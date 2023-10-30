Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Хотите увидеть Вену такой, какой она была несколько веков назад? Загадочная Старая Вена откроет вам свои секреты о масонах, иезуитах и других жителях этого неповторимого города.



Наш маршрут пройдёт по местам, которые вы не смогли бы отыскать самостоятельно, но вместе мы проберёмся по узким улочкам с незаметными проходами и укромными двориками, которые хранят тайны василиска, пьяницы Августина и других легендарных персонажей. 5 41 отзыв

Мария Ваш гид в Вене Задать вопрос Групповая экскурсия €30 за человека 5 41 отзыв 🇷🇺 русский 2 часа Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы уже исходили Хофбург вдоль и поперёк, знаете дворцы и площади Вены, а от этих многочисленных Габсбургах рябит в глазах? А хотите увидеть другую Вену? По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса? А они здесь случались и не раз! Монахи Изуиты на протяжении веков творили свои секретные дела в Вене. А Масоны досих пор хранят здесь тайну собора святого Штефана! Мы пойдём по тем местам Вены, которые самостоятельно найти практически не возможно! Скрытые от посторонних глаз дворики и совсем незаметные проходы приведут нас к Чудовищу Василиску и самому безстрашному пьянице Вены Августину. Если мы успеем, то Якорные часы споют о самом важном, а стрелочки часов станцуют для Вас танец про две тысячи лет.. . Вена полна загадок и неожиданностей! Вас ждут большие приключения и открытия! Давайте вместе поверим в то, что здесь так часто случается, в чудеса!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Якорные часы

Кровавый проулок

Церковь Иезуитов Что включено Услуги экскурсовода

Наушники Что не входит в цену Личные разходы Где начинаем и завершаем? Начало: 1010 Вена Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.