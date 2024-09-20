Выставки Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Вене на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Арт-тур по временным и постоянным выставкам в Галерее Альбертина
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-тур по временным и постоянным выставкам в Галерее Альбертина
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien
«Здесь находятся исторические залы с шедеврами графики Дюрера и Рубенса, захватывающая выставка современного и авангардного искусства "От Моне до Пикассо" и просторные галереи, посвященные современному искусству»
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
«Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина главные выставки 2024/2025 (Роберт Лонго и Шагал) • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Музей Фрейда В каждом музее вы откроете для себя что-то особенное»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
390 за всё до 10 чел.
Галерея Альбертина. Марк Шагал и Роберт Лонго
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Галерея Альбертина. Марк Шагал и Роберт Лонго
Начало: Albertinapl. 1, 1010 Wien, Австрия
«познакомимся с выставкой Роберта Лонго • Отдельное Внимание Выставке Марка Шагала,это пожалуй одна из самых ожидаемых выставок в Вене»
Расписание: ежедневно
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
200 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Арт-тур по временным и постоянным выставкам в Галерее Альбертина
  2. Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
  3. Галерея Альбертина. Марк Шагал и Роберт Лонго
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Исторический музей
  6. Музей истории искусств
  7. Венская опера
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в сентябре 2024
Сейчас в Вене в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 390.
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