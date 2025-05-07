Завершите свой день расслабляющей прогулкой по Дунаю на комфортабельном судне MS Vindobona, MS Blue Danube или MS Wien. Насладитесь уютной атмосферой, вкусными блюдами ресторана на борту и красотой вечерних огней Вены. Уникальные виды с верхней палубы и живые трансляции сделают этот вечер незабываемым.
Описание билетаРасслабляющий круиз по Дунаю Отдохните на борту комфортабельного судна MS Vindobona, MS Blue Danube или MS Wien и проплывите мимо живописных пейзажей вечерней Вены. Насладитесь видом города в её волшебном освещении — идеальное завершение насыщенного дня. Погрузитесь в уютную атмосферу лайнера и попробуйте изысканные деликатесы в ресторане прямо на борту. Великолепное меню и приятное обслуживание сделают ваш ужин незабываемым дополнением к прогулке. Виды с палубы Поднимитесь на верхнюю палубу, чтобы полюбоваться панорамными видами, и наслаждайтесь живыми изображениями в реальном времени, которые обогатят ваше впечатление от круиза.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на круиз
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аделина
7 мая 2025
Абсолютно чудесный речной круиз, я поехал в 7 вечера и увидел красивый закат! Еда и напитки были отличные, обслуживание — на высоте.
Е
Елена
13 апр 2025
Потрясающая поездка, ни слишком длинная, ни слишком короткая. Много возможностей для замечательных фотографий. Команда на борту была замечательной.
А
Артём
5 апр 2025
Очень приятное впечатление, вечером очень романтично, хотя немного разочаровало отсутствие интересных достопримечательностей по маршруту. Заказали еду без брони, но она была вкусной, цены разумные, повар и официант очень дружелюбные.
