Гальштат - альпийская открытка
Погрузитесь в атмосферу альпийской сказки, посетив Гальштат и его живописные окрестности. Вас ждут незабываемые виды и яркие впечатления
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
12 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
€139 за человека
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Захватывающая поездка по живописным местам Австрии: от величественного аббатства Адмонт до очаровательного Гальштата и спокойного Гмундена
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в воскресенье в 07:15
16 ноя в 07:15
23 ноя в 07:15
€139 за человека
до 20 чел.
Экскурсия в Гальштат с прогулкой на лодке
Начало: 6939+RQ6 Вена, Австрия
Расписание: Ежедневно в 8:00
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€139 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 октября 2025Экскурсия прошла хорошо. Единственное что я считаю было плохо то это то что слишком много времени на Гальштатт выделено. Тут
- ООльга27 сентября 2025Экскурсия в Гальштат - невероятная! Гид Лидия прекрасно рассказывает,отвечает на все вопросы. Виды потрясающие!
- ККлимент1 сентября 2025Экскурсия очень интересная. Однако функции организатора свелись в основном к вождению микроавтобуса. В Адмонте нас доставили на место и оставили на час самим знакомиться с достопримечательностями. В Гальштате то же самое, только времени было выделено три часа.
- SSofiia30 августа 2025Были на экскурсии 15 августа. Очень понравлюсь. Четкая организация. Прекрасный экскурсовод София. Минус - очень долго ждала ответа здесь на сайте. Пришлось писать еще раз.
- KKsenia3 августа 2025Экскурсия прекрасная, посетили очень красивые места, несмотря на погоду. Даша за время поездки рассказала много информации об истории и современности
- ЛЛюбовь24 июля 2025Все прекрасно от начала и до возвращения! Чудесный рассказ, удобные остановки, естественно чудесные виды! И очень хорошая добрая атмосфера!
- SSabina10 июля 2025Очень круто все организовано, гид Лилия работает с душой. Нехватило времени в Гальштате, хотелось бы больше провести время там без остановок. Красота нереальная. Советую всем.
- ДДмитрий6 июля 2025Хорошая экскурсия, гид София очень приятная девушка с идеальным английским, рассказывает интересно, о группе заботиться, в общем рекомендую к сотрудничеству…)
- TTakhmina25 июня 2025Экскурсия очень понравилась! Все было четко запланировано, выехали и обратно приехали вовремя. Особенная благодарность нашему гиду Лидие (могу имя чуть неправильно написать). А еще в конце всем подарили подарки
- ЮЮлия19 июня 2025Ездила на экскурсию в конце мая с Дашей. Всё было четко организовано, на продолжении всего пути Даша рассказывала историю, интересные
- SSERGEY9 июня 2025Просто всё было великолепно и отлично!!! Отдельное спасибо проведшей экскурсию Софии!!!
- ССергей2 июня 2025Экскурсию очень хорошо или даже отлично провела София! Очень грамотно с интонацией, приятно было её слушать,а в конце подарила нам подарок! Короче 100%. Спасибо София!!!!!!
- ССергей25 мая 2025Впервые были в Австрии и соответственно первый раз побывали в Гальштате - просто сказать что понравилось значит ничего не сказать))
- ДДарья8 мая 2025Экскурсия очень понравилась!
По организации. Было две группы - большая на большом автобусе и мини-группа из 11 человек на микро-автобусе.
Я попала
- VValeriia13 апреля 2025Экскурсия с Софией оставила приятное впечатление, комфортно составлен маршрут без длительного нахождения в пути. Однако не стоит ожидать глубокого исторического
- ЕЕвгений10 апреля 2025Недавно мы с семьёй побывали на экскурсии в сказочном Гальштатте, и это был один из самых ярких дней нашего путешествия!
- ТТатьяна30 декабря 2024Мы ездили с экскурсоводом Дашей в Гальштат, водитель Виталий. Нам очень понравилось слушать рассказ Даши, чувствовался её профессионализм. Все было
- ДДмитрий27 декабря 2024Супер!!!!!
- ННаталья26 декабря 2024Лидия прекрасный рассказчик, всё понятно и интересно, не сбивается с темы, несмотря на сопровождение на двух языках. Безопасное и аккуратное вождение водителя Виталия позволило отдохнуть обратной дорогой.
- MMarina15 декабря 2024Экскурсия в Гальштат превзошла все ожидания! Гид София, несмотря на свой несколько необычный стиль, создала неповторимую атмосферу. Виды, открывающиеся с
