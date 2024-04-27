12.5 часов
Групповая
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
Завтра в 08:00
8 дек в 08:00
€134 за человека
12.5 часов
Групповая
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
11 янв в 08:00
18 янв в 08:00
€134 за человека
12 часов
Индивидуальная
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €749 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
- yyulia26 января 2023mesta super! prosto wow 5+ no gid ne4evo tolkom na russkom ne raskazal vsya iskyrsiia bila na 85% na angliskom
- ГГришова30 октября 2022чудесная екскурсия с харизматичной Дашей!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Хальштатт»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в декабре 2024
Сейчас в Вене в категории "Хальштатт" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 749. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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