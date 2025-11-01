Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Проход без очереди» в Вене на русском языке, цены от €27, скидки до 7%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Билеты без очереди в зоопарк Шёнбрунн - старейший и лучший зоопарк Европы
Пешая
13 отзывов
Билеты
Начало: Maxingstraße 13B, 1130 Wien, Austria
Завтра в 17:00
2 ноя в 09:00
€27 за билет
Экскурсия по дворцу и садам Шёнбрунн без очередей
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Билеты
Начало: Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47/K...
«Исследуйте величие дворца Шёнбрунн без очередей»
4 ноя в 10:50
5 ноя в 10:50
€52.96 за билет
Шёнбрунн без очереди - путешествие по дворцу и живописным садам
Пешая
2 часа
-
7%
3 отзыва
Билеты
Начало: 58P8+M2M Вена, Австрия
«Уникальный доступ без очередей Посетите дворец и сады Шёнбрунн, минуя очереди, и быстро окунитесь в атмосферу венской истории»
2 ноя в 10:30
3 ноя в 10:30
€48.40€52 за билет
Экскурсия без очереди в музей Сисси, по Хофбургу и историческим садам
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Билеты
Начало: Michaelerplatz 3, 1010 Wien, Austria
«Имперское наследие без очередей Избегайте очередей и суеты, отправляйтесь на групповую экскурсию по дворцовому комплексу Хофбург»
2 ноя в 10:35
3 ноя в 10:35
€61.20 за билет

