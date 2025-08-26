Посетите церковь Святого Петра, одну из самых красивых барочных церквей в Вене, с входными билетами на концерт Classic Ensemble Vienna.
Послушайте замечательные интерпретации произведений таких известных композиторов, как Моцарт, Бетховен, Бах и многих других.
Описание билетаЧто вас ждет Посетите церковь Святого Петра, одну из самых красивых барочных церквей в Вене, с входными билетами на концерт Classic Ensemble Vienna. Послушайте замечательные интерпретации произведений таких известных композиторов, как Моцарт, Бетховен, Бах и многих других. Зайдите в церковь Святого Петра, построенную с 1701 по 1733 год по планам Лукаса фон Хильдебранда. Позвольте Classic Ensemble Vienna очаровать вас здесь вечером классической музыки. Послушайте «Eine kleine Nachtmusik», позвольте музыке провести вас через «The Four Seasons» и следуйте музыкальным историям Моцарта, Баха и Шуберта. Наслаждайтесь этими классическими произведениями в неописуемой атмосфере подземных сводов церкви Святого Петра в самом сердце Вены. Важная информация: Рассадка осуществляется в порядке живой очереди, поэтому приходите пораньше, чтобы занять лучшие места. Не разрешено • Шорты • Видеозапись Важно знать • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты на концерт
- Программа
- Плата за гардероб
Что не входит в цену
- Компакт-диск
- Транспорт
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
6959+PV5 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
