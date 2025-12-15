Я сделаю для вас портреты на одной из самых красивых и вкусных ярмарок Вены.
Подберу наиболее выигрышные ракурсы и локации, где немного людей — чтобы вы смогли сполна насладиться атмосферой рождественской сказки и получить удовольствие от съёмки.
Подберу наиболее выигрышные ракурсы и локации, где немного людей — чтобы вы смогли сполна насладиться атмосферой рождественской сказки и получить удовольствие от съёмки.
Описание фото-прогулки
Подготовка
Перед нашей встречей я рассажу вам, какие ярмарки есть в Вене, об их особенностях — а вы сможете выбрать ту, которая вам покажется наиболее интересной.
Вы получите
В течение 1-3 дней после прогулки я отправлю вам черновые снимки (без обработки) — из них вы выберете для ретуши 10 штук. А через 3–4 недели получите не менее 90 снимков в цветокоррекции и 10 в ретуши.
Я пришлю вам готовые фото для печати, а также папку с уменьшенными снимками для публикации в интернете и пересылки.
Организационные детали
- Снимаю на Sony Alpha 7 III, объективы люкс
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вене
Профессиональный свадебный и семейный фотограф в Вене и по Австрии. C 2013 года живу в Вене. Мои хобби — это история, архитектура, литература, живопись, театр. С удовольствием рассказываю своим клиентам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ева
15 дек 2025
Спасибо большое Елене за энтузиазм и приятное общение. Фото отправила очень быстро, буквально на следующий день! Сказочно все получилось 🤩
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки рождественской Вены
Отыскать на праздничных ярмарках дух Рождества, кайзершмаррн и глинтвейн
Начало: На площади ам Хоф
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
8 янв в 11:00
9 янв в 11:00
€180 за всё до 10 чел.