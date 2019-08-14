23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть центр города с необычных ракурсов и прикоснуться к всемирной истории

Vlada
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Vlada – ваш гид
Вы увидите исторический центр Вены с необычных ракурсов, прогуляетесь по дворцовым апартаментам, попробуете легендарный торт Захер и узнаете множество фактов о городе, которые дополнят ваши впечатления от облика Вены знаниями ее истории в непринужденном изложении.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Opernring 2
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У этой экскурсии23 отзыва
4.65
Нестандартная прогулка по Вене
Нестандартная прогулка по Вене

Программа

  • У самого главного здания австрийкой столицы — Государственной оперы — вы не присоединитесь к бедным студентам, готовым на всё ради входного билета, зато я расскажу, почему венцы прозвали театр «затонувшим комодом».
  • Прогулявшись по дворцовому комплексу, вы не увидите Франца Иосифа и Сисси собственной персоной, зато полюбуетесь апартаментами, сокровищами и коллекциями правящей династии.
  • Поднявшись на Собор Святого Стефана, не услышите звонящий только раз в год колокол Пуммерин, зато узнаете, почему Орлиная башня навсегда осталась недостроенной.
  • В придворной кондитерской вам не раскроют секрет приготовления оригинального шоколадного торта Захер, зато вы сможете его отведать, запив сливочным венским кофе меланж.

А еще во время прогулки по Вене вы увидите:

  • великолепную Сокровищницу;
  • Музей Сисси;
  • Императорские апартаменты;
  • Серебряную палату;
  • Музейный квартал.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит билет на башню Собора Святого Стефана (4,5 евро/чел.) и перекус в моем любимом кафе (8,5 евро/чел.).

Нестандартная прогулка по Вене
Нестандартная прогулка по Вене
Нестандартная прогулка по Вене
Нестандартная прогулка по Вене
Нестандартная прогулка по Вене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Opernring 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vlada
Vlada
Всем привет! Я из тех «счастливчиков», для которых хобби стало работой. Люблю открывать новые местечки, выискивать неизвестные факты, нестандартно подавать информацию, бродить нетуристическами тропами. О себе: журналист, искусствовед (Венский государственный университет) и вот уже 6 лет профессиональный гид в Австрии. Хотите узнать, о чем не пишут в путеводителях — приходите на мои экскурсии))
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 августа 2019
Очень понравилось. Рекомендую!
17 июня 2019
Очень приятная прогулка для первого знакомства с Веной. Спасибо Владе за интересный рассказ о городе. Рекомендуем!
26 мая 2019
Легкая, познавательная экскурсия. Хороший вариант для первого знакомства с центром города.
Вкусные пирожные и кофе.
18 февраля 2019
Влада-наш экскурсовод. Очень приятная, общительная, контактная, умная девушка. Провела мне и дочери 11 лет интереснейшую экскурсию. Хочется вернуться ещё раз и побывать во многих, местах, куда не успели попасть за эту поездку. Обязательно пригласим Владу. Спасибо ей больше. Интересно, познавательно и запоминающе было и мне и ребёнку.
10 декабря 2018
Посредственная экскурсия, без всяких эмоций и интересных фактов. Детей вообще никак не заинтересовала. То что ожидали не получили, есть с чем сравнить.
24 ноября 2018
Очень хорошо
25 сентября 2018
Всё было интересно, красиво и вкусно. Спасибо Владе!
16 сентября 2018
Экскурсия называется «Нестандартная экскурсия по Вене»... какая же она была нестандартная, если гид провёл нас по шаблонным туристическим местам, которые каждый турист видит и так, прогуливаясь по центру Вены. Я был в Вене много раз, но моя спутница была впервые и, чесно говоря, и я, и она были разочарованы. Совет нашему гиду Владе, нельзя быть такой пафосной, вычурной и тд. Все таки турист ждёт комфортного общения и интересной подачи информации, но явно не пафоса, которого у нас в Москве и так хватает. А на следующий день у нас была экскурсия 12 часов. Невообразимо, как можно возить людей по 12 часов, постоянно подгоняя, с очень короткими остановками, абсолютно неинтересной подачей информации и тд. Цены не соответствуют абсолютно. Мы были в Вене 10 дней. После двух неудачных экскурсий, организованных вашей компанией, я позвонил знакомому русскому экскурсоводу и остальные 7 дней он нас возил по Австрии и мы получили огромное удовольствие. Отличный рассказчик, интересный в общении человек, эрудирован и тд. Мои рекомендации вашей компании, тщательнее подходите к подбору специалистов, которых нанимаете или сотрудничаете с ними. Уверен, что негативные отзывы совсем не желательны никому. Поэтому, я не буду оставлять негативный отзыв по экскурсии для общего доступа, а рекоменду Вам повнимательнее, поуважительнее и бережнее относиться к вашим клиентам, так как их сейчас надо больше ценить. Вы же прекрасно знаете, что с 2014 года поток определенного контингента (платежеспособного), резко сократился и пока не восстанавливается. Речь идёт, в частности, о Вене и Австрии. Порядка в пять раз сократился турпоток из РФ а Австрию, это касается и горнолыжного туризма.
Удачи!
24 августа 2018
Все было прекрасно, рекомендуем.
20 июля 2018
Экскурсия великолепная! Ирина превосходно , очень информативно и интересно, с чувством юмора рассказала об экспонатах как музея Сиси и апартаментов Хофбурга, так и Сокровищницы. Причем "на часы не глядела" и экскурсия продлилась гораздо дольше заявленных 2-х часов. И это было замечательно! Огромнейшее ей спасибо.
Разве что я бы назвала экскурсию немного иначе - ведь это по сути не прогулка по Вене, а экскурсия по музеям, так было бы точнее. Но ведь разнообразных прогулок на разных тур. сайтах - море, а попробуйте найти экскурсию по музею!
Ещё 13 отзывов

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