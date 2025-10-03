Мои заказы

Гальштат – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Гальштат» в Вене на русском языке, цены от €139. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Гальштат - альпийская открытка
На автобусе
12 часов
94 отзыва
Групповая
Гальштат - альпийская открытка
Погрузитесь в атмосферу альпийской сказки, посетив Гальштат и его живописные окрестности. Вас ждут незабываемые виды и яркие впечатления
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
12 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
€139 за человека
Панорамы Альп - сказочный Гальштат и Адмонт
На автобусе
12 часов
35 отзывов
Групповая
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Захватывающая поездка по живописным местам Австрии: от величественного аббатства Адмонт до очаровательного Гальштата и спокойного Гмундена
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в воскресенье в 07:15
16 ноя в 07:15
23 ноя в 07:15
€139 за человека
Экскурсия в Гальштат с прогулкой на лодке
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Гальштат с прогулкой на лодке
Начало: 6939+RQ6 Вена, Австрия
Расписание: Ежедневно в 8:00
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€139 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 октября 2025
    Панорамы Альп - сказочный Гальштат и Адмонт
    Экскурсия прошла хорошо. Единственное что я считаю было плохо то это то что слишком много времени на Гальштатт выделено. Тут
    читать дальше

    уже писали про это и я это подтверждаю. Три часа там просто заняться нечем. Присесть негде, толпы туристов, ходишь слоняешься по закаулкам, хотя можно на полтора часа раньше уезжать.

    Экскурсия прошла хорошо. Единственное что я считаю было плохо то это то что слишком много времени на Гальштатт выделено. Тут
  • О
    Ольга
    27 сентября 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
    Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
  • К
    Климент
    1 сентября 2025
    Панорамы Альп - сказочный Гальштат и Адмонт
    Экскурсия очень интересная. Однако функции организатора свелись в основном к вождению микроавтобуса. В Адмонте нас доставили на место и оставили на час самим знакомиться с достопримечательностями. В Гальштате то же самое, только времени было выделено три часа.
  • S
    Sofiia
    30 августа 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго ждала ответа здесь на сайте. Пришлось писать еще раз.
    Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго ждала ответа здесь на сайте. Пришлось писать еще раз.
  • K
    Ksenia
    3 августа 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Экскурсия прекрасная, посетили очень красивые места, несмотря на погоду. Даша за время поездки рассказала много информации об истории и современности
    читать дальше

    Австрии. Еще мне очень понравилось, как она доходчиво объясняла последствия опоздания на автобус - в итоге с каждой остановки отъезжали минута в минуту 😀

    Экскурсия прекрасная, посетили очень красивые места, несмотря на погоду. Даша за время поездки рассказала много информации
  • Л
    Любовь
    24 июля 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Все прекрасно от начала и до возвращения! Чудесный рассказ, удобные остановки, естественно чудесные виды! И очень хорошая добрая атмосфера!
  • S
    Sabina
    10 июля 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Очень круто все организовано, гид Лилия работает с душой. Нехватило времени в Гальштате, хотелось бы больше провести время там без остановок. Красота нереальная. Советую всем.
    Очень круто все организовано, гид Лилия работает с душой. Нехватило времени в Гальштате, хотелось бы больше провести время там без остановок. Красота нереальная. Советую всем.
  • Д
    Дмитрий
    6 июля 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Хорошая экскурсия, гид София очень приятная девушка с идеальным английским, рассказывает интересно, о группе заботиться, в общем рекомендую к сотрудничеству…)
  • T
    Takhmina
    25 июня 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Экскурсия очень понравилась! Все было четко запланировано, выехали и обратно приехали вовремя. Особенная благодарность нашему гиду Лидие (могу имя чуть неправильно написать). А еще в конце всем подарили подарки
  • Ю
    Юлия
    19 июня 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Ездила на экскурсию в конце мая с Дашей. Всё было четко организовано, на продолжении всего пути Даша рассказывала историю, интересные
    читать дальше

    факты, дорога была легкой и незаметной, хотя и проехали достаточно большое расстояние. Даша прекрасный рассказчик и организатор. Все было отлично! Спасибо, обязательно буду рекомендовать эту экскурсию.

