19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для велопрогулки вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для активного отдыха на свежем воздухе, а тёплые дни позволяют насладиться купанием в Дунае. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в эти месяцы температура может быть менее стабильной, и возможны дожди.

Велопрогулка вдоль Дуная предлагает уникальную возможность соединить активный отдых с изучением природных красот Вены. Начав маршрут на Дунайском острове, участники пересекут живописные мосты и доберутся до вершины Леопольдсберг. Потрясающие виды на город и реку делают это путешествие незабываемым. Маршрут безопасен и подходит для детей, что делает его идеальным выбором для семейного отдыха. После прогулки можно освежиться в чистых водах Нового Дуная

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Цель этой велопрогулки – беззаботно крутить педали, дышать свежим воздухом и наслаждаться движением.

Мы начнём наш маршрут на Дунайском остров, где городская среда гармонично сочетается с миром природы. По дороге пересечём несколько живописных мостов через Дунай, а затем подъедем к вершине под названием Леопольдсберг (гора Святого Леопольда). Преодолев пешком 20-минутный подъём, мы сможем полюбоваться захватывающим видом на Дунай и Вену с террасы одноимённой церкви.

В тёплое время года после завершения экскурсии вы можете задержаться на Дунайском острове, чтобы искупаться в чистейшей воде Нового Дуная, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о купальных принадлежностях.

Поскольку преобладающая часть маршрута проходит по дорогам без автомобильного движения, велопрогулка прекрасно подойдет для детей или тех, кто еще неуверенно чувствует себя на велосипеде.

Организационные детали

Для участия в поездке необходимо взять напрокат велосипед. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к гиду. Прокат не входит в стоимость экскурсии. Возможные варианты проката:

1) Прокат организуется гидом. Велосипеды подбираются индивидуально под рост участников, имеют полноценную систему передач и проколостойкие шины. Стоимость — от 18 €/велосипед + корзина и замок на всё время поездки.

2) Сеть городского проката (приложение WienMobil). Ближайшая станция проката возле станции метро Praterstern. Не подходят по размеру для детей младше 12 лет. Стоимость проката — 1,20 €/час. Оплата по кредитной карте через приложение.