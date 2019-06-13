19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Цель этой велопрогулки – беззаботно крутить педали, дышать свежим воздухом и наслаждаться движением.

Мы начнём наш маршрут на Дунайском остров, где городская среда гармонично сочетается с миром природы. По дороге пересечём несколько живописных мостов через Дунай, а затем подъедем к вершине под названием Леопольдсберг (гора Святого Леопольда). Преодолев пешком 20-минутный подъём, мы сможем полюбоваться захватывающим видом на Дунай и Вену с террасы одноимённой церкви.

В тёплое время года после завершения экскурсии вы можете задержаться на Дунайском острове, чтобы искупаться в чистейшей воде Нового Дуная, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о купальных принадлежностях.

Поскольку преобладающая часть маршрута проходит по дорогам без автомобильного движения, велопрогулка прекрасно подойдет для детей или тех, кто еще неуверенно чувствует себя на велосипеде.