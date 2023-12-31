Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Индивидуальная квест-экскурсия в Вене

В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения

Существует масса версий смерти Моцарта.

Сальери? Масоны? Чтобы найти ниточки, приведшие к гибели гениального композитора, нам придётся прожить часть его жизни вместе с ним.

С кем общался, где любил бывать человек, оставивший после себя бессмертные произведения и так много вопросов? Приготовьте смекалку — она нам пригодится, чтобы решить задания и найти ключ к разгадке!
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
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Описание

Что вас ожидает

1. Моцарт провёл последние 10 лет жизни в Вене — городе, известном своим «голубым Дунаем», который, вообще-то, никогда не бывает голубым. Итак один из мифов развенчан. Продолжим!

2. Моцарт был великим композитором, звездой своего времени — несомненно, но у славы есть обратная сторона медали… Были у него и завистники, и недоброжелатели — те, кому его успех не давал покоя. Причастен ли к его гибели Сальери? Кто кому завидовал? Принято считать, что Сальери Моцарту — разберёмся.

3. Да, вопросов вокруг смерти Моцарта немало. Почему столько слухов вокруг его похорон? Был ли он отравлен или его доконала банальная горячка? Действительно ли он умер в нищете? Историки сломали немало копий, споря о разных версиях произошедшего, но к единому мнению так и не пришли. Возможно, они что-то упустили из виду?

Во время квеста вас ждут:

  • история Вены и интересных жителей города
  • события и легенды былых времён
  • шедевры архитектуры
  • показания свидетелей
  • расшифровка писем
  • поиск подсказок
  • решение логических задач
  • ориентирование на местности и исследование территории
  • награда от Тайного сообщества Моцарта в Вене

Организационные детали

Перед внесением предоплаты сообщите представителю ТОМ — Тайного общества Моцарта в Вене (то есть мне) количество и возраст участников, а также выберите вариант квеста:

  • Детский (А) — полегче, для детей 6–10 лет (нужно уметь читать и понимать, кто такой Моцарт)
  • Детский (Б) — посложнее, для детей 10–14 лет
  • Взрослый

Как проходит квест

  • Минимальное количество участников для детских квестов — один взрослый и один ребёнок
  • Перед началом я проведу краткий инструктаж
  • Передвигаться мы будем по улочкам в центре, имеющим прямое отношение к Моцарту. По желанию сделаем остановки на кофе.
  • По запросу могу провести квест на английском или немецком. Предупредите меня заранее о такой необходимости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около собора Св. Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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