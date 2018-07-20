23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Взглянуть на must-see-места города под особым углом - из глубины истории и с высоты собора
В путешествии важно не только то, что вы в нём сделаете — но и чего не сделаете. Хотя получите при этом массу впечатлений! На примере Вены я покажу, как это читать дальшеуменьшить
работает. Вы побываете у главных венских зданий и собора Святого Стефана. Не встретите их обитателей и не услышите звон колокола Пуммерин. Но узнаете о них столько интересного, что как будто познакомитесь с Веной заново.
У самого главного здания австрийской столицы — Государственной оперы — вы не присоединитесь к бедным студентам, готовым на всё ради входного билета. Но мы обсудим, почему венцы прозвали театр «затонувшим комодом».
Прогулявшись по дворцовому комплексу, вы не увидите Франца Иосифа и Сисси собственной персоной. Однако полюбуетесь апартаментами, сокровищами и коллекциями правящей династии.
Поднявшись на собор Святого Стефана, вы не услышите звонящий только раз в год колокол Пуммерин. Зато узнаете, почему Орлиная башня навсегда осталась недостроенной.
В придворной кондитерской вам не раскроют секрет приготовления оригинального шоколадного торта Захер. И всё же вы сможете его отведать, запив десерт сливочным венским кофе меланж.
А ещё вы увидите:
великолепную Сокровищницу
Музей Сисси
Императорские апартаменты
Серебряную палату
Музейный квартал
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет на башню собора Святого Стефана (€4,5 за чел.) и перекус в моём любимом кафе (€8,5 за чел.).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Opernring 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 647 туристов
Всем привет! Я из тех «счастливчиков», для которых хобби стало работой. Люблю открывать новые местечки, выискивать неизвестные факты, нестандартно подавать информацию, бродить нетуристическами тропами. О себе: журналист, искусствовед (Венский государственный университет) и вот уже 6 лет профессиональный гид в Австрии. Хотите узнать, о чем не пишут в путеводителях — приходите на мои экскурсии))
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Экскурсия великолепная! Ирина превосходно, очень информативно и интересно, с чувством юмора рассказала об экспонатах как музея Сиси и апартаментов Хофбурга, так и Сокровищницы. Причем "на часы не глядела" и экскурсия читать дальшеуменьшить
продлилась гораздо дольше заявленных 2-х часов. И это было замечательно! Огромнейшее ей спасибо. Разве что я бы назвала экскурсию немного иначе - ведь это по сути не прогулка по Вене, а экскурсия по музеям, так было бы точнее. Но ведь разнообразных прогулок на разных тур. сайтах - море, а попробуйте найти экскурсию по музею!
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Е
Екатерина
Очень понравилась экскурсия! Влада вы умничка! Если мы ещё раз попадём в Вену мы обязательно воспользуемся вашими услугами ещё раз! Экскурсия была очень интересная, информация изложена была чётко, понятно и читать дальшеуменьшить
нескучно. За такое короткое время узнали и увидели много интересного. С такой экскурсии надо начинать знакомство с Веной! Видно, что человек любит этот город и свою работу. Были даны рекомендации, что посетить, что посмотреть и что попробовать) Рекомендуем!
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В
Виктория
Рекомендуем тем, кто не любит стандартные скучноватые экскурсии. Легко изменили маршрут из-за погоды (было очень холодно). Влада знает всё обо всём, легко подстраивается под ваше настроение, очень симпатична и позитивна, остаётся впечатление приятной прогулки по прекрасныму городу с хорошим другом. Отдельное спасибо за кафе - венские тортики просто восхитительны!
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Т
Татьяна
Влада-наш экскурсовод. Очень приятная, общительная, контактная, умная девушка. Провела мне и дочери 11 лет интереснейшую экскурсию. Хочется вернуться ещё раз и побывать во многих, местах, куда не успели попасть за эту поездку. Обязательно пригласим Владу. Спасибо ей больше. Интересно, познавательно и запоминающе было и мне и ребёнку.
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Е
Елена
Очень понравилась экскурсия. Интересная подача материала с многочисленными "фишечками" позволила запомнить достаточно большое количество информации. Хорошо построен маршрут экскурсии. Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям. Огромное спасибо очень приятному экскурсоводу - Владе. Обязательно поедем с ней на экскурсии ещё не раз.
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Elena
Очень приятная прогулка для первого знакомства с Веной. Спасибо Владе за интересный рассказ о городе. Рекомендуем!
Влада
Ответ организатора:
Елена спасибо большое.
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