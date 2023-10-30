Хотите увидеть Вену такой, какой она была несколько веков назад? Загадочная Старая Вена откроет вам свои секреты о масонах, иезуитах и других жителях этого неповторимого города.
Наш маршрут пройдёт по местам, которые вы не смогли бы отыскать самостоятельно, но вместе мы проберёмся по узким улочкам с незаметными проходами и укромными двориками, которые хранят тайны василиска, пьяницы Августина и других легендарных персонажей.
Наш маршрут пройдёт по местам, которые вы не смогли бы отыскать самостоятельно, но вместе мы проберёмся по узким улочкам с незаметными проходами и укромными двориками, которые хранят тайны василиска, пьяницы Августина и других легендарных персонажей.
Описание экскурсииВы уже исходили Хофбург вдоль и поперёк, знаете дворцы и площади Вены, а от этих многочисленных Габсбургах рябит в глазах? А хотите увидеть другую Вену? По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса? А они здесь случались и не раз! Монахи Изуиты на протяжении веков творили свои секретные дела в Вене. А Масоны досих пор хранят здесь тайну собора святого Штефана! Мы пойдём по тем местам Вены, которые самостоятельно найти практически не возможно! Скрытые от посторонних глаз дворики и совсем незаметные проходы приведут нас к Чудовищу Василиску и самому безстрашному пьянице Вены Августину. Если мы успеем, то Якорные часы споют о самом важном, а стрелочки часов станцуют для Вас танец про две тысячи лет.. . Вена полна загадок и неожиданностей! Вас ждут большие приключения и открытия! Давайте вместе поверим в то, что здесь так часто случается, в чудеса!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Якорные часы
- Кровавый проулок
- Церковь Иезуитов
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Наушники
Что не входит в цену
- Личные разходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1010 Вена
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Побывали там,где нет толпы туристов,но есть своя история. Узнала много интересного,того что нет в интернете. Это заслуга приятного экскурсовода. Спасибо. Рекомендую всем заказывать: первое знакомство с Веной,а уже потом вторую встречу,тогда более насыщенная программа. Спасибо ещё раз
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А
Мария, вы отличный экскурсовод! Мы приехали в Вену всего на пару часов и заранее отметили на карте места которые хотим посетить. Так вот, Мария за 2 часа провела по ним всем. Так же посоветовала нам отличный магазин сувениров и благодаря ей мы успели посетить концерт органной музыки.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мария, вы отличный экскурсовод! Мы приехали в Вену всего на пару часов и заранее отметили на карте места которые хотим посетить. Так вот, Мария за 2 часа провела по ним всем. Так же посоветовала нам отличный магазин сувениров и благодаря ей мы успели посетить концерт органной музыки.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мария, вы отличный экскурсовод! Мы приехали в Вену всего на пару часов и заранее отметили на карте места которые хотим посетить. Так вот, Мария за 2 часа провела по ним всем. Так же посоветовала нам отличный магазин сувениров и благодаря ей мы успели посетить концерт органной музыки.
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Э
Отличная экскурсия! Мария очень интересно все рассказывала, отвечала на вопросы и советовала разные места куда стоит сходить. Также экскурсия проходила в комфортном темпе. Было очень интересно, мне все понравилось.
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O
Все понравилось. Гид очень интересно расскаживала,всегда отвечала на вопросы и помогла всяческими советами для нашего дальнейшего путешествия.
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