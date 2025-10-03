читать дальше

в мини-группу, было максимально удобно, мы были мобильны, наша прекрасная гид Лидия всех нас везде инструктировала, проверяла, что никто не потерялся, все просто и понятно.

Касательно маршрута экскурсии. Ехать до Гальштата 4 часа, до него у нас была сначала техническая остановка, потом - смотрели крепость с озером, было красиво. И после уже добрались до самого Гальштата - нам немного не повезло с погодой, шёл небольшой дождик, но это никак не помешало насладиться этим волшебным городом и его захватывающими пейзажами. Виды со смотровой (до которой добирались на фуникулере) - определённо того стоили. Лидия все рассказала: куда идти, где поесть, все было чётко и понятно. В общем и целом (вместе с подъемником) было 3 часа свободного времени, этого более чем хватило, чтобы в спокойном темпе осмотреть все самое главное.

Касательно содержания экскурсии. Лидия рассказала много интересного- и про Вену, и про Австрию, и про Гальштат. Прекрасная подача материала, было видно, что человеку нравится свое дело и она готова поделиться своими знаниями с нами. Я осталась очень довольна. Лидия так же ответила на все дополнительные вопросы и даже после экскурсии отвела в магазинчик, где можно было купить очень красивые елочные шары (и они правда были очень красивые, не то, что я видела в других сувенирных).

Экскурсия комфортная, интересная, а виды красивые. Ни разу не пожалела, что поехала. Спасибо большое Лидии, нашему водителю Геннадию и организаторам!