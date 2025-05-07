Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Завершите свой день расслабляющей прогулкой по Дунаю на комфортабельном судне MS Vindobona, MS Blue Danube или MS Wien. Насладитесь уютной атмосферой, вкусными блюдами ресторана на борту и красотой вечерних огней Вены. Уникальные виды с верхней палубы и живые трансляции сделают этот вечер незабываемым. 5 3 отзыва

Билеты на борт
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 3 часа
Размер группы 1-25 человек
€45 за человека

Описание билета Расслабляющий круиз по Дунаю Отдохните на борту комфортабельного судна MS Vindobona, MS Blue Danube или MS Wien и проплывите мимо живописных пейзажей вечерней Вены. Насладитесь видом города в её волшебном освещении — идеальное завершение насыщенного дня. Погрузитесь в уютную атмосферу лайнера и попробуйте изысканные деликатесы в ресторане прямо на борту. Великолепное меню и приятное обслуживание сделают ваш ужин незабываемым дополнением к прогулке. Виды с палубы Поднимитесь на верхнюю палубу, чтобы полюбоваться панорамными видами, и наслаждайтесь живыми изображениями в реальном времени, которые обогатят ваше впечатление от круиза.

Ответы на вопросы Что включено Входной билет на круиз Что не входит в цену Личные расходы

Еда и напитки Место начала и завершения? Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.