На главной улице Вены всё чинно и благородно — скамейки изящны, тумбы будто из оперы вышли, даже урны с характером. Мы будем не просто рассматривать городские объекты, а размышлять и фантазировать. Решим ТРИЗ-задачи, основанные на реальных событиях, например, как понять, пользуются ли люди городскими часами.

Описание экскурсии

Наш маршрут

Мы прогуляемся по Рингу – парадному бульвару — от музея прикладного искусства до оживлённого перекрёстка Карлсплатц, на котором стоит Венская опера. По пути увидим памятник Штраусу в городском парке, отель «Империал» и Концертхаус. Но речь пойдёт в основном не о них!

О чём же тогда?

Улица Ринг прокладывалась в 19 веке и должна была сделать Вену жемчужиной Европы. А значит, городской мебели на ней стоило выглядеть изящной и добротной. И вот городские власти озаботились скамейками, фонарями, гидрантами, туалетами и часами. Их-то мы и будем изучать.

О чём поговорим

С каких европейских столиц Вена «списывала» свою городскую мебель и почему

Кто создавал эскизы гидрантов и фонарей, и почему в этом вопросе так много «белых пятен»

Остались ли следы старого «интерьера» Ринга сегодня, и как их «читать»

Откуда берутся имена урн, и почему некоторые из них называются «акулами»

Что такое ТРИЗ и что будем делать на экскурсии

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач. Её используют, если стандартные подходы к решению проблемы не работают

ТРИЗ-задачи помогают развивать фантазию и критическое мышление, а ещё хорошо запоминать информацию

Для каждого объекта в экскурсию интегрирована открытая (то есть со множеством подходящих вариантов решения) ТРИЗ-задача

Возможно, вы найдёте контрольный ответ — решение, которое было принято в реальности

А может, предложите что-то более оригинальное и эффективное. Например, как проверить, пользуются ли жители городскими часами? Об этом задумались в мэрии, когда пришла пора менять старые хронометры на новые

Организационные детали