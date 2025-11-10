Если вы ищете способ сбежать от городской суеты, обратите внимание на завораживающую экскурсию «Сказки Венского леса», которая приведет вас к историческим местам в окрестностях Вены, включая замок Лихтенштейн, монастырь Святого креста и курортный город Баден, где вы увидите дом-музей Бетховена и монастырь Кармелиток, где хранится главная загадка Венского леса.

Описание экскурсии

Погружение в историю Лихтенштейнов

Во время нашей увлекательной экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей семьи Лихтенштейн. Это позволит вам лучше понять корни и традиции этого удивительного рода.

Тропинками Бетховена

Вы прогуляетесь по любимым тропинкам великого композитора Людвига ван Бетховена в живописном Венском лесу и узнаете о причинах его частых перемещений в Бадене.

Тайны Ф. Шуберта и трагедия Майерлинг

Вас ждут места, связанные с жизнью и творчеством Франца Шуберта, а также захватывающие истории, связанные с трагедией в Майерлинге.

Изумительные виллы и подземное озеро

Вас впечатлят респектабельные виллы зажиточных венцев, а также уникальное катание на лодке по самому большому подземному озеру в Европе. Это незабываемое приключение подарит вам незабываемые впечатления!

Кулинарные радости Австрии

И, конечно, ни одна поездка не будет полной без дегустации всемирно известных австрийских вин, венских колбасок и сыров на фоне живописных пейзажей Бадена. Вы познакомитесь с традициями венского виноделия и насладитесь атмосферой этого очаровательного региона.

Прикоснитесь к культуре и истории

Исследуя эту удивительную местность, вы сможете окунуться в роскошные ландшафты, богатую историю и уникальную культуру, которые делают Баден особенным местом.