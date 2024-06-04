Чумная колонна – экскурсии в Вене

Найдено 5 экскурсий в категории «Чумная колонна» в Вене на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
О Вене с любовью
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
98 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160136 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
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    которых и не догадывались. Попробовали все рекомендованные десерты и блюда после экскурсии, а также съездили в Шоннбрунн за Венскими видами по рекомендации Сюзаны!

  • M
    Marina
    31 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Остались очень довольны экскурсией 😀
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • А
    Алевтина
    16 мая 2024
    О Вене с любовью
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
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    Вене. Спасибо за все и за полезные советы. Очень рекомендую, если вы пларируете получить впечатление об имерской Вене. Сразу записалась на другую эскурсию, по дворикам Вены. Так же очень рекомендую, эти экскурсии дополняют друг друга. Мария, спасибо! Влюбили в Вену!

  • I
    Inna
    15 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Оля провела потрясающую экскурсию. Мы первый раз в Вене и влюбились в этот город благодаря Оле ее необыкновенному глубокому знанию
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    истории очень интересному построению маршрута очень хотелось услышать еще и еще про эту замечательную страну и город обязательно надо заказать экскурсию с Олей если хотите увидеть и понять Вену и ее прошлое спасибо Оля 💓💓💓👍

  • М
    Мария
    15 мая 2024
    О Вене с любовью
    Нам очень понравилась экскурсия с Марией Время пролетело незаметно и очень насыщенно! Спасибо большое Марии. Мы с удовольствием придём к ней еще
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    О Вене с любовью
    Очень довольны, что выбрали эту экскурсию и Марию. Именно этого и хотелось в свой первый и единственный пока день в
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    Вене - легкой, интересной и нескучной прогулки по знаковым местам. Мария, отличная погода и небольшая группа сделали ее незабываемой. Очень понравилось, спасибо! Удачи вам и процветания!

  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Ольга - прекрасный, опытный гид. Программа построена интересно. Мы получили море удовольствия и всем рекомендуем взять эту экскурсию!
  • I
    Inessa
    10 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    IДорогая Сюзанна, Хочу выразить огромную благодарность за великолепную экскурсию по Вене! Ваша эрудиция, страсть к истории и прекрасное чувство юмора сделали
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    этот опыт незабываемым. Вы прекрасно владеете материалом и умело передаете его, за что вам огромное спасибо. Надеюсь, еще раз побывать в Вене и повторить это захватывающее путешествие под вашим чутким руководством. Инна, Дина

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Вена впервые
    Прекрасная экскурсия с Виктором! Время пролетело незаметно, но в то же время получили массу интересной информации, пищу для размышлений и список того, что еще можно посмотреть или на что обратить внимание. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Чумная колонна»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. История Вены без скучных фактов и дат
  2. Вена - первое знакомство
  3. Вена впервые
  4. О Вене с любовью
  5. Вена - классика и импровизация
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Чумная колонна" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 160 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 567 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Чумная колонна», 567 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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