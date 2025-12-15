Я сделаю для вас портреты на одной из самых красивых и вкусных ярмарок Вены. Подберу наиболее выигрышные ракурсы и локации, где немного людей — чтобы вы смогли сполна насладиться атмосферой рождественской сказки и получить удовольствие от съёмки.

Описание фото-прогулки

Подготовка

Перед нашей встречей я рассажу вам, какие ярмарки есть в Вене, об их особенностях — а вы сможете выбрать ту, которая вам покажется наиболее интересной.

Вы получите

В течение 1-3 дней после прогулки я отправлю вам черновые снимки (без обработки) — из них вы выберете для ретуши 10 штук. А через 3–4 недели получите не менее 90 снимков в цветокоррекции и 10 в ретуши.

Я пришлю вам готовые фото для печати, а также папку с уменьшенными снимками для публикации в интернете и пересылки.

Организационные детали