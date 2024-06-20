Экскурсии от вашего отеля в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Вене на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Братислава: город коронации венгерских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Братислава: путешествие по городу коронации венгерских монархов
Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
329 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
30 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
59 за человека
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
267 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    20 июня 2024
    Братислава: город коронации венгерских монархов
    Интересная экскурсия! Прекрасный гид - Валерий. Получили массу положительных впечатлений. Все было организовано на отлично: комфортабельный автомобиль, четкое соответствие времени отправки от отеля и продолжительность самой экскурсии, интересный собеседник и рассказчик Валерий. Рекомендуем!
  • Л
    Лариса
    17 июня 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Мы с сыном провели в Вене 4 незабываемых дня с 21 по 26 мая 2024. Мы жили в отеле рядом
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    с парком Шенбрунн,это бывшая летняя резиденция Габсбургов,великолепный дворец,а в парке впечатляющие фонтаны, памятники, деревья и цветы, роскошная Глориетта, Музей императорских карет, сад кронпринца, сад оранжереи, лабиринт, зоопарк, павильон пальм. У нас была потрясающая автомобильная экскурсия для нас двоих по Вене с очень знающим и доброжелательным гидом Константином с заездом в дом-музей Хундервассера,,а затем пешеходная прогулка по центру города. Ещё была поездка в Баден тоже для нас двоих с дружелюбным и заботливым гидом Валерием с посещением виноградников. Мы посетили 3 музея - Альбертина, Бельведер с прекрасным парком со скульптурами и с галереей с обширной коллекцией Климта и других художников и сравнительно новый музей Леопольда. Мы слушали оперу Гуно "Фауст" в потрясающем венском оперном театре,а также были на концерте в филармонии,где оркестранты,дирижёр и певцы в париках и камзолах исполняли музыку Моцарта и Иоганна Штрауса. Мы пили кофе по-венски,ели венский шницель и венский штрудель,обедали в эксклюзивном ресторане "Плахута", в котором суп с телятиной "Тафельшпиц" считается лучшим в городе. Купили с собой как сувениры конфеты "Моцарт" и бутылку ледяного вина, которое умеют делать в Австрии из замороженного на лозе винограда. Вот такая получилась у нас поездка!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • M
    Michael
    9 апреля 2024
    Братислава: город коронации венгерских монархов
    Хорошо проведенный день, все было идеально. В конце поездки получили много отличных советов - где можно вкусно поесть.
  • D
    Diana
    10 марта 2024
    Братислава: город коронации венгерских монархов
    Отличная Братислава!
    Отличная Братислава!Отличная Братислава!Отличная Братислава!Отличная Братислава!Отличная Братислава!Отличная Братислава!Отличная Братислава!
  • E
    Eugene
    12 января 2024
    По Вене с ветерком
    Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
  • Е
    Елена
    7 января 2024
    По Вене с ветерком
    Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
  • В
    Вадим
    2 января 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Спасибо за экскурсию. Очень интересная и познавательная. Отдельная благодарность гиду Константину. 👍🏼
  • Д
    Денис
    29 декабря 2023
    По Вене с ветерком
    Мария, супер рассказчик, все содержательно и интересно. Если хотите изучить центр и историю Вены за 2 часа, обязательно обращайтесь к
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    Марии. Емко, интересно и индивидуально. Нам все очень понравилось, были с детьми 6 и 2 года, они иногда конечно же нас отвлекали, но Мария также находила чем и их удивить 😊. Также спасибо за индивидуальные рекомендации по Вене, многое по советам Марии успели посетить

  • Г
    Глущенко
    8 июня 2023
    Альпийские истории
    Замечательная экскурсия и потрясающий гид! Очень красивая природа, хочется вернуться в это место еще. Все прошло на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «От вашего отеля»

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  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2024
Сейчас в Вене в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 329. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 60 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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