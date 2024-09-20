Найдено 3 экскурсии в категории « Выставки » в Вене на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Арт-тур по временным и постоянным выставкам в Галерее Альбертина Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien «Здесь находятся исторические залы с шедеврами графики Дюрера и Рубенса, захватывающая выставка современного и авангардного искусства "От Моне до Пикассо" и просторные галереи, посвященные современному искусству» € 280 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 10 чел. Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены Начало: Rotenturmstrasse 29 «Музей истории искусств, • Бельведер, • Альбертина главные выставки 2024/2025 (Роберт Лонго и Шагал) • Коллекция австрийской миллиардерши Хайди Хортен, • Музей Фрейда В каждом музее вы откроете для себя что-то особенное» Расписание: ежедневно € 390 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 7 чел. Галерея Альбертина. Марк Шагал и Роберт Лонго Начало: Albertinapl. 1, 1010 Wien, Австрия «познакомимся с выставкой Роберта Лонго • Отдельное Внимание Выставке Марка Шагала,это пожалуй одна из самых ожидаемых выставок в Вене» Расписание: ежедневно € 200 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Вены

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Выставки»

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