В 2018 году музей Альбертина был назван одним из семи городских чудес света, он расположен прямо в историческом центре Вены.
Его постоянная экспозиция представляет обзор важнейших художественных стилей от французского импрессионизма, немецкого экспрессионизма, русского авангарда и австрийского искусства. Уникальная коллекция включает в себя живопись и рисунки Моне, Дега, Гончаровой, Шагала и Кокошки.
Его постоянная экспозиция представляет обзор важнейших художественных стилей от французского импрессионизма, немецкого экспрессионизма, русского авангарда и австрийского искусства. Уникальная коллекция включает в себя живопись и рисунки Моне, Дега, Гончаровой, Шагала и Кокошки.
Описание билетаЧто вас ждет В 2018 году музей Альбертина был назван одним из семи городских чудес света, он расположен прямо в историческом центре Вены. Его постоянная экспозиция представляет обзор важнейших художественных стилей от французского импрессионизма, немецкого экспрессионизма, русского авангарда, а также углубленное изучение австрийского искусства. Уникальная коллекция включает в себя живопись и рисунки Моне, Дега, Гончаровой, Шагала и Кокошки, и это лишь некоторые из них. Экспозицию дополняют многочисленные шедевры Пикассо, начиная от его ранних картин в стиле кубизма и заканчивая картинами его экспериментального позднего периода. Погрузитесь в имперский колорит в музее Альбертина: около 100 лет нынешнее здание музея служило резиденцией эрцгерцогов и эрцгерцогинь Габсбургов. Свидетельством этого периода являются 20 роскошно декорированных и тщательно отреставрированных парадных залов Габсбургов, которые переносят посетителей в великолепный мир классицизма с их драгоценными настенными покрытиями, люстрами, каминами и печами, отличительной инкрустацией и изысканной мебелью в стиле Людовика XIV, возникшей в мастерских французского королевского двора в Париже и Версале. Просмотрите музей и откройте для себя различные темы, такие как постоянная экспозиция «Моне-Пикассо» и параллельно с ней 5 временных выставок. Выберите, чтобы добавить посещение главного музея Альбертины к комбинированному билету на другие площадки Альбертины. Важная информация: Запрещено • Рюкзаки • Зонтики Важно знать • Обратите внимание, что в плохую погоду парадные залы могут быть закрыты.
- Аудиогиды можно заказать отдельно, они доступны на нескольких языках (немецкий, английский, французский, итальянский, чешский, русский, японский и испанский).
- Нет гарантии на конкретные языки. Ассортимент аудиогидов варьируется в зависимости от времени и сезона.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Альбертину
- Временная выставка
Что не входит в цену
- Прибытие и отправление
- Еда и напитки
- Аудиогид (заказывается дополнительно)
Место начала и завершения?
Albertinaplatz 1, 1010 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Запрещено
- Рюкзаки
- Зонтики
- Важно знать
- Обратите внимание, что в плохую погоду парадные залы могут быть закрыты
- Аудиогиды можно заказать отдельно, они доступны на нескольких языках (немецкий, английский, французский, итальянский, чешский, русский, японский и испанский)
- Нет гарантии на конкретные языки. Ассортимент аудиогидов варьируется в зависимости от времени и сезона
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Познакомиться с коллекциями музея и тенденциями модернистского и современного искусства
Начало: У входа в музей
12 ноя в 13:30
15 ноя в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Пешая экскурсия по центру Вены
Погрузитесь в историю Вены, прогуливаясь по её императорским дворцам и наслаждаясь сладкой жизнью у знаменитых кондитерских. Узнайте больше
Начало: Maria-Theresien Platz. У памятника
Расписание: Каждый день 11:00,
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
€150 за всё до 25 чел.
Билеты
Входной билет в Верхний Бельведер и постоянную экспозицию
Начало: Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Вена, Австрия
11 ноя в 15:00
12 ноя в 09:00
€19.50 за билет