Мои заказы

Фотосессия на рождественской ярмарке в Вене

Оказаться в сердце праздника и забрать с собой его частичку
Я сделаю для вас портреты на одной из самых красивых и вкусных ярмарок Вены.

Подберу наиболее выигрышные ракурсы и локации, где немного людей — чтобы вы смогли сполна насладиться атмосферой рождественской сказки и получить удовольствие от съёмки.
5
1 отзыв
Фотосессия на рождественской ярмарке в Вене
Фотосессия на рождественской ярмарке в Вене
Фотосессия на рождественской ярмарке в Вене

Описание фото-прогулки

Подготовка

Перед нашей встречей я рассажу вам, какие ярмарки есть в Вене, об их особенностях — а вы сможете выбрать ту, которая вам покажется наиболее интересной.

Вы получите

В течение 1-3 дней после прогулки я отправлю вам черновые снимки (без обработки) — из них вы выберете для ретуши 10 штук. А через 3–4 недели получите не менее 90 снимков в цветокоррекции и 10 в ретуши.

Я пришлю вам готовые фото для печати, а также папку с уменьшенными снимками для публикации в интернете и пересылки.

Организационные детали

  • Снимаю на Sony Alpha 7 III, объективы люкс

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Вене
Профессиональный свадебный и семейный фотограф в Вене и по Австрии. C 2013 года живу в Вене. Мои хобби — это история, архитектура, литература, живопись, театр. С удовольствием рассказываю своим клиентам
читать дальше

о Вене, о венской жизни, менталитете венцев, создаю тёплую и комфортную атмосферу во время прогулки, меня любят дети и со мной не скучно. Интересно, интеллигентно и с большой любовью к стране и городу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Ева
15 дек 2025
Спасибо большое Елене за энтузиазм и приятное общение. Фото отправила очень быстро, буквально на следующий день! Сказочно все получилось 🤩
Спасибо большое Елене за энтузиазм и приятное общение. Фото отправила очень быстро, буквально на следующий день! Сказочно все получилось 🤩Спасибо большое Елене за энтузиазм и приятное общение. Фото отправила очень быстро, буквально на следующий день! Сказочно все получилось 🤩Спасибо большое Елене за энтузиазм и приятное общение. Фото отправила очень быстро, буквально на следующий день! Сказочно все получилось 🤩Спасибо большое Елене за энтузиазм и приятное общение. Фото отправила очень быстро, буквально на следующий день! Сказочно все получилось 🤩Спасибо большое Елене за энтузиазм и приятное общение. Фото отправила очень быстро, буквально на следующий день! Сказочно все получилось 🤩

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Пешая
2.5 часа
80 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Сказки рождественской Вены
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки рождественской Вены
Отыскать на праздничных ярмарках дух Рождества, кайзершмаррн и глинтвейн
Начало: На площади ам Хоф
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:30
€170 за всё до 10 чел.
Вена впервые
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
8 янв в 11:00
9 янв в 11:00
€180 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене