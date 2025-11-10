Мы зовем его ласково — «Штеффи». Штеффи 700 лет ждал встречи с Вами.
Он нарядился в пряничную черепичную крышу и высоко задрал свой шпиль, чтобы вы смогли разглядеть его издалека. Собор справедливо занимает свое место в самом центре Вены, ведь он — душа каждого австрийца.
Он нарядился в пряничную черепичную крышу и высоко задрал свой шпиль, чтобы вы смогли разглядеть его издалека. Собор справедливо занимает свое место в самом центре Вены, ведь он — душа каждого австрийца.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииЗнаменитый Собор Святого Стефана является обязательным пунктом посещения для всех, кто приехал в Вену! Эта экскурсия позволит вам открыть для себя альтернативную сторону самой известной достопримечательности Вены. Вы узнаете секретные факты о самой церкви и посетите катакомбы. Ваш сопровождающий гид покажет вам дорогу и расскажет вам лучшие истории и мифы о соборе Святого Стефана.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор святого Штефана и его главные реликвии
- Капела Виргилия
- Смотровая площадка
- Пуммерин
Что включено
- Экскурсия внутри и снаружи собора.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Чаевые.
Место начала и завершения?
Stephansdom
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Квест
до 10 чел.
По центру Вены: нескучная экскурсия с квестом
Путешествие по Вене с элементами квеста: легенды, мистика и призы ждут вас. Узнайте секреты Хофбурга и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: Около оперы
Расписание: в понедельник в 12:00, в пятницу и субботу в 16:00, в воскресенье в 12:00 и 16:00
Завтра в 12:00
14 ноя в 16:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 7 чел.
Групповая
до 16 чел.
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Альбертина плац турист инфо
Расписание: в понедельник и среду в 09:30
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
€69 за человека