Моя Вена, она совершенно особенная.

Собор святого Штефана? Символ Вены и всей Австрии. Мы зовем его ласково - "Штеффи". Штеффи 700 лет ждал встречи с Вами... Он нарядился в пряничную черепичную крышу и высоко задрал свой шпиль, чтобы вы смогли разглядеть его издалека...

А Хофбург? Девятнадцать дворцов и парков 🌳 императорской резиденции... Величие готики, роскошные парки и уютные часовни, тайны и сокровища, мантии, жезлы и короны... - будто на машине времени можно взять - и заглянуть в сказочное средневековье. И не взирая на айфон в кармане, погрузиться в эту атмосферу ожившего прошлого, и постоянно оглядываться, ожидая встретить настоящего императора...

А Венский музей 🖼 истории 📖 искусств... Это ассорти потрясающих воображение произведений культурного наследия. Девяносто один зал, а в каждом - свои сокровища...

А Венский лес, например. Он игривый, замечали? Он спрятался между виноградниками и горами, и притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом.

А гостеприимная Долина Вахау, где Дунай хвастается своей природной гибкостью и плодовитостью виноградников, растущих по периметру... И не отыскать на берегу ни одного дома, где хозяева не делают фирменного вина, и без которого прекрасно пьянеешь от невероятной природной красоты.

Вена очень разная. Она не каждому откроется. Я как золотой ключик к Вене, открою дверь в нее, во все ее тайны.

Я обещаю: после экскурсии 🧭 вы влюбитесь ❤️ в мою Вену, красивую, загадочную, смелую, скромную, дерзкую, вкусную, яркую, нежную Вену... И она, моя Вена, обязательно станет нашей...