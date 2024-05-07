Активности – экскурсии в Вене

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Вене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
По Вене - на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 160 за всё до 8 чел.
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 7 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Квест
2.5 часа
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от 295 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    7 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Прекрасно продуманная экскурсия! Юлии удавалось развлечь нашего активного реьенка 3,5 года на всем протяжении маршрута! Много интересных фишек, загадок и историй. Все остались довольны. Получили много ценных рекомендаций для самостоятельной прогулки. Рекомендуем семьям с детьми!
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Отличная программа! Супер интересный квест! Спасибо огромное Юлии за столь необычное и занимательное мероприятие. Дети узнали много нового, сами находили
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    ответы на вопросы и разгадывали загадки! Все в восторге! Обязательно буду рекомендовать компанию Юлии своим друзьям и знакомым. Думаю, что обращусь к Юлии еще))

  • A
    Angela
    31 января 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная прогулка для нас («все
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    в одном флаконе»). Организация на 5 баллов с учетом наших пожеланий и личных интересов дочери. Хотя на сайте была информация для детского квеста… (к сожалению на этом же сайте другой организацатор квестов для взрослых не смогла нам ничего предложить после переписки), но Юлия имеет очень гибкий и фантазийный подход - праздничное настроение и куча интересных сюрпризов-подарков для именинницы были лучшей оценкой! Рекомендую!

    Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная
  • Д
    Денис
    16 января 2024
    По Вене - на электросамокате
    Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии из разряда сплетни слухи расследования, персоны.
    Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии
  • Е
    Елена
    15 июля 2023
    По Вене на Segway или велосипеде
    Прекрасная экскурсия, несмотря на ветер и дождь. У кого еще не было сегвей-опыта- смелее вперед! Увидеть за то же время
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    можно значительно больше и совсем без усталости. Мария-интересный рассказчик, экскурсия для тех,кому нужно понять чем живет Вена, а не просто рассказ об истории. Однозначно рекомендую

  • В
    Вадим
    26 июня 2023
    По Вене на Segway или велосипеде
    Экскурсия очень понравилась, Мария отличный рассказчик и впечатляет своей заинтересованостью. Также сигвеи очень хорошие, пожалуй лучшие из тех что мы брали в прошлом. Большое спасