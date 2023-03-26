Шопинг в аутлете Парндорф

Аутлет Парндорф или Designer Outlet Parndorf - крупный торговый центр в получасе езды от Вены

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Ответы на вопросы
Аутлет Парндорф или Designer Outlet Parndorf – крупный торговый центр в получасе езды от Вены.

В 150 бутиках продается продукция более 600 брендов со скидками 30-70% от цен, которые устанавливают в обычных бутиках этих же брендов. Если шопинг ваше все, обязательно запланируйте визит в Парндорф.
Шопинг в аутлете Парндорф
Шопинг в аутлете Парндорф
Шопинг в аутлете Парндорф
Шопинг в аутлете Парндорф
Шопинг в аутлете Парндорф
Шопинг в аутлете Парндорф
Шопинг в аутлете Парндорф
Ближайшие даты:
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Описание

Шопинг, который вдохновляетАутлеты — это просто огромные торговые центры, в которых широко представлена брендовая одежда по сильно сниженным ценам.
Аутлет Парндорф или Designer Outlet Parndorf — это крупнейший торговый центр Австрии и находится он в получасе езды от Вены. В нем представлена продукция более 600 брендов со скидками 30-70% от цен, которые устанавливают в обычных бутиках этих же брендов. Он привлекает многочисленных гостей со всего мира и считается одним из самых современных и красивых торговых центров Австрии, за что многократно награждался призами за архитектурный дизайн.
Если шопинг ваше все, обязательно запланируйте визит в Парндорф, здесь в приятной атмосфере любители модных брендов могут приобрести одежду, обувь, аксессуары, ювелирные украшения, часы, а также предметы интерьера и подарки со значительными скидками. Из 600 брендов в Парндорфе можно найти самые люксовые, включая Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Lacoste, Prada, Boss и многие другие.
Шопинг в аутлете Парндорф это не только полезное занятие, но и приятное времяпрепровождения, которое подарит вам массу положительных эмоций и сэкономит ваши деньги.

Часы работы аутлета Парндорф:

  • понедельник — среда с 9.00 до 20.00.
  • четверг и пятница с 9.00 до 21.00.
  • суббота с 9.00 до 18.00.
  • воскресенье и дни государственных праздников — закрыто.
  • Стоимость трансфера из Вены — 90€, при заказе обратного трансфера скидка 10€. Трансферы из других мест по договоренности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Место начала и завершения?
Отель или другое удобное место по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В воскресенье и в дни государственных праздников аутлет закрыт. Стоимость трансфера из Вены – 90€
  • При заказе обратного трансфера скидка 10€. Трансферы из других мест по договоренности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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