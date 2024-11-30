Храмы и соборы Вены с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Вене на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Венская опера - взгляд изнутри
15 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 14:00
15 дек в 15:30
90 за всё до 10 чел.
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Вас ждет увлекательная экскурсия по знаменитому кафедральному собору Вены – Штефансдом»
Расписание: Ежедневно в 10:00
160 за экскурсию
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Пешая
1 час
Билеты
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Начало: Площадь Штефансплац 3, 1010 Вена, Австрия
«Что вас ждет Посетите собор Святого Стефана, одно из самых красивых зданий в австрийской столице»
15 дек в 22:15
22 дек в 22:15
от 15 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    30 ноября 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Очень хороший гид и внимательный человек. Экскурсия очень интересная. Побывали в местах, куда не всех пускают. Тактично дает возможность сделать разнообразные фото. Помогла решить ряд вопросов не входящих в тему экскурсии. Так держать!
  • О
    Ольга
    22 ноября 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Благодарю Марианну за чудесную экскурсию! Было интересно, увлекательно, театрально, как будто побывала на самом спектакле!
  • А
    Андрей
    22 октября 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Всё супер. Марианна замечательный рассказчик. Экскурсия лучше, чем посетить само представление:) Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Венская опера - взгляд изнутри
  2. Тайны и реликвии собора Святого Штефана
  3. Классический концерт в соборе Святого Стефана
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Музей истории искусств
  6. Исторический музей
  7. Венская опера
  8. Парламент
  9. Шёнбрунн
  10. Дом Хундертвассера
Сколько стоит экскурсия по Вене в декабре 2024
Сейчас в Вене в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 160. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Вены. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!