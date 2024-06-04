Увидеть самое главное в Вене

Найдено 33 экскурсии в категории «Самое главное» в Вене на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Один день в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Почувствовать себя венцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Вена для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
199 отзывов
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 133 за всё до 5 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 июня в 09:30
17 июня в 13:00
295 за всё до 4 чел.
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
360 за всё до 4 чел.
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
69 отзывов
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
270 за всё до 5 чел.
О Вене с любовью
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
98 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Ежедневная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
552 отзыва
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Вена - увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
90 за всё до 10 чел.
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160136 за всё до 7 чел.
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Вена классическая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
395 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от 295 за всё до 6 чел.
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
По Вене - на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 160 за всё до 8 чел.
Нестандартная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 10 чел.
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Индивидуальная
4 часа
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты
Начало: на площади In der Burg
13 июня в 09:00
19 июня в 10:30
420 за всё до 4 чел.
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
160 за всё до 6 чел.
Рой Лихтенштейн в Альбертине
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рой Лихтенштейн в Альбертине
Отметить столетие художника на яркой выставке его работ и взглянуть на постоянную экспозицию
Начало: У входа в Альбертину
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
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    которых и не догадывались. Попробовали все рекомендованные десерты и блюда после экскурсии, а также съездили в Шоннбрунн за Венскими видами по рекомендации Сюзаны!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Все отлично, все супер структурировано!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
  • M
    Marina
    31 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Остались очень довольны экскурсией 😀
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • D
    Dina
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Рекомендую, маршрут понравился.
    Рекомендую, маршрут понравилсяРекомендую, маршрут понравился
  • А
    Алевтина
    16 мая 2024
    О Вене с любовью
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
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    Вене. Спасибо за все и за полезные советы. Очень рекомендую, если вы пларируете получить впечатление об имерской Вене. Сразу записалась на другую эскурсию, по дворикам Вены. Так же очень рекомендую, эти экскурсии дополняют друг друга. Мария, спасибо! Влюбили в Вену!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. История Вены без скучных фактов и дат
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  3. Один день в Вене
  4. Почувствовать себя венцем
  5. Вена для новичков
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Самое главное" можно забронировать 33 экскурсии от 30 до 420 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1892 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 33 экскурсии на 2024 год по теме «Самое главное», 1892 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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