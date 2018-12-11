Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Арт-тур по творчеству Питера Брейгеля Старшего в Музее истории искусства

5
1 отзыв
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Арт-тур по творчеству Питера Брейгеля Старшего в Музее истории искусства
Арт-тур по творчеству Питера Брейгеля Старшего в Музее истории искусства
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вместе мы пройдем по картинной галерее Музея истории искусства, рассматривая и обсуждая главные его шедевры. Перед картинами Рубенса и Дюрера, Рафаэля и Караваджо мы попробуем разобраться в природе таланта с тем, чтобы, когда мы подойдем к самому большому собранию работ Питера Брейгеля Старшего мы с легкостью могли понять, что делает его работы такими привлекательными для нас сегодня.
«Вавилонская башня» и «Охотники на снегу», «Смерть Саула» и «Крестьянский танец» — эти работы Питера Брейгеля Старшего — must-know для ценителей великого, прекрасного и загадочного в искусстве. Но почему?
Я объясню, почему «Битва поста и карнавала» и «Детские игры» — и подробная энциклопедия быта и аллегориское послание, а вместе мы обсудим варианты ответов на вопрос «что же хотел сказать художник».
Посмотрев работы календарного цикла вы не только узнаете истоки этого жанра, но и поймёте, как Брейгель превратил стандартное изображение зимы в культовых «Охотников на снегу».
Брейгель написал два варианта «Вавилонской башни» — роттердамский и венский вариант. Мы попробуем понять, почему именно венский вариант стал всемирно известным.
Брейгель — признанный мастер загадок, а его работы — идеальное пособие, чтобы научиться разбираться в трех уровнях смыслов произведений искусства.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Билеты не включены в стоимость экскурсии. Я приобрету их для Вас по договоренности
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Музея истории искусства
Завершение: Музей истории искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 15:00, а также по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 дек 2018
Замечательная, не скучная, позволяющая увидеть многое под другим углом)

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