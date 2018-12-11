Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Вместе мы пройдем по картинной галерее Музея истории искусства, рассматривая и обсуждая главные его шедевры. Перед картинами Рубенса и Дюрера, Рафаэля и Караваджо мы попробуем разобраться в природе таланта с тем, чтобы, когда мы подойдем к самому большому собранию работ Питера Брейгеля Старшего мы с легкостью могли понять, что делает его работы такими привлекательными для нас сегодня.

«Вавилонская башня» и «Охотники на снегу», «Смерть Саула» и «Крестьянский танец» — эти работы Питера Брейгеля Старшего — must-know для ценителей великого, прекрасного и загадочного в искусстве. Но почему?

Я объясню, почему «Битва поста и карнавала» и «Детские игры» — и подробная энциклопедия быта и аллегориское послание, а вместе мы обсудим варианты ответов на вопрос «что же хотел сказать художник».

Посмотрев работы календарного цикла вы не только узнаете истоки этого жанра, но и поймёте, как Брейгель превратил стандартное изображение зимы в культовых «Охотников на снегу».

Брейгель написал два варианта «Вавилонской башни» — роттердамский и венский вариант. Мы попробуем понять, почему именно венский вариант стал всемирно известным.

Брейгель — признанный мастер загадок, а его работы — идеальное пособие, чтобы научиться разбираться в трех уровнях смыслов произведений искусства.