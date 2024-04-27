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Ее увлекательные рассказы о истории Вены добавили интереса к месту. Хальштатт поразил своей невероятной красотой и историческим наследием, обязательно стоит посетить это место. Мы считаем, что ресторан в Хальштатте выигрывает благодаря красивым видам, особенно в сравнении с рестораном на автобане. В целом, мы очень довольны, что сделали эту поездку.