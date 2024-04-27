Хальштатт – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Хальштатт» в Вене на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
На автобусе
44 отзыва
12.5 часов
Групповая
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
Завтра в 08:00
8 дек в 08:00
134 за человека
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
На автобусе
42 отзыва
12.5 часов
Групповая
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
11 янв в 08:00
18 янв в 08:00
134 за человека
Альпийская сказка
На машине
12 часов
Индивидуальная
Альпийская сказка
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 749 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
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    Ее увлекательные рассказы о истории Вены добавили интереса к месту. Хальштатт поразил своей невероятной красотой и историческим наследием, обязательно стоит посетить это место. Мы считаем, что ресторан в Хальштатте выигрывает благодаря красивым видам, особенно в сравнении с рестораном на автобане. В целом, мы очень довольны, что сделали эту поездку.

  • y
    yulia
    26 января 2023
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    mesta super! prosto wow 5+ no gid ne4evo tolkom na russkom ne raskazal vsya iskyrsiia bila na 85% na angliskom
  • Г
    Гришова
    30 октября 2022
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    чудесная екскурсия с харизматичной Дашей!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Хальштатт»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
  2. Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
  3. Альпийская сказка
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Музей истории искусств
  6. Исторический музей
  7. Венская опера
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в декабре 2024
Сейчас в Вене в категории "Хальштатт" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 749. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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