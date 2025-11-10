Мои заказы

Сказки Венского леса

Если вы ищете способ сбежать от городской суеты, обратите внимание на завораживающую экскурсию «Сказки Венского леса», которая приведет вас к историческим местам в окрестностях Вены, включая замок Лихтенштейн, монастырь Святого креста и курортный город Баден, где вы увидите дом-музей Бетховена и монастырь Кармелиток, где хранится главная загадка Венского леса.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Погружение в историю Лихтенштейнов

Во время нашей увлекательной экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей семьи Лихтенштейн. Это позволит вам лучше понять корни и традиции этого удивительного рода.

Тропинками Бетховена

Вы прогуляетесь по любимым тропинкам великого композитора Людвига ван Бетховена в живописном Венском лесу и узнаете о причинах его частых перемещений в Бадене.

Тайны Ф. Шуберта и трагедия Майерлинг

Вас ждут места, связанные с жизнью и творчеством Франца Шуберта, а также захватывающие истории, связанные с трагедией в Майерлинге.

Изумительные виллы и подземное озеро

Вас впечатлят респектабельные виллы зажиточных венцев, а также уникальное катание на лодке по самому большому подземному озеру в Европе. Это незабываемое приключение подарит вам незабываемые впечатления!

Кулинарные радости Австрии

И, конечно, ни одна поездка не будет полной без дегустации всемирно известных австрийских вин, венских колбасок и сыров на фоне живописных пейзажей Бадена. Вы познакомитесь с традициями венского виноделия и насладитесь атмосферой этого очаровательного региона.

Прикоснитесь к культуре и истории

Исследуя эту удивительную местность, вы сможете окунуться в роскошные ландшафты, богатую историю и уникальную культуру, которые делают Баден особенным местом.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Лихтенштейн
  • Монастырь Святого Креста
  • Курортный городок Баден
  • Дом-музей Бетховена
  • Монастырь Кармелиток
  • Самое большое подземное озеро в Европе
  • Венские виноградники в окрестностях Бадена
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустация вин.
Место начала и завершения?
Maria Theresia Platz 1 или у отеля клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

