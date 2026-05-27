Что вас ждет Minoritenkirche, готический шедевр, расположенный в самом сердце города, предлагает величественную обстановку для классической музыки. Его потрясающая архитектура и исключительная акустика делают каждый концерт уникальным опытом. Известные музыканты исполняют произведения Моцарта, Бетховена и Вивальди на самом высоком уровне, а замечательная акустика церкви оживляет каждую ноту. Разнообразные программы варьируются от праздничных адвентских и рождественских концертов до новогодних представлений, гарантируя свежие и захватывающие впечатления в течение всего сезона. Концерты отличаются высоким уровнем исполнителей — исключительными артистами, чья страсть и мастерство усиливают каждое выступление. Постоянно обновляемые и весьма привлекательные программы создают яркий культурный опыт, который привлекает как местную, так и международную аудиторию. Независимо от того, являетесь ли вы страстным любителем классической музыки или просто ищете подлинный культурный опыт, концерты в Minoritenkirche — это незабываемое событие, которое нельзя пропустить. 20 декабря – Адвентский концерт Венская камерная симфония Александра Тирсу, скрипка Прог: Г. Ф. Гендель: Прибытие царицы Савской Й. Гайдн: Концерт для скрипки до мажор Г. Ф. Гендель: Мессия, ибо нам родился младенец Ф. Шуберт: 1-я часть из 5-й симфонии ВА Моцарт: Симфония N.29, KV 201. 21 и 22 декабря – На ночь Рождества Консорт BARUCCO на исторических инструментах Андреас Хельм, гобой и дирижер Прог: Й. М. Мольтер: Пасторальный концерт соль мажор А. Вивальди: L'inverno – The Winter Й. Георг Раух: Соната децима "Пасторелла" (1697) для трех скрипок и клавесина Антонио Вивальди: Il Riposo - Per il Santissino Рождественский концерт ми мажор, RV 270 для скрипки, струнных и клавесина И. С. Бах: Концерт до минор, BWV 1060R, для гобоя, скрипки, струнных и клавесина. 25 декабря — Вивальди «Времена года» Венская камерная симфония, Александра Тирсу (скрипка) Прог: ВА Моцарт: Увертюра «Импресарио» KV 486; ВА Моцарт: Арии из оперы «Свадьба Фигаро» KV 492; А. Вивальди: «Le Quattro Stagioni» — Времена года 25 и 26 декабря — Рождественские концерты Венская камерная симфония, Михаэль Беднарик (труба) Прог: Вивальди: «Gloria»; Моцарт: Дивертисмент; Гайдн: Концерт для трубы; Бах: Хорал BWV 147; Гендель: Сюита для трубы и струнных 28 декабря – Венский классический оркестр Les Orpheistes Prog:L. против Бетховена: Септет ми-бемоль мажор, соч. 20 В. А. Моцарт: Квинтет кларнета ля мажор, K. 581 29 и 30 декабря – Гала-концерт в стиле барокко Марио Хоссен (скрипка), оркестр Les Orpheistes Prog: Geminiani: «La Folia»; Вивальди: Концерты для двух и четырех скрипок; Корелли: Concerto Grosso № 1… 31 декабря и 1 января 2025 г.

Новогодний концерт Исполнение: Марио Хоссен (скрипка), оркестр Les Orpheistes Программа: Strauss Dynasty и Kreisler 5 апреля — PTBA (программа будет объявлена позднее) 20 и 21 апреля — Пасхальные концерты 2, 3, 30 и 31 мая— PTBA 14 июня — PTBA Wiener Klassikfestival. 25, 26, 30 и 31 июля — PTBA 1, 2, 14, 15, 16 августа – PTBA 11, 31 октября – PTBA Важная информация: Запрещено • Курение • Еда и напитки • Фотосъемка со вспышкой • Видеозапись • Фотография внутри Не подходит для • Детям до 6 лет.