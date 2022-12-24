Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вена — разная. Она не каждому открывается. Но если знать, куда смотреть и как слушать, она становится своей.



Мы заглянем в ее тайны, пройдем по императорским залам, увидим Штеффи, Хофбург и Венский лес — и вы обязательно поймете, почему я называю ее моей, а потом она станет и вашей. 4.9 11 отзывов

Мария Ваш гид в Вене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €180 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 11 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Моя Вена — ваша Вена: авторская прогулка с душой Моя Вена — она совершенно особенная. Собор Святого Штефана — символ Вены и всей Австрии. Мы зовем его ласково — «Штеффи». Он 700 лет ждал встречи с вами: нарядился в пряничную черепичную крышу, высоко задрал шпиль, чтобы вы разглядели его издалека. А Хофбург? Девятнадцать дворцов и парков императорской резиденции… Величие готики, роскошные парки и уютные часовни, тайны и сокровища, мантии, жезлы и короны. Словно на машине времени переносишься в сказочное средневековье — и даже с айфоном в кармане, оглядываясь, ожидаешь встретить настоящего императора. Венский музей истории искусств — это ассорти произведений, поражающих воображение. Девяносто один зал, и в каждом — свои сокровища. А Венский лес… Он игривый, замечали? Спрятался между виноградниками и горами, притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом. А гостеприимная долина Вахау, где Дунай хвастается гибкостью и плодовитостью виноградников. Не отыскать на берегу ни одного дома, где хозяева не делают фирменного вина. И без него прекрасно пьянеешь от одной только природной красоты. Вена очень разная. Она не каждому откроется. Я как золотой ключик к Вене — открою дверь в нее, во все тайны. Обещаю: после экскурсии вы влюбитесь в мою Вену — красивую, загадочную, смелую, скромную, дерзкую, вкусную, яркую, нежную. И она, моя Вена, обязательно станет нашей.

По договоренности с гидом Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Рингштрассе

Венская государственная опера

Собор Святого Стефана

Хофбург

Испанская школа верховой езды

Чумная колонна

Венский музей истории искусств

Дунай

Венский лес

Долина Вахау Что включено Услуги гида-переводчика Что не входит в цену Входные билеты в музеи

Питание

Транспортные услуги Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: По договоренности с гидом Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.