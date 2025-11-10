Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы зовем его ласково — «Штеффи». ‌Штеффи 700 лет ждал встречи с Вами.



Он нарядился в пряничную черепичную крышу и высоко задрал свой шпиль, чтобы вы смогли разглядеть его издалека. Собор справедливо занимает свое место в самом центре Вены, ведь он — душа каждого австрийца.

Мария Ваш гид в Вене Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно, по договоренности €150 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Знаменитый Собор Святого Стефана является обязательным пунктом посещения для всех, кто приехал в Вену! Эта экскурсия позволит вам открыть для себя альтернативную сторону самой известной достопримечательности Вены. Вы узнаете секретные факты о самой церкви и посетите катакомбы. Ваш сопровождающий гид покажет вам дорогу и расскажет вам лучшие истории и мифы о соборе Святого Стефана.

