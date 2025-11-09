Насладитесь классическим концертом в исполнении струнного ансамбля музыкантов известных венских оркестров.
Программа включает в себя полные произведения Моцарта, Гайдна, Бетховена или Шуберта, сыгранные на исторических инструментах и, таким образом, воссоздающие атмосферу золотого века венской классической эпохи.
Описание билетаЧто вас ждет Церковь Святой Анны (Annakirche), место проведения концерта, расположена в самом сердце Вены и считается архитектурным шедевром с великолепной акустикой и атмосферой барокко. Вена широко известна как столица музыки. Насладитесь живым выступлением в городе Моцарта, Гайдна, Шуберта и Бетховена. Церковь отапливается в холодные месяцы. Важная информация:
- Церковь Святой Анны (Аннакирхе) находится в пешеходной зоне в самом центре Вены, всего в 5 минутах ходьбы от станций метро Karlsplatz и Stephansplatz.
- Церковь отапливается в холодные месяцы года.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет с бесплатным размещением на месте проведения мероприятия
Что не входит в цену
- Бесплатная концертная программа
Место начала и завершения?
Аннагассе 3Б, 1010 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