  • S
    SERGEY
    9 июня 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Просто всё было великолепно и отлично!!! Отдельное спасибо проведшей экскурсию Софии!!!
  • С
    Сергей
    2 июня 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Экскурсию очень хорошо или даже отлично провела София! Очень грамотно с интонацией, приятно было её слушать,а в конце подарила нам подарок! Короче 100%. Спасибо София!!!!!!
    Экскурсию очень хорошо или даже отлично провела София! Очень грамотно с интонацией, приятно было её слушать,а
  • С
    Сергей
    25 мая 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Впервые были в Австрии и соответственно первый раз побывали в Гальштате - просто сказать что понравилось значит ничего не сказать))
    читать дальше

    Великолепное и сказочное место, очень повезло с погодой. Настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами этой команды. Наш экскурсовод Дарья очень много рассказала по дороге об истории Австрии, посоветовала что обязательно стоит посмотреть в следующий приезд. Ну а чашка венского кофе на высоте полукилометра с великолепным видом на озеро, горы и Гальштат завершила наше наше первое знакомство этой страной. Настоятельно рекомендуем 🤝!!!

  • Д
    Дарья
    8 мая 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Экскурсия очень понравилась!
    По организации. Было две группы - большая на большом автобусе и мини-группа из 11 человек на микро-автобусе.
    Я попала
    читать дальше

    в мини-группу, было максимально удобно, мы были мобильны, наша прекрасная гид Лидия всех нас везде инструктировала, проверяла, что никто не потерялся, все просто и понятно.
    Касательно маршрута экскурсии. Ехать до Гальштата 4 часа, до него у нас была сначала техническая остановка, потом - смотрели крепость с озером, было красиво. И после уже добрались до самого Гальштата - нам немного не повезло с погодой, шёл небольшой дождик, но это никак не помешало насладиться этим волшебным городом и его захватывающими пейзажами. Виды со смотровой (до которой добирались на фуникулере) - определённо того стоили. Лидия все рассказала: куда идти, где поесть, все было чётко и понятно. В общем и целом (вместе с подъемником) было 3 часа свободного времени, этого более чем хватило, чтобы в спокойном темпе осмотреть все самое главное.
    Касательно содержания экскурсии. Лидия рассказала много интересного- и про Вену, и про Австрию, и про Гальштат. Прекрасная подача материала, было видно, что человеку нравится свое дело и она готова поделиться своими знаниями с нами. Я осталась очень довольна. Лидия так же ответила на все дополнительные вопросы и даже после экскурсии отвела в магазинчик, где можно было купить очень красивые елочные шары (и они правда были очень красивые, не то, что я видела в других сувенирных).
    Экскурсия комфортная, интересная, а виды красивые. Ни разу не пожалела, что поехала. Спасибо большое Лидии, нашему водителю Геннадию и организаторам!

    Экскурсия очень понравилась!
  • V
    Valeriia
    13 апреля 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Экскурсия с Софией оставила приятное впечатление, комфортно составлен маршрут без длительного нахождения в пути. Однако не стоит ожидать глубокого исторического
    читать дальше

    рассказа: как на русском, так и на английском озвучивались только основные факты, которые, возможно, будут интересны тем, кто просто хочет воспользоваться данной поездкой как трансфером или совсем далек от изучения истории Австрии.

    Спасибо Софии за заботу, старательные объяснения, чтобы никто не потерялся и пришел вовремя в нужное время, предложения сфотографировать одиночных туристов – чувствовались внимание и забота.

