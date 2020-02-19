8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главное в блистательной столице и о ней на гибкой авто-пешеходной экскурсии

Валерий
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Валерий – представитель гидов
Город с равно богатыми историей и архитектурой, город парков и классической музыки: я покажу вам Вену такой, какой ее ждешь. Вы проедете по всему Рингштрассе, вспомните Габсбургов у их резиденции, сфотографируетесь на главных площадях, увидите Ратушу и собор Св. Стефана — при этом маршрут можно корректировать с учетом ваших интересов.
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча по указанному вами адресу
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме

Что вас ожидает

Идеальное свидание с Веной
Вашу встречу с имперской столицей я спланирую специально для вас: мы обсудим маршрут заранее или сможем менять его уже на месте. Автомобиль позволит охватить интересные вам места — останавливаться у достопримечательностей будем по вашему желанию. Конечно, эти два часа будут наполнены рассказами об истории, облике и характере Вены. А еще вы получите любые рекомендации по городу: как попасть в музеи, где поужинать и куда еще стоит сходить.

Рингштрассе — самое-самое на одном бульваре
На главной зеленой артерии в центре Вены «собрались» ее парадные достопримечательности, без которых невозможно узнать город.

  • Вас впечатлит дворцовый комплекс Хофбург, который строили 10 веков. Любуясь фасадом в стиле ренессанс, поговорим о династии Габсбургов и о сокровищах, хранящихся в Хофбурге, их зимней резиденции.
  • На площади Героев перед дворцом вы услышите о военных парадах и увидите балкон, где объявили аншлюс Австрии. Рядом полюбуетесь площадью Марии Терезии с двумя музеями-близнецами и узнаете о величии этой королевы.
  • Конечно, мы не пропустим легендарную Венскую оперу и собор Св. Стефана, символ и Вены, и всей Австрии. У Бургтеатра я расскажу о ценных плафонах в фойе, а возле памятника на Шварценбергплац об отношении венцев к Красной Армии.
  • Поездка по Рингштрассе также включит Парламент в античном стиле и неоготическую Ратушу, средоточие городской власти.

Город парков
Их в самом озелененном городе Европы немало. Вас ждет прогулка по парку в классическом английском стиле, где в тени деревьев стоит памятник Иоганну Штраусу. Вы узнаете о всемирно известной семье композиторов и об их прорыве в классической музыке. А после подъедем к экологичному дому-символу современной Вены, яркому проекту художника Хундертвассера. Закончим прогулку в центре на оживленной площади Альбертинаплац.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Вене, и тем, кто уже бывал здесь. Экскурсия учитывает ваши пожелания, поэтому будет удобна также тем, кто летит транзитом.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Вене
  • Дополнительных расходов нет
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме
Вена в вашем ритме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по указанному вами адресу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Экскурсия прошла замечательно.
Возможно благодаря харизме и обаянию нашего гида - Игоря , его знаниям и жизненному опыту.
Огромная ему благодарность за все это.
Мои наилучшие рекомендации.
30 января 2020
Экскурсия была замечательная, Валерий быстро рассказал, так как мы и просили, потому что у нас были дети. Обзорно успели проехаться по всем местам. Даже рассказал какие-то секретики: куда лучше идти, куда лучше не идти. Всем понравилось, спасибо большое.
9 января 2020
Все было супер
5 января 2020
Экскурсия прошла хорошо. Гид Валерий забрал нас из отеля, провез по всем главным достопримечательностям города, рассказал про интересные места, где и что посмотреть , купить и поесть. После экскурсии можно распланировать свой день в городе и не отвлекаться на поиски дополнительной информации в интернете.
31 декабря 2019
Очень грамотнвй и профессиональный гид Сергей! Спасибо, все отлично
27 октября 2019
Весело , быстро , познавательно .
Нас устроило .Спасибо !
24 сентября 2019
В Вене не в первый раз, но так интересно и оригинально , как у Валерия, информация от гидов еще не преподносилась. Очень удобно составлен маршрут, комфортный автомобиль, гид всегда был на связи, экскурсию начал вовремя, по просьбе участников скорректировал маршрут с учетом достопримечательностей, которые были наиболее интересны. В завершение экскурсии Валерий порекомендовал места для вечернего отдыха и замечательный ресторан в Вене!
Выражаю благодарность Валерию за организованный досуг и рекомендую его всем тем, кто в поиске интересной обзороной, но не поверхностной экскрсии!
8 августа 2019
Добрый день всем. Заказанная экскурсия в целом понравилась. Валерий приехал за 5 минут до начала экскурсии в нашу гостиницу, отвечал на все вопросы, про Вену и Австрию,которые не касались истории города, высадил нас как мы и просили в возле парка Пратт. Боязнь того что кому-то не будет слышно пропала, т.к. он работал с микрофоном все было Ок. Особенно подкупает что после оплаты сказал - будут какие-то вопросы по транспорту или еще что то звоните, не стесняйтесь.
Недостатки экскурсии связаны с ее форматом - автомобильная, гид не может остановиться где хотят туристы, выйти и рассказывать о каком-то месте. Все время в движении, ради объективности надо отметить что две остановки были. Но это опять таки не недостаток знаний или уровня подготовки гида. Это формат, который мы выбрали для себя, т.к. с нами был маленький ребенок и 2 или 3 часа для него выходить пешком, это было под сомнением.
В целом нам все понравилось, для нашей компании это вышло дешевле чем ситибас, а "живой" гид всегда лучше аудиогида или наушников в ситибасе, так что с теми кто пинал Валерия, что ничего не рассказывает, быстро все проезжает и говорит - идите сами погуляйте, категорически не согласен. По пятизвездочной оценке честные, крепкие 4 звезды.

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