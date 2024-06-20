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с парком Шенбрунн,это бывшая летняя резиденция Габсбургов,великолепный дворец,а в парке впечатляющие фонтаны, памятники, деревья и цветы, роскошная Глориетта, Музей императорских карет, сад кронпринца, сад оранжереи, лабиринт, зоопарк, павильон пальм. У нас была потрясающая автомобильная экскурсия для нас двоих по Вене с очень знающим и доброжелательным гидом Константином с заездом в дом-музей Хундервассера,,а затем пешеходная прогулка по центру города. Ещё была поездка в Баден тоже для нас двоих с дружелюбным и заботливым гидом Валерием с посещением виноградников. Мы посетили 3 музея - Альбертина, Бельведер с прекрасным парком со скульптурами и с галереей с обширной коллекцией Климта и других художников и сравнительно новый музей Леопольда. Мы слушали оперу Гуно "Фауст" в потрясающем венском оперном театре,а также были на концерте в филармонии,где оркестранты,дирижёр и певцы в париках и камзолах исполняли музыку Моцарта и Иоганна Штрауса. Мы пили кофе по-венски,ели венский шницель и венский штрудель,обедали в эксклюзивном ресторане "Плахута", в котором суп с телятиной "Тафельшпиц" считается лучшим в городе. Купили с собой как сувениры конфеты "Моцарт" и бутылку ледяного вина, которое умеют делать в Австрии из замороженного на лозе винограда. Вот такая получилась у нас поездка!