  • Е
    Евгений
    10 апреля 2025
    Гальштат - альпийская открытка
    Недавно мы с семьёй побывали на экскурсии в сказочном Гальштатте, и это был один из самых ярких дней нашего путешествия!
    читать дальше

    Нашим гидом была Лидия – профессионал с большой буквы и потрясающий рассказчик. Несмотря на то, что экскурсия проводилась на двух языках (русском и английском), это нисколько не мешало восприятию. Лидия так умело переключалась между языками, что мы даже не замечали этого. А поскольку в группе русскоязычными были только мы, Лидия посадила нас рядом с собой, и у нас было ощущение, будто мы отправились в путешествие с добрым другом, а не на стандартную экскурсию.

    Гальштатт – это место невероятной красоты! Альпы, отражающиеся в зеркальной глади озера, уютные домики, словно сошедшие с открытки, и атмосфера умиротворения – всё это оставило неизгладимое впечатление. Лидия не только показала нам главные достопримечательности, но и поделилась интересными историями, легендами и малоизвестными фактами о жизни в этом регионе.

    Отдельное спасибо водителю Виталию! Дорога была долгой, но благодаря его мастерству и аккуратной езде мы чувствовали себя комфортно и совсем не устали.

    Если хотите увидеть один из самых живописных уголков Австрии в компании душевного гида – очень рекомендую эту экскурсию! Лидия и Виталий сделали наш день по-настоящему особенным. **10/10!**

    *P.S. После этой поездки Гальштатт навсегда останется в нашем сердце как место, где соединились величие природы и тепло человеческого общения. *

    Недавно мы с семьёй побывали на экскурсии в сказочном Гальштатте, и это был один из самых ярких дней нашего путешествия!
  • Т
    Татьяна
    30 декабря 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Мы ездили с экскурсоводом Дашей в Гальштат, водитель Виталий. Нам очень понравилось слушать рассказ Даши, чувствовался её профессионализм. Все было
    читать дальше

    чётко, Даша успевала рассказывать чередуя английский и русский, с юмором, лично мне понравилось и не мешало двуязычие материала.
    С погодой нам повезло конечно меньше. Но осталось желание ещё раз побывать в тех местах.
    Мы поднимались наверх, увидели окрестности озера и гор.
    Было свободное время, успели пообедать в Гальштате.
    И по времени поездка длилась 12,5 часов, этого вполне достаточно. Не знаю как можно успеть больше, все таки путь не близкий.
    Спасибо большое организаторам за эту экскурсию!

    Мы ездили с экскурсоводом Дашей в Гальштат, водитель Виталий. Нам очень понравилось слушать рассказ Даши, чувствовался её профессионализм. Все было
  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Супер!!!!!
    Супер!!!!!
  • Н
    Наталья
    26 декабря 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Лидия прекрасный рассказчик, всё понятно и интересно, не сбивается с темы, несмотря на сопровождение на двух языках. Безопасное и аккуратное вождение водителя Виталия позволило отдохнуть обратной дорогой.
  • M
    Marina
    15 декабря 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Экскурсия в Гальштат превзошла все ожидания! Гид София, несмотря на свой несколько необычный стиль, создала неповторимую атмосферу. Виды, открывающиеся с
    читать дальше

    каждой новой точки, просто захватывают дух: величественные Альпы, панорама очаровательного городка и загадочный замок Орт – все это останется в памяти надолго. Повезло с погодой, что сделало путешествие еще более приятным. В конце экскурсии получили милые подарки – приятный бонус!

    Есть лишь одно небольшое замечание: меня убедили выбрать экскурсию в субботу, пообещав, что будет много русскоговорящих туристов. К сожалению, оказалось, что англоязычных было гораздо больше, и им уделяли намного больше внимания. Было обидно, что за одинаковую стоимость мы получали меньше информации.

    Несмотря на этот нюанс, посещение Гальштата – это обязательный пункт в путешествии по Австрии. Такая природная красота и историческое наследие не оставят равнодушным никого!

    Экскурсия в Гальштат превзошла все ожидания! Гид София, несмотря на свой несколько необычный стиль, создала неповторимую атмосферу. Виды, открывающиеся с

