Вы уже исходили Хофбург вдоль и поперёк, знаете дворцы и площади Вены, а от этих многочисленных Габсбургах рябит в глазах?

А хотите увидеть другую Вену? По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса? А они здесь случались и не раз! Монахи Изуиты на протяжении веков творили свои секретные дела в Вене. А Масоны досих пор хранят здесь тайну собора святого Штефана! Мы пойдём по тем местам Вены, которые самостоятельно найти практически не возможно! Скрытые от посторонних глаз дворики и совсем незаметные проходы приведут нас к Чудовищу Василиску и самому безстрашному пьянице Вены Августину. Мы потеряемся на самой маленькой площади города, а найдёмся в Рождество! Если мы успеем, то Якорные часы споют о самом важном, а стрелочки часов станцуют для Вас танец про две тысячи лет. . Вена полна загадок и неожиданностей! Вас ждут большие приключения и открытия! Давайте вместе поверим в то, что здесь так часто случается, в чудеса!