  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

Люблю тебя, Вена!

5
7 отзывов
Марина В.
Марина В. – Гид из Вены
Люблю тебя, Вена!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €160 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Люблю тебя, Вена!
Люблю тебя, Вена!

Что вы увидите

  • Рингштрассе
  • Венская государственная опера
  • Собор Святого Стефана
  • Хофбург
  • Испанская школа верховой езды
  • Чумная колонна и многое другое
Моя Вена, она совершенно особенная.
Собор святого Штефана? Символ Вены и всей Австрии. Мы зовем его ласково - "Штеффи". Штеффи 700 лет ждал встречи с Вами... Он нарядился в пряничную черепичную крышу и высоко задрал свой шпиль, чтобы вы смогли разглядеть его издалека...
А Хофбург? Девятнадцать дворцов и парков 🌳 императорской резиденции... Величие готики, роскошные парки и уютные часовни, тайны и сокровища, мантии, жезлы и короны... - будто на машине времени можно взять - и заглянуть в сказочное средневековье. И не взирая на айфон в кармане, погрузиться в эту атмосферу ожившего прошлого, и постоянно оглядываться, ожидая встретить настоящего императора...
А Венский музей 🖼 истории 📖 искусств... Это ассорти потрясающих воображение произведений культурного наследия. Девяносто один зал, а в каждом - свои сокровища...
А Венский лес, например. Он игривый, замечали? Он спрятался между виноградниками и горами, и притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом.
А гостеприимная Долина Вахау, где Дунай хвастается своей природной гибкостью и плодовитостью виноградников, растущих по периметру... И не отыскать на берегу ни одного дома, где хозяева не делают фирменного вина, и без которого прекрасно пьянеешь от невероятной природной красоты.
Вена очень разная. Она не каждому откроется. Я как золотой ключик к Вене, открою дверь в нее, во все ее тайны.
Я обещаю: после экскурсии 🧭 вы влюбитесь ❤️ в мою Вену, красивую, загадочную, смелую, скромную, дерзкую, вкусную, яркую, нежную Вену... И она, моя Вена, обязательно станет нашей...
Что входит
  • Достопримечательности Вены и самые интересные места.
  • услуги переводчика
  • Я буду с Вами на связи во время всего вашего пребывания в Австрии и вы сможете задать мне любые вопросы. Моя задача сделать Ваше пребывание в Вене максимально комфортным!
Что не входит
  • Входные билеты в музее
  • Транспорт
  • Посещение кафе не входит в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Люблю тебя, Вена!
Люблю тебя, Вена!
Люблю тебя, Вена!
Люблю тебя, Вена!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина В.
Марина В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
160
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города