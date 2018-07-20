23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В путешествии важно не только то, что вы в нём сделаете — но и чего не сделаете. Хотя получите при этом массу впечатлений! На примере Вены я покажу, как это

работает. Вы побываете у главных венских зданий и собора Святого Стефана. Не встретите их обитателей и не услышите звон колокола Пуммерин. Но узнаете о них столько интересного, что как будто познакомитесь с Веной заново.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

У самого главного здания австрийской столицы — Государственной оперы — вы не присоединитесь к бедным студентам, готовым на всё ради входного билета. Но мы обсудим, почему венцы прозвали театр «затонувшим комодом».

Прогулявшись по дворцовому комплексу, вы не увидите Франца Иосифа и Сисси собственной персоной. Однако полюбуетесь апартаментами, сокровищами и коллекциями правящей династии.

Поднявшись на собор Святого Стефана, вы не услышите звонящий только раз в год колокол Пуммерин. Зато узнаете, почему Орлиная башня навсегда осталась недостроенной.

В придворной кондитерской вам не раскроют секрет приготовления оригинального шоколадного торта Захер. И всё же вы сможете его отведать, запив десерт сливочным венским кофе меланж.

А ещё вы увидите:

великолепную Сокровищницу

Музей Сисси

Императорские апартаменты

Серебряную палату

Музейный квартал

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет на башню собора Святого Стефана (€4,5 за чел.) и перекус в моём любимом кафе (€8,5 за чел.).