На главной улице Вены всё чинно и благородно — скамейки изящны, тумбы будто из оперы вышли, даже урны с характером. Мы будем не просто рассматривать городские объекты, а размышлять и фантазировать.
Решим ТРИЗ-задачи, основанные на реальных событиях, например, как понять, пользуются ли люди городскими часами.
Описание экскурсии
Наш маршрут
Мы прогуляемся по Рингу – парадному бульвару — от музея прикладного искусства до оживлённого перекрёстка Карлсплатц, на котором стоит Венская опера. По пути увидим памятник Штраусу в городском парке, отель «Империал» и Концертхаус. Но речь пойдёт в основном не о них!
О чём же тогда?
Улица Ринг прокладывалась в 19 веке и должна была сделать Вену жемчужиной Европы. А значит, городской мебели на ней стоило выглядеть изящной и добротной. И вот городские власти озаботились скамейками, фонарями, гидрантами, туалетами и часами. Их-то мы и будем изучать.
О чём поговорим
- С каких европейских столиц Вена «списывала» свою городскую мебель и почему
- Кто создавал эскизы гидрантов и фонарей, и почему в этом вопросе так много «белых пятен»
- Остались ли следы старого «интерьера» Ринга сегодня, и как их «читать»
- Откуда берутся имена урн, и почему некоторые из них называются «акулами»
Что такое ТРИЗ и что будем делать на экскурсии
- ТРИЗ — теория решения изобретательских задач. Её используют, если стандартные подходы к решению проблемы не работают
- ТРИЗ-задачи помогают развивать фантазию и критическое мышление, а ещё хорошо запоминать информацию
- Для каждого объекта в экскурсию интегрирована открытая (то есть со множеством подходящих вариантов решения) ТРИЗ-задача
- Возможно, вы найдёте контрольный ответ — решение, которое было принято в реальности
- А может, предложите что-то более оригинальное и эффективное. Например, как проверить, пользуются ли жители городскими часами? Об этом задумались в мэрии, когда пришла пора менять старые хронометры на новые
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым путешественникам и семьям с детьми от 9 лет
- После прогулки каждый участник получит карточку с дополнительными заданиями и фотографиями объектов
- Эту экскурсию проведу именно я
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 16 лет
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро Stubentor
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Вене
Работаю гидом с 2014 года. Очень люблю истории из истории, знаю и с удовольствием показываю достопримечательности за пределами центра, окольцованного Рингом. Работаю с детьми — провожу экскурсии в музеях с использованием подходов ТРИЗ-педагогики (есть диплом). При подготовке экскурсий обращаюсь к художественной литературе, а потом делюсь с гостями своими находками. Программы провожу я и мои коллеги-гиды.
