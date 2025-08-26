Примите участие в этой экскурсии на концерт в Оранжерее Шёнбрунн в Вене, городе, полном волшебных замков и дворцов, захватывающих музыкальных событий и придворных традиций, насчитывающих много сотен лет.
В Шёнбрунне вы ощутите магию и зрелищность этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, где Моцарт когда-то играл на клавесине. Почувствуйте себя желанным гостем во дворце Шёнбрунн.
Описание билетаЧто вас ждет Примите участие в этой экскурсии на концерт в Оранжерее Шёнбрунн в Вене, городе, полном волшебных замков и дворцов, захватывающих музыкальных событий и придворных традиций, насчитывающих много сотен лет. В Шёнбрунне вы ощутите магию и зрелищность этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, где Моцарт когда-то играл на клавесине. Почувствуйте себя желанным гостем во дворце Шёнбрунн. Послушайте, как Дворцовый оркестр исполняет шедевры Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса. Если вы являетесь владельцем VIP-билета, вы получите приоритетный доступ («пропустить очередь») как в концертный бар, так и на вход в концертный зал, освежающий приветственный напиток перед концертом, места в первых рядах, бесплатную гардеробную, эксклюзивный буклет VIP-программы и бокал игристого вина. Расписание программы: 20:00 Вход в концертный зал 20:30 Начало концерта примерно 22:15 Окончание концерта Билеты на концерт можно забрать с 10:00 до 18:30 в Оранжерее Шёнбрунн и с 19:00 до 20:30 в кассе концертной площадки. В определенные даты концерты проходят в Большой галерее или в Бело-золотом зале непосредственно во Дворце, в Театре дворца Шёнбрунн или других концертных залах Вены. Важная информация:
- Во время антракта вы можете посетить бар, а в теплое время года — оранжерейный сад.
- До полуночи достаточно мест для парковки.
- Вы также можете сесть на метро на станции напротив дворца.
- У входа будут ждать такси.
Ответы на вопросы
Что включено
- Свободный выбор мест в категории на концерте во дворце Шёнбрунн
Что не входит в цену
- Транспорт
- Плата за парковку
- Еда и напитки
- Гардероб
Место начала и завершения?
58P8+4R7 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
