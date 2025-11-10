Если вы ищете способ сбежать от городской суеты, обратите внимание на завораживающую экскурсию «Сказки Венского леса», которая приведет вас к историческим местам в окрестностях Вены, включая замок Лихтенштейн, монастырь Святого креста и курортный город Баден, где вы увидите дом-музей Бетховена и монастырь Кармелиток, где хранится главная загадка Венского леса.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Погружение в историю Лихтенштейнов
Во время нашей увлекательной экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей семьи Лихтенштейн. Это позволит вам лучше понять корни и традиции этого удивительного рода.
Тропинками Бетховена
Вы прогуляетесь по любимым тропинкам великого композитора Людвига ван Бетховена в живописном Венском лесу и узнаете о причинах его частых перемещений в Бадене.
Тайны Ф. Шуберта и трагедия Майерлинг
Вас ждут места, связанные с жизнью и творчеством Франца Шуберта, а также захватывающие истории, связанные с трагедией в Майерлинге.
Изумительные виллы и подземное озеро
Вас впечатлят респектабельные виллы зажиточных венцев, а также уникальное катание на лодке по самому большому подземному озеру в Европе. Это незабываемое приключение подарит вам незабываемые впечатления!
Кулинарные радости Австрии
И, конечно, ни одна поездка не будет полной без дегустации всемирно известных австрийских вин, венских колбасок и сыров на фоне живописных пейзажей Бадена. Вы познакомитесь с традициями венского виноделия и насладитесь атмосферой этого очаровательного региона.
Прикоснитесь к культуре и истории
Исследуя эту удивительную местность, вы сможете окунуться в роскошные ландшафты, богатую историю и уникальную культуру, которые делают Баден особенным местом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.