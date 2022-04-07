Альпийская сказка

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Альпийская сказка
Альпийская сказка
Альпийская сказка
Альпийская сказка

Что вас ожидает 🤩

  • Город Хальштатт
  • Озеро Траунзее
  • Императорская вилла
  • Чайный домик императрицы Элизабет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Индивидуальная экскурсия "Альпийская сказка" – это волшебная возможность всей семьей или компанией отвлечься от городской суеты и попутешествовать в кругу близких друзей по завораживающим австрийским Альпам.

Машина заберет вас из отеля или апартаментов где вы остановились и путешествие в сопровождении опытного гида - водителя, уделяющего все внимание именно вам, начнется!

Из Вены мы направимся в высокогорный город Гмунден, расположенный на берегу живописного озера Траунзее. Вы можете посетить керамическую фабрику и приобрести оригинальные сувениры или отправиться в один из самых необычных музеев страны – Музей санитарных объектов. Не забудьте осмотреть главную площадь города, тем более, что свободного времени будет достаточно - если нужно, вас подождут!

Затем, на небольшом кораблике, мы отправимся на другой берег Траунзее. Погуляйте вокруг озера, подышите свежим горным воздухом и не забудьте сделать фотографии – места тут более чем фотогеничные! В зимний период (с 7 октября) Вам будет предложена альтернативная программа.

Затем наш путь лежит в одно из любимых мест Кайзера Франца Йозефа и его жены, Элизабет – городок Бад-Ишль. Полюбуйтесь на Императорскую виллу, чайный домик императрицы Элизабет, фото-музей Мраморный замок и церковь Святого Николая. И обязательно насладитесь великолепными десертами в кондитерской Цаунер.

Финальная точка нашей экскурсии – переезд в Хальштатт, город, лежащий у подножия Альп. Если захотите, на фуникулере вы подниметесь на одну из самых зрелищных обзорных площадок, откуда открывается великолепный вид на три горных озера – фотографии получатся просто потрясающее.

А когда вы нагуляетесь по Хальштатту, мы по живописной горной дороге отправимся обратно в Вену.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на кораблик по Трауензее (до 7 октября) – 9 евро. Билет на фуникулёр – 18 евро. Обед оплачивается на месте (по желанию). Входной билет в музей санитарных объектов в Гмундене не включен в стоимость и оплачивается на месте (по желанию) – 6 Евро взрослые
  • 2 Евро дети до 18 лет
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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