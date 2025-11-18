Описание экскурсии
Во время пешеходной прогулки мы с Вами осмотрим основные достопримечательности исторического центра Вены, такие как:
- Площадь Марии Терезии с двумя музеями-близнецами — Художественно-Историческим музеем и Музеем естествознания;
- Зимнюю императорскую резиденцию Хофбург;
- Улицу Кольмаркт c самыми дорогими магазинами Вены и кафе Демель; Площадь Грабен с Чумной колонной;
- Собор Святого Стефана;
- Императорскую усыпальницу;
- Кафе «Захер», где Вы сможете попробовать знаменитый торт «Захер»;
- Венскую оперу.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:00
€149
€165 за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
По центру Вены: нескучная экскурсия с квестом
Путешествие по Вене с элементами квеста: легенды, мистика и призы ждут вас. Узнайте секреты Хофбурга и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: Около оперы
Расписание: в понедельник в 12:00, в пятницу и субботу в 16:00, в воскресенье в 12:00 и 16:00
23 ноя в 12:00
24 ноя в 12:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Завтра в 10:00
19 ноя в 10:00
€250 за всё до 10 чел.