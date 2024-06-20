1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Братислава: путешествие по городу коронации венгерских монархов
Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€329 за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна20 июня 2024Интересная экскурсия! Прекрасный гид - Валерий. Получили массу положительных впечатлений. Все было организовано на отлично: комфортабельный автомобиль, четкое соответствие времени отправки от отеля и продолжительность самой экскурсии, интересный собеседник и рассказчик Валерий. Рекомендуем!
- ЛЛариса17 июня 2024Мы с сыном провели в Вене 4 незабываемых дня с 21 по 26 мая 2024. Мы жили в отеле рядом
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- MMichael9 апреля 2024Хорошо проведенный день, все было идеально. В конце поездки получили много отличных советов - где можно вкусно поесть.
- DDiana10 марта 2024Отличная Братислава!
- EEugene12 января 2024Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
- ЕЕлена7 января 2024Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
- ВВадим2 января 2024Спасибо за экскурсию. Очень интересная и познавательная. Отдельная благодарность гиду Константину. 👍🏼
- ДДенис29 декабря 2023Мария, супер рассказчик, все содержательно и интересно. Если хотите изучить центр и историю Вены за 2 часа, обязательно обращайтесь к
- ГГлущенко8 июня 2023Альпийские историиЗамечательная экскурсия и потрясающий гид! Очень красивая природа, хочется вернуться в это место еще. Все прошло на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «От вашего отеля»
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