1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160€136 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим4 июня 2024Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
- MMarina31 мая 2024Остались очень довольны экскурсией 😀
- ДДмитрий26 мая 2024Очень живо и динамично
- ААлевтина16 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
- IInna15 мая 2024Оля провела потрясающую экскурсию. Мы первый раз в Вене и влюбились в этот город благодаря Оле ее необыкновенному глубокому знанию
- ММария15 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Марией Время пролетело незаметно и очень насыщенно! Спасибо большое Марии. Мы с удовольствием придём к ней еще
- ВВиктория13 мая 2024Очень довольны, что выбрали эту экскурсию и Марию. Именно этого и хотелось в свой первый и единственный пока день в
- ООксана11 мая 2024Ольга - прекрасный, опытный гид. Программа построена интересно. Мы получили море удовольствия и всем рекомендуем взять эту экскурсию!
- IInessa10 мая 2024IДорогая Сюзанна, Хочу выразить огромную благодарность за великолепную экскурсию по Вене! Ваша эрудиция, страсть к истории и прекрасное чувство юмора сделали
- ИИрина6 мая 2024Прекрасная экскурсия с Виктором! Время пролетело незаметно, но в то же время получили массу интересной информации, пищу для размышлений и список того, что еще можно посмотреть или на что обратить внимание. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Чумная колонна»
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