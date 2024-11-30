1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 14:00
15 дек в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Вас ждет увлекательная экскурсия по знаменитому кафедральному собору Вены – Штефансдом»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€160 за экскурсию
1 час
Билеты
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Начало: Площадь Штефансплац 3, 1010 Вена, Австрия
«Что вас ждет Посетите собор Святого Стефана, одно из самых красивых зданий в австрийской столице»
15 дек в 22:15
22 дек в 22:15
от €15 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав30 ноября 2024Очень хороший гид и внимательный человек. Экскурсия очень интересная. Побывали в местах, куда не всех пускают. Тактично дает возможность сделать разнообразные фото. Помогла решить ряд вопросов не входящих в тему экскурсии. Так держать!
- ООльга22 ноября 2024Благодарю Марианну за чудесную экскурсию! Было интересно, увлекательно, театрально, как будто побывала на самом спектакле!
- ААндрей22 октября 2024Всё супер. Марианна замечательный рассказчик. Экскурсия лучше, чем посетить само представление:) Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в декабре 2024
Сейчас в Вене в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 160. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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