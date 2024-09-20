2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-тур по временным и постоянным выставкам в Галерее Альбертина
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien
«Здесь находятся исторические залы с шедеврами графики Дюрера и Рубенса, захватывающая выставка современного и авангардного искусства "От Моне до Пикассо" и просторные галереи, посвященные современному искусству»
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
«Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина главные выставки 2024/2025 (Роберт Лонго и Шагал) • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Музей Фрейда В каждом музее вы откроете для себя что-то особенное»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
€390 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Галерея Альбертина. Марк Шагал и Роберт Лонго
Начало: Albertinapl. 1, 1010 Wien, Австрия
«познакомимся с выставкой Роберта Лонго • Отдельное Внимание Выставке Марка Шагала,это пожалуй одна из самых ожидаемых выставок в Вене»
Расписание: ежедневно
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
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