Мифы, Магия и невозможное возможно

Мифы, Магия и невозможное возможно
Мифы, Магия и невозможное возможно
Мифы, Магия и невозможное возможно
Мифы, Магия и невозможное возможно
Мифы, Магия и невозможное возможно

Что вы увидите 🤩

  • Якорные часы
  • Площадь Францисканцев
  • Кровавый проулок
  • Церковь Иезуитов
Вы уже исходили Хофбург вдоль и поперёк, знаете дворцы и площади Вены, а от этих многочисленных Габсбургах рябит в глазах?
А хотите увидеть другую Вену? По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса? А они здесь случались и не раз! Монахи Изуиты на протяжении веков творили свои секретные дела в Вене. А Масоны досих пор хранят здесь тайну собора святого Штефана! Мы пойдём по тем местам Вены, которые самостоятельно найти практически не возможно! Скрытые от посторонних глаз дворики и совсем незаметные проходы приведут нас к Чудовищу Василиску и самому безстрашному пьянице Вены Августину. Мы потеряемся на самой маленькой площади города, а найдёмся в Рождество! Если мы успеем, то Якорные часы споют о самом важном, а стрелочки часов станцуют для Вас танец про две тысячи лет. . Вена полна загадок и неожиданностей! Вас ждут большие приключения и открытия! Давайте вместе поверим в то, что здесь так часто случается, в чудеса!

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
€20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные разходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Maysedergasse 4. 1010 Wien Suvenir4you Shop
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
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