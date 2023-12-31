Существует масса версий смерти Моцарта. Сальери? Масоны? Чтобы найти ниточки, приведшие к гибели гениального композитора, нам придётся прожить часть его жизни вместе с ним. С кем общался, где любил бывать человек, оставивший после себя бессмертные произведения и так много вопросов? Приготовьте смекалку — она нам пригодится, чтобы решить задания и найти ключ к разгадке!

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Описание

Что вас ожидает

1. Моцарт провёл последние 10 лет жизни в Вене — городе, известном своим «голубым Дунаем», который, вообще-то, никогда не бывает голубым. Итак один из мифов развенчан. Продолжим!

2. Моцарт был великим композитором, звездой своего времени — несомненно, но у славы есть обратная сторона медали… Были у него и завистники, и недоброжелатели — те, кому его успех не давал покоя. Причастен ли к его гибели Сальери? Кто кому завидовал? Принято считать, что Сальери Моцарту — разберёмся.

3. Да, вопросов вокруг смерти Моцарта немало. Почему столько слухов вокруг его похорон? Был ли он отравлен или его доконала банальная горячка? Действительно ли он умер в нищете? Историки сломали немало копий, споря о разных версиях произошедшего, но к единому мнению так и не пришли. Возможно, они что-то упустили из виду?

Во время квеста вас ждут:

история Вены и интересных жителей города

события и легенды былых времён

шедевры архитектуры

показания свидетелей

расшифровка писем

поиск подсказок

решение логических задач

ориентирование на местности и исследование территории

награда от Тайного сообщества Моцарта в Вене

Организационные детали

Перед внесением предоплаты сообщите представителю ТОМ — Тайного общества Моцарта в Вене (то есть мне) количество и возраст участников, а также выберите вариант квеста:

Детский (А) — полегче, для детей 6–10 лет (нужно уметь читать и понимать, кто такой Моцарт)

Детский (Б) — посложнее, для детей 10–14 лет

Взрослый

Как проходит квест