Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Посетите церковь Святого Петра, одну из самых красивых барочных церквей в Вене, с входными билетами на концерт Classic Ensemble Vienna.



Послушайте замечательные интерпретации произведений таких известных композиторов, как Моцарт, Бетховен, Бах и многих других.

TicketsS TicketsS Ваш гид в Вене Написать вопрос Билеты Как проходит Пешком €47 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 20:30

Описание билета Что вас ждет Посетите церковь Святого Петра, одну из самых красивых барочных церквей в Вене, с входными билетами на концерт Classic Ensemble Vienna. Послушайте замечательные интерпретации произведений таких известных композиторов, как Моцарт, Бетховен, Бах и многих других. Зайдите в церковь Святого Петра, построенную с 1701 по 1733 год по планам Лукаса фон Хильдебранда. Позвольте Classic Ensemble Vienna очаровать вас здесь вечером классической музыки. Послушайте «Eine kleine Nachtmusik», позвольте музыке провести вас через «The Four Seasons» и следуйте музыкальным историям Моцарта, Баха и Шуберта. Наслаждайтесь этими классическими произведениями в неописуемой атмосфере подземных сводов церкви Святого Петра в самом сердце Вены. Важная информация: Рассадка осуществляется в порядке живой очереди, поэтому приходите пораньше, чтобы занять лучшие места. Не разрешено • Шорты • Видеозапись Важно знать • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату