8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальное свидание с Веной
Вашу встречу с имперской столицей я спланирую специально для вас: мы обсудим маршрут заранее или сможем менять его уже на месте. Автомобиль позволит охватить интересные вам места — останавливаться у достопримечательностей будем по вашему желанию. Конечно, эти два часа будут наполнены рассказами об истории, облике и характере Вены. А еще вы получите любые рекомендации по городу: как попасть в музеи, где поужинать и куда еще стоит сходить.
Рингштрассе — самое-самое на одном бульваре
На главной зеленой артерии в центре Вены «собрались» ее парадные достопримечательности, без которых невозможно узнать город.
Город парков
Их в самом озелененном городе Европы немало. Вас ждет прогулка по парку в классическом английском стиле, где в тени деревьев стоит памятник Иоганну Штраусу. Вы узнаете о всемирно известной семье композиторов и об их прорыве в классической музыке. А после подъедем к экологичному дому-символу современной Вены, яркому проекту художника Хундертвассера. Закончим прогулку в центре на оживленной площади Альбертинаплац.
Путешественникам, которые впервые в Вене, и тем, кто уже бывал здесь. Экскурсия учитывает ваши пожелания, поэтому будет удобна также тем, кто летит транзитом.