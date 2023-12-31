В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Сальери? Масоны? Чтобы найти ниточки, приведшие к гибели гениального композитора, нам придётся прожить часть его жизни вместе с ним.
С кем общался, где любил бывать человек, оставивший после себя бессмертные произведения и так много вопросов? Приготовьте смекалку — она нам пригодится, чтобы решить задания и найти ключ к разгадке!
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Описание
Что вас ожидает
1. Моцарт провёл последние 10 лет жизни в Вене — городе, известном своим «голубым Дунаем», который, вообще-то, никогда не бывает голубым. Итак один из мифов развенчан. Продолжим!
2. Моцарт был великим композитором, звездой своего времени — несомненно, но у славы есть обратная сторона медали… Были у него и завистники, и недоброжелатели — те, кому его успех не давал покоя. Причастен ли к его гибели Сальери? Кто кому завидовал? Принято считать, что Сальери Моцарту — разберёмся.
3. Да, вопросов вокруг смерти Моцарта немало. Почему столько слухов вокруг его похорон? Был ли он отравлен или его доконала банальная горячка? Действительно ли он умер в нищете? Историки сломали немало копий, споря о разных версиях произошедшего, но к единому мнению так и не пришли. Возможно, они что-то упустили из виду?
Во время квеста вас ждут:
- история Вены и интересных жителей города
- события и легенды былых времён
- шедевры архитектуры
- показания свидетелей
- расшифровка писем
- поиск подсказок
- решение логических задач
- ориентирование на местности и исследование территории
- награда от Тайного сообщества Моцарта в Вене
Организационные детали
Перед внесением предоплаты сообщите представителю ТОМ — Тайного общества Моцарта в Вене (то есть мне) количество и возраст участников, а также выберите вариант квеста:
- Детский (А) — полегче, для детей 6–10 лет (нужно уметь читать и понимать, кто такой Моцарт)
- Детский (Б) — посложнее, для детей 10–14 лет
- Взрослый
Как проходит квест
- Минимальное количество участников для детских квестов — один взрослый и один ребёнок
- Перед началом я проведу краткий инструктаж
- Передвигаться мы будем по улочкам в центре, имеющим прямое отношение к Моцарту. По желанию сделаем остановки на кофе.
- По запросу могу провести квест на английском или немецком. Предупредите меня заранее о такой необходимости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около собора Св. Стефана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.