1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €133 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 июня в 09:30
17 июня в 13:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160€136 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€395 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от €295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты
Начало: на площади In der Burg
13 июня в 09:00
19 июня в 10:30
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€160 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рой Лихтенштейн в Альбертине
Отметить столетие художника на яркой выставке его работ и взглянуть на постоянную экспозицию
Начало: У входа в Альбертину
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200€190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим4 июня 2024Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
- ААлександр4 июня 2024Все отлично, все супер структурировано!
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
- MMarina31 мая 2024Остались очень довольны экскурсией 😀
- ДДмитрий26 мая 2024Очень живо и динамично
- ВВера25 мая 2024Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- DDina20 мая 2024Рекомендую, маршрут понравился.
- ААлевтина16 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Самое главное»
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