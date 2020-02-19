8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Идеальное свидание с Веной

Вашу встречу с имперской столицей я спланирую специально для вас: мы обсудим маршрут заранее или сможем менять его уже на месте. Автомобиль позволит охватить интересные вам места — останавливаться у достопримечательностей будем по вашему желанию. Конечно, эти два часа будут наполнены рассказами об истории, облике и характере Вены. А еще вы получите любые рекомендации по городу: как попасть в музеи, где поужинать и куда еще стоит сходить.

Рингштрассе — самое-самое на одном бульваре

На главной зеленой артерии в центре Вены «собрались» ее парадные достопримечательности, без которых невозможно узнать город.

Вас впечатлит дворцовый комплекс Хофбург , который строили 10 веков. Любуясь фасадом в стиле ренессанс, поговорим о династии Габсбургов и о сокровищах, хранящихся в Хофбурге, их зимней резиденции.

, который строили 10 веков. Любуясь фасадом в стиле ренессанс, поговорим о династии Габсбургов и о сокровищах, хранящихся в Хофбурге, их зимней резиденции. На площади Героев перед дворцом вы услышите о военных парадах и увидите балкон, где объявили аншлюс Австрии. Рядом полюбуетесь площадью Марии Терезии с двумя музеями-близнецами и узнаете о величии этой королевы.

перед дворцом вы услышите о военных парадах и увидите балкон, где объявили аншлюс Австрии. Рядом полюбуетесь с двумя музеями-близнецами и узнаете о величии этой королевы. Конечно, мы не пропустим легендарную Венскую оперу и собор Св. Стефана , символ и Вены, и всей Австрии. У Бургтеатра я расскажу о ценных плафонах в фойе, а возле памятника на Шварценбергплац об отношении венцев к Красной Армии.

и , символ и Вены, и всей Австрии. У я расскажу о ценных плафонах в фойе, а возле памятника на об отношении венцев к Красной Армии. Поездка по Рингштрассе также включит Парламент в античном стиле и неоготическую Ратушу, средоточие городской власти.

Город парков

Их в самом озелененном городе Европы немало. Вас ждет прогулка по парку в классическом английском стиле, где в тени деревьев стоит памятник Иоганну Штраусу. Вы узнаете о всемирно известной семье композиторов и об их прорыве в классической музыке. А после подъедем к экологичному дому-символу современной Вены, яркому проекту художника Хундертвассера. Закончим прогулку в центре на оживленной площади Альбертинаплац.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Вене, и тем, кто уже бывал здесь. Экскурсия учитывает ваши пожелания, поэтому будет удобна также тем, кто летит транзитом.