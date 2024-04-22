Описание

Что вас ждет Музей Леопольда — это не просто хранилище произведений искусства, это настоящий творческий космос, где искусство дышит, где каждая картина — это своего рода разговор со зрителем. Вы почувствуете магию креативного вдохновения, ощутите силу выражения искусства, которое перенесет вас в интригующий мир воображения. На этой экскурсии мы познакомимся с произведениями таких великих художников, как Эгон Шиле, Оскар Кокошка, Густав Климт, Коломан Мозер. Вы узнаете истории, сокрытые за каждым произведением, и увидите, как эти шедевры стали визитной карточкой австрийской культуры. Три зала одного из этажей музея посвящены работам Эгона Шиле. Работы Шиле повествуют нам о Вене на границе столетий. Картины и в особенности рисунки Эгона Шиле часто характеризуются как излишне откровенные, и даже порнографические. Наибольший интерес вызывают прекрасно выполненные портреты, в том числе и авторские. Во владении Музея Леопольда находятся многочисленные из его известнейших произведений, такие как «Автопортрет с китайскими фонариками» и «Портрет Валли Нойциль». Мы познакомимся с ранними работами Климта, оценим его мастерство как портретиста и отправимся в путешествие по времени и стилям. Один из самых ценных экспонатов музея — полотно «Жизнь и смерть», которое Климт несколько раз переписывал и история этих трансформаций, поведает нам не только о перипетиях творческого процесса, но и об основополагающих принципах искусства нового времени.