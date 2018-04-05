19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Вены, крутя педали вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг. Насладитесь природой и активным отдыхом на свежем воздухе
Велопрогулка вдоль Дуная предлагает уникальную возможность соединить активный отдых с изучением природных красот Вены.
Начав маршрут на Дунайском острове, участники пересекут живописные мосты и доберутся до вершины Леопольдсберг. Потрясающие виды на город и реку делают это путешествие незабываемым. Маршрут безопасен и подходит для детей, что делает его идеальным выбором для семейного отдыха. После прогулки можно освежиться в чистых водах Нового Дуная
Лучшее время для велопрогулки вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для активного отдыха на свежем воздухе, а тёплые дни позволяют насладиться купанием в Дунае. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в эти месяцы температура может быть менее стабильной, и возможны дожди.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дунайский остров
Леопольдсберг
Описание экскурсии
Программа
Цель этой велопрогулки – беззаботно крутить педали, дышать свежим воздухом и наслаждаться движением.
Мы начнём наш маршрут на Дунайском остров, где городская среда гармонично сочетается с миром природы. По дороге пересечём несколько живописных мостов через Дунай, а затем подъедем к вершине под названием Леопольдсберг (гора Святого Леопольда). Преодолев пешком 20-минутный подъём, мы сможем полюбоваться захватывающим видом на Дунай и Вену с террасы одноимённой церкви.
В тёплое время года после завершения экскурсии вы можете задержаться на Дунайском острове, чтобы искупаться в чистейшей воде Нового Дуная, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о купальных принадлежностях.
Поскольку преобладающая часть маршрута проходит по дорогам без автомобильного движения, велопрогулка прекрасно подойдет для детей или тех, кто еще неуверенно чувствует себя на велосипеде.
Организационные детали
Для участия в поездке необходимо взять напрокат велосипед. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к гиду. Прокат не входит в стоимость экскурсии. Возможные варианты проката: 1) Прокат организуется гидом. Велосипеды подбираются индивидуально под рост участников, имеют полноценную систему передач и проколостойкие шины. Стоимость — от 18 €/велосипед + корзина и замок на всё время поездки. 2) Сеть городского проката (приложение WienMobil). Ближайшая станция проката возле станции метро Praterstern. Не подходят по размеру для детей младше 12 лет. Стоимость проката — 1,20 €/час. Оплата по кредитной карте через приложение.
Форма одежды: свободная, удобная обувь без каблука
Точка старта зависит от сезона. Уточняйте у гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наташа — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провела экскурсии для 151 туриста
Приветствую, дорогие путешественники!
Меня зовут Наташа. Я в Вене уже 5 лет. Здесь я учусь на факультете философии Венского университета, а в свободное от учёбы время разведываю новые велосипедные и пешеходные читать дальшеуменьшить
маршруты в Вене и окрестностях. В Вене я ценю больше всего уникальное сочетание природы и городской среды, которые не встретишь больше ни в одной мировой столице. Знали ли вы, что 50% территории города занимают парки и леса? Убедиться в этом я приглашаю вас на своих прогулках.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
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Леонид
Эта самая удачная и удивительная экскурсия из многих, в которых мне пришлось принимать участие. Это отдельный вид туризма – велоэкскурсия! Обычно, используя сервис Трипстера, я стараюсь внести в намеченный план что-то читать дальшеуменьшить
особое, индивидуальное. У Наташи все здорово продумано и гармонично. Исторический экскурс плавно переходит в любование природой, широта дунайских просторов и предгорий Альп в красоту венских улиц и площадей. И главное, в этом действе, ты уже не экскурсант, пассивный наблюдатель, а главное действующее лицо! При этом, хорошо рассчитана физическая нагрузка на маршруте, вполне по плечу подросткам и людям пенсионного возраста.
Уважаемая команда Трипстера, прошу Вас обратить особое внимание на это направление, помочь Наташе развивать эту тему и дальше.
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В
Валерия
Друзья,хочу поделиться впечатлением которое оставила после себя велопрогулка в Вене! В первую очередь большое спасибо гиду Наталье за такую замечательную организацию,было очень приятно провести время с таким интересным человеком! Главная читать дальшеуменьшить
особенность велопрогулки,это возможность совместить довольно познавательную беседу об этой чудесной стране и насладиться красотами природного ландшафта! Завершилась велопрогулка красивейшей панорамой с вершины горы Леопольдсберг,не влюбиться просто нельзя! Осталась масса радостных впечатлений,если вы решите посетить Вену,всем советую устроить себе такой замечательный отдых!
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Н
Наталия
Эта велопрогулка - прекрасная альтернатива осмотру красот Вены в жаркий летний день. Приятным сюрпризом был вид с вершины: вся Вена как на ладони! Нам повезло с погодой, было очень ясно, читать дальшеуменьшить
видимость была на много километров. Перед подъемом на вершину мы зашли в чудесное кафе, пили кофе и пиво, попробовали местные десерты. И болтали с Наташей обо всем: о жизни в Вене, о путешествиях, о рецептах десертов:) Наташа не только хороший рассказчик, но и благодарный слушатель, с ней было интересно общаться. Коренная петербурженка, Наташа влюблена в Вену, причем она любит и ценит в городе то, что не каждый турист успевает разглядеть: обилие зелени, оборудованные веломаршруты, заботу города о сохранении уголков природы и чистоте Дуная. Об этом всем она с удовольствием расскажет по ходу прогулки. Наша прогулка заняла 5 с лишним часов, но время пролетело незаметно. Отдельное спасибо Наташе за то, что она все время подстраивает темп прогулки под возможности таких как я, которые большую часть жизни проводят в офисе и за рулем:) К концу дня я, конечно, устала, но это была приятная усталость, потому что с маршрутом я справилась, за что и была награждена восхитительным видом с вершины Леопольдсберг.
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а
алена
Если вы приехали в Вену как турист и уже успели нагуляться по центру города - эта экскурсия MUST HAVE. Великолепные виды, Дунай, виноградники, лебеди, дикие (но культурные) зайцы - на читать дальшеуменьшить
маршруте действительно много интересного. Но главное, вы сможете увидеть Вену не как город для туристов, но как город для жителей. Наташа прекрасная рассказчица, с душой рассказывает о истории города, жителях и современной Вене. Нам было очень легко и просто общаться на любые темы. Без этой экскурсии мое впечатление о городе было бы неполным, да и наверное, даже неправильным. Спасибо!
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Н
Наталья
Отличная велопрогулка вдоль Дуная! Даже мне - человеку, который 10 лет не сидел за рулем велосипеда, было комфортно. Веломаршрут пролегает по живописному парку вдоль реки, далее пеший подъем на вершину читать дальшеуменьшить
горы и обзор чудесных видов Вены, и обратная дорога на велосипеде по другим локациям. Спасибо Наталье за интересный рассказ, грамотное выстраивание темпа поездки под каждого участника и полезные советы по нашему дальнейшему пребыванию и досугу в Вене. Очень понравилось!
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Н
Наталья
Один из самых замечательных дней в Вене. Сначала на велосипеде вдоль реки. Останавливались для того, чтобы послушать интересные факты про историю, экологию и жизнь в Австрии, сделать потрясающие фото. Великолепный вид с горы на Вену и окрестности. Наши дети в полном восторге от такой экскурсии. Огромная благодарность Наталье за этот день и удобные велосипеды.
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