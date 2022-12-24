Вена — разная. Она не каждому открывается. Но если знать, куда смотреть и как слушать, она становится своей.
Мы заглянем в ее тайны, пройдем по императорским залам, увидим Штеффи, Хофбург и Венский лес — и вы обязательно поймете, почему я называю ее моей, а потом она станет и вашей.
Мы заглянем в ее тайны, пройдем по императорским залам, увидим Штеффи, Хофбург и Венский лес — и вы обязательно поймете, почему я называю ее моей, а потом она станет и вашей.
Описание экскурсииМоя Вена — ваша Вена: авторская прогулка с душой Моя Вена — она совершенно особенная. Собор Святого Штефана — символ Вены и всей Австрии. Мы зовем его ласково — «Штеффи». Он 700 лет ждал встречи с вами: нарядился в пряничную черепичную крышу, высоко задрал шпиль, чтобы вы разглядели его издалека. А Хофбург? Девятнадцать дворцов и парков императорской резиденции… Величие готики, роскошные парки и уютные часовни, тайны и сокровища, мантии, жезлы и короны. Словно на машине времени переносишься в сказочное средневековье — и даже с айфоном в кармане, оглядываясь, ожидаешь встретить настоящего императора. Венский музей истории искусств — это ассорти произведений, поражающих воображение. Девяносто один зал, и в каждом — свои сокровища. А Венский лес… Он игривый, замечали? Спрятался между виноградниками и горами, притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом. А гостеприимная долина Вахау, где Дунай хвастается гибкостью и плодовитостью виноградников. Не отыскать на берегу ни одного дома, где хозяева не делают фирменного вина. И без него прекрасно пьянеешь от одной только природной красоты. Вена очень разная. Она не каждому откроется. Я как золотой ключик к Вене — открою дверь в нее, во все тайны. Обещаю: после экскурсии вы влюбитесь в мою Вену — красивую, загадочную, смелую, скромную, дерзкую, вкусную, яркую, нежную. И она, моя Вена, обязательно станет нашей.
По договоренности с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рингштрассе
- Венская государственная опера
- Собор Святого Стефана
- Хофбург
- Испанская школа верховой езды
- Чумная колонна
- Венский музей истории искусств
- Дунай
- Венский лес
- Долина Вахау
Что включено
- Услуги гида-переводчика
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Питание
- Транспортные услуги
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Мороз и холод предрождественской Вены были компенсированы интересными рассказами и теплотой души гида Марии. Индивидуальные наушники - просто супер решение для группы!
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Мороз и холод предрождественской Вены были компенсированы интересными рассказами и теплотой души гида Марии. Индивидуальные наушники - просто супер решение для группы!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Максимально компактное знакомство с центром Вены, всё самое главное и по существу! Спасибо гиду Маше)
Вам был полезен этот отзыв?
М
Максимально компактное знакомство с центром Вены, всё самое главное и по существу! Спасибо гиду Маше)
Вам был полезен этот отзыв?
N
Было очень интересно! Всем рекомендую для небольшого знакомства с Веной. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
М
Замечательная экскурсия, легкая, интересная! Мария - отличный гид!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии на «Люблю тебя, Вена»
Индивидуальная
до 4 чел.
Эзотерическая Вена с историком
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €180 за всё до 9 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Веной каждый день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 авг в 15:15
€40 за человека
€180 за экскурсию