С Станислав

Очень хороший гид и внимательный человек. Экскурсия очень интересная. Побывали в местах, куда не всех пускают. Тактично дает возможность сделать разнообразные фото. Помогла решить ряд вопросов не входящих в тему экскурсии. Так держать!