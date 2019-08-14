23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия называется «Нестандартная экскурсия по Вене»... какая же она была нестандартная, если гид провёл нас по шаблонным туристическим местам, которые каждый турист видит и так, прогуливаясь по центру Вены. Я был в Вене много раз, но моя спутница была впервые и, чесно говоря, и я, и она были разочарованы. Совет нашему гиду Владе, нельзя быть такой пафосной, вычурной и тд. Все таки турист ждёт комфортного общения и интересной подачи информации, но явно не пафоса, которого у нас в Москве и так хватает. А на следующий день у нас была экскурсия 12 часов. Невообразимо, как можно возить людей по 12 часов, постоянно подгоняя, с очень короткими остановками, абсолютно неинтересной подачей информации и тд. Цены не соответствуют абсолютно. Мы были в Вене 10 дней. После двух неудачных экскурсий, организованных вашей компанией, я позвонил знакомому русскому экскурсоводу и остальные 7 дней он нас возил по Австрии и мы получили огромное удовольствие. Отличный рассказчик, интересный в общении человек, эрудирован и тд. Мои рекомендации вашей компании, тщательнее подходите к подбору специалистов, которых нанимаете или сотрудничаете с ними. Уверен, что негативные отзывы совсем не желательны никому. Поэтому, я не буду оставлять негативный отзыв по экскурсии для общего доступа, а рекоменду Вам повнимательнее, поуважительнее и бережнее относиться к вашим клиентам, так как их сейчас надо больше ценить. Вы же прекрасно знаете, что с 2014 года поток определенного контингента (платежеспособного), резко сократился и пока не восстанавливается. Речь идёт, в частности, о Вене и Австрии. Порядка в пять раз сократился турпоток из РФ а Австрию, это касается и горнолыжного туризма.

Удачи!