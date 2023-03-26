Шопинг, который вдохновляетАутлеты — это просто огромные торговые центры, в которых широко представлена брендовая одежда по сильно сниженным ценам.

Аутлет Парндорф или Designer Outlet Parndorf — это крупнейший торговый центр Австрии и находится он в получасе езды от Вены. В нем представлена продукция более 600 брендов со скидками 30-70% от цен, которые устанавливают в обычных бутиках этих же брендов. Он привлекает многочисленных гостей со всего мира и считается одним из самых современных и красивых торговых центров Австрии, за что многократно награждался призами за архитектурный дизайн.

Если шопинг ваше все, обязательно запланируйте визит в Парндорф, здесь в приятной атмосфере любители модных брендов могут приобрести одежду, обувь, аксессуары, ювелирные украшения, часы, а также предметы интерьера и подарки со значительными скидками. Из 600 брендов в Парндорфе можно найти самые люксовые, включая Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Lacoste, Prada, Boss и многие другие.

Шопинг в аутлете Парндорф это не только полезное занятие, но и приятное времяпрепровождения, которое подарит вам массу положительных эмоций и сэкономит ваши деньги.

Часы работы аутлета Парндорф: