера Франца Йозефа и его жены, Элизабет – городок Бад-Ишль. Полюбуйтесь на Императорскую виллу, чайный домик императрицы Элизабет, фото-музей Мраморный замок и церковь Святого Николая. И обязательно насладитесь великолепными десертами в кондитерской Цаунер.

Финальная точка нашей экскурсии – переезд в Хальштатт, город, лежащий у подножия Альп. Если захотите, на фуникулере вы подниметесь на одну из самых зрелищных обзорных площадок, откуда открывается великолепный вид на три горных озера – фотографии получатся просто потрясающее.

А когда вы нагуляетесь по Хальштатту, мы по живописной горной дороге отправимся обратно в Вену.