Оазис для любителей искусства
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Описание
Что вас ждетМузей Леопольда — это не просто хранилище произведений искусства, это настоящий творческий космос, где искусство дышит, где каждая картина — это своего рода разговор со зрителем. Вы почувствуете магию креативного вдохновения, ощутите силу выражения искусства, которое перенесет вас в интригующий мир воображения. На этой экскурсии мы познакомимся с произведениями таких великих художников, как Эгон Шиле, Оскар Кокошка, Густав Климт, Коломан Мозер. Вы узнаете истории, сокрытые за каждым произведением, и увидите, как эти шедевры стали визитной карточкой австрийской культуры. Три зала одного из этажей музея посвящены работам Эгона Шиле. Работы Шиле повествуют нам о Вене на границе столетий. Картины и в особенности рисунки Эгона Шиле часто характеризуются как излишне откровенные, и даже порнографические. Наибольший интерес вызывают прекрасно выполненные портреты, в том числе и авторские. Во владении Музея Леопольда находятся многочисленные из его известнейших произведений, такие как «Автопортрет с китайскими фонариками» и «Портрет Валли Нойциль». Мы познакомимся с ранними работами Климта, оценим его мастерство как портретиста и отправимся в путешествие по времени и стилям. Один из самых ценных экспонатов музея — полотно «Жизнь и смерть», которое Климт несколько раз переписывал и история этих трансформаций, поведает нам не только о перипетиях творческого процесса, но и об основополагающих принципах искусства нового времени.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Museumsplatz 1, 1070 Wien
Завершение: Музей Леопольда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Место встречи перед входом в музей
- Время встречи по договоренности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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