🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 308 отзывов История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться Начало: Около входа в собор святого Стефана 160 € 144 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 88 отзывов Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 133 отзыва Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом Начало: На площади Марии Терезии € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 199 отзывов Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю Начало: возле станции метро Schottentor от € 133 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии Начало: На Albrtinaplatz € 160 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи Начало: У входа в музей € 295 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром Начало: У входа в музей € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 15 отзывов По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом Начало: Около вашего отеля € 267 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто... € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 69 отзывов Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К... € 270 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 98 отзывов О Вене с любовью Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос... Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 552 отзыва Популярное предложение Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 5 отзывов Венская опера - взгляд изнутри Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии Начало: Возле Венской оперы € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп Начало: Rotenturmstrasse 28 160 € 136 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас Начало: По указанному вами адресу € 169 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вена классическая и современная: путешествие через века Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры Начало: По Договорености € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Панорамная Вена и ее окрестности Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг € 280 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Большой арт-тур по творчеству Густава Климта Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда Начало: У входа в дворец Бельведер € 395 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 3 часа 29 отзывов Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки Начало: Возле вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 59 за человека

Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты Начало: У входа в музей от € 295 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру Начало: Universitätsring 1 € 160 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее Начало: у входа в Дворец Бельведер € 200 за всё до 4 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости Начало: На площади Альбертина € 160 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде 🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 10 отзывов По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району Начало: Bösendorferstraße 5 от € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер Начало: Opernring 2 € 250 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Мини-группа 3 часа По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас Начало: на площади Альбертины Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00 € 90 за человека

Индивидуальная 4 часа Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты Начало: на площади In der Burg € 420 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа Императорский гламур: секреты Бренда и Власти Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга Начало: У входа в сокровищницу € 160 за всё до 6 чел.