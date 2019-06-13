19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Цель этой велопрогулки – беззаботно крутить педали, дышать свежим воздухом и наслаждаться движением.
Мы начнём наш маршрут на Дунайском остров, где городская среда гармонично сочетается с миром природы. По дороге пересечём несколько живописных мостов через Дунай, а затем подъедем к вершине под названием Леопольдсберг (гора Святого Леопольда). Преодолев пешком 20-минутный подъём, мы сможем полюбоваться захватывающим видом на Дунай и Вену с террасы одноимённой церкви.
В тёплое время года после завершения экскурсии вы можете задержаться на Дунайском острове, чтобы искупаться в чистейшей воде Нового Дуная, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о купальных принадлежностях.
Поскольку преобладающая часть маршрута проходит по дорогам без автомобильного движения, велопрогулка прекрасно подойдет для детей или тех, кто еще неуверенно чувствует себя на велосипеде.
1) Прокат организуется гидом. Велосипеды подбираются индивидуально под рост участников, имеют полноценную систему передач и проколостойкие шины. Стоимость от 14 евро/велосипед на все время поездки.
2) Сеть проката Donkey Bike (https://www.donkey.bike/cities/bike-rental-vienna/). Велосипед имеет только 3 передачи. Не подходит для детей младше 12 лет. Стоимость на время поездки — от 10 евро/велосипед. Необходимо скачать приложение и следовать инструкции. Оплата по кредитной карте через приложение.