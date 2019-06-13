19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг

Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг

Наташа
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Наташа – ваш гид
Отдых на свежем воздухе и занятия спортом является неотъемлемой частью жизни жителей Вены от мала до велика.

Велопрогулка покажет вам места, где можно отдохнуть от городской суеты и приобщиться к активному отдыху.

Она внесёт приятное разнообразие в культурную программу посещения столицы Австрии.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг

Программа

Цель этой велопрогулки – беззаботно крутить педали, дышать свежим воздухом и наслаждаться движением.

Мы начнём наш маршрут на Дунайском остров, где городская среда гармонично сочетается с миром природы. По дороге пересечём несколько живописных мостов через Дунай, а затем подъедем к вершине под названием Леопольдсберг (гора Святого Леопольда). Преодолев пешком 20-минутный подъём, мы сможем полюбоваться захватывающим видом на Дунай и Вену с террасы одноимённой церкви.

В тёплое время года после завершения экскурсии вы можете задержаться на Дунайском острове, чтобы искупаться в чистейшей воде Нового Дуная, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о купальных принадлежностях.

Поскольку преобладающая часть маршрута проходит по дорогам без автомобильного движения, велопрогулка прекрасно подойдет для детей или тех, кто еще неуверенно чувствует себя на велосипеде.

Организационные детали

  • Для участия в поездке необходимо взять на прокат велосипед. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к гиду. Прокат не входит в стоимость экскурсии. Возможные варианты проката:

1) Прокат организуется гидом. Велосипеды подбираются индивидуально под рост участников, имеют полноценную систему передач и проколостойкие шины. Стоимость от 14 евро/велосипед на все время поездки.
2) Сеть проката Donkey Bike (https://www.donkey.bike/cities/bike-rental-vienna/). Велосипед имеет только 3 передачи. Не подходит для детей младше 12 лет. Стоимость на время поездки — от 10 евро/велосипед. Необходимо скачать приложение и следовать инструкции. Оплата по кредитной карте через приложение.

  • Форма одежды: свободная, удобная обувь без каблука.
  • Точка старта зависит от сезона. Уточняйте у гида.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наташа
Наташа
Приветствую, дорогие путешественники! Меня зовут Наташа. Я в Вене уже 5 лет. Здесь я учусь на факультете философии Венского университета, а в свободное от учёбы время разведываю новые велосипедные и пешеходные маршруты в Вене и окрестностях. В Вене я ценю больше всего уникальное сочетание природы и городской среды, которые не встретишь больше ни в одной мировой столице. Знали ли вы, что 50% территории города занимают парки и леса? Убедиться в этом я приглашаю вас на своих прогулках.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 июня 2019
Были на этой прогулке летом 2018 года вдвоем с 12 летним сыном. Очень нам понравилось. Хорошее сочетание велопрогулки, прогулки пешком и интересным рассказом. Я, честно говоря, готова была просто к прогулке, а здесь мы и на птиц полюбовались, и про Дунай очень много узнали, и лебедей покормили и плюс еще получили кучу полезных советов. Рекомендую.
29 августа 2018
Приятная прогулка, очень необычная, неутомительная.
30 мая 2018
Велопрогулка очень понравилась. Немного скорректировали и преодолели веломаршрут. Виды великолепные, с погодой повезло. Экскурсовод Наташа тоже очень понравилась. Внимательная и дружелюбная. Багодарим за ссылку на ресторанчик в Вене, сходили, объелись, очень довольны.
10 мая 2018
Спасибо Наталье за приятную прогулку, общение, ответственное отношение к свои обязанностям.
9 мая 2018
Очень понравилось, Вену видишь с совершенно другой стороны, Наташа хороший рассказчик.
8 мая 2018
Отличная велопрогулка вдоль Дуная! Даже мне - человеку, который 10 лет не сидел за рулем велосипеда, было комфортно. Веломаршрут пролегает по живописному парку вдоль реки, далее пеший подъем на вершину горы и обзор чудесных видов Вены, и обратная дорога на велосипеде по другим локациям. Спасибо Наталье за интересный рассказ, грамотное выстраивание темпа поездки под каждого участника и полезные советы по нашему дальнейшему пребыванию и досугу в Вене. Очень понравилось!
7 мая 2018
Наталья замечательная!!!! интересная открытая внимательная! организация на высоте. 6 взрослых людей, не сидевших лет по 20 на велосипедах, катились почти 20 км легко и непринужденно получая массу впечатлений, интересной информации, прекрасных видов и свежего ветра))) спасибо большое! это было незабываемо! рекомендую всем!
2 мая 2018
Мы прекрасно провели время с Натальей. Маршрут хорошо продуман, с ним способен справиться и не самый опытный велосипедист. Было приятно, что, не смотря на ограничение по времени, Наталья нас не торопила и давала ровно столько времени, сколько нам было необходимо. Открытием стал и очень приятный хойригер с прекрасным вином и едой.
30 апреля 2018
Огромнное спасибо Натальи за незабываемую велопрогулку на вершину Леопольдберг'!Проезжая вдоль Дуная ощущаешь себя частичкой Вены!
P.S.: и обязательно завершите прогулкой по виноградникам Вены!!! (с дегустацией .....)
5 апреля 2018
Эта самая удачная и удивительная экскурсия из многих, в которых мне пришлось принимать участие. Это отдельный вид туризма – велоэкскурсия!
Обычно, используя сервис Трипстера, я стараюсь внести в намеченный план что-то особое, индивидуальное. У Наташи все здорово продумано и гармонично. Исторический экскурс плавно переходит в любование природой, широта дунайских просторов и предгорий Альп в красоту венских улиц и площадей. И главное, в этом действе, ты уже не экскурсант, пассивный наблюдатель, а главное действующее лицо! При этом, хорошо рассчитана физическая нагрузка на маршруте, вполне по плечу подросткам и людям пенсионного возраста.

Уважаемая команда Трипстера, прошу Вас обратить особое внимание на это направление, помочь Наташе развивать эту тему и дальше.
Ещё 9 отзывов

Наташа проводит ещё 1 экскурсию

Вена и виноВена и виноВена и вино
156 за экскурсию
3.5 часа
13 отзывов
Прогулка в венские виноградники
Вена — единственная в мире столица, которая может похвастаться собственным производством вина. Этот малоизвестный факт, незаслуженно обделенный вниманием путешественников, делает винный тур способом познакомиться с неожиданной стороной города. Вы познакомитесь с традициями местного виноделия в аутентичном месте, на склонах гор возле виноградников, и откроете для себя совершенно новую красоту Вены вдали от городской суеты.

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