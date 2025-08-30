Бельведер в Вене — один из ведущих музеев мира. Его знаменитая коллекция произведений искусства включает работы от Средневековья до наших дней.
Уникальный комплекс с двумя дворцами Верхним и Нижним Бельведером и обширными садами является одним из самых потрясающих архитектурных чудес барокко в мире.
Описание билетаЖемчужина австрийского барокко Посетите Бельведерский дворец — один из ведущих музеев мира и главных памятников Вены. Комплекс, построенный в XVIII веке по заказу принца Евгения Савойского архитектором Иоганном Лукасом фон Хильдебрандтом, состоит из Верхнего и Нижнего дворцов, соединённых изысканными садами в стиле барокко. Сокровища мирового искусства В коллекции музея представлены произведения от Средневековья до современности. Здесь находится крупнейшая в мире коллекция картин Густава Климта, а также полотна мастеров венского бидермейера, австрийского барокко, импрессионизма и искусства начала XX века. Бельведер также известен своими масштабными специальными выставками. История и вдохновение После смерти принца Евгения комплекс приобрела императрица Мария Терезия, превратив Верхний Бельведер в выставочный зал императорских коллекций — один из первых публичных музеев в мире. В Нижнем Бельведере и сегодня проходят яркие выставки, а между двумя дворцами раскинулись роскошные сады, украшенные фонтанами и скульптурами. Ботанический и старейший альпийский сад Европы придают этому месту особое очарование. Основные моменты выставки: CARLONE CONTEMPORARY: Эльмар Тренквальдер: 6 ноября 2025 г.
— 14 марта 2026 г. IN-SIGHT: Иоганн Баптист "Лампи Старший и младший": 16, 20 мая26 - 11 октября 2026 г. Важная информация:
- Не допускается: еда и напитки, багаж или большие сумки, палочки для селфи.
- Пожалуйста, приходите к месту встречи/входа за 15 минут до назначенного времени, чтобы не пропустить свой сеанс.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Верхний Бельведер (Поцелуй Климта и Постоянная коллекция)
Что не входит в цену
- Аудиогид или гид на языке жестов (доступны для покупки)
Место начала и завершения?
Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алла
30 авг 2025
Виктория
22 янв 2025
Леонид
18 ноя 2024
Невероятно красивое место! Было замечательно гулять по дворцу и садам. Если вы любите искусство или историю — галерею Бельведера нельзя пропустить.
Анастасия
20 июл 2024
Нам очень понравилась атмосфера и история этого места. По‑настоящему красивый и вдохновляющий дворцовый комплекс
Михаил
7 мар 2024
Удобно покупать билет заранее и приходить в своё время по тайм‑слоту. Мне очень понравился музей — особенно коллекция работ Густава Климта!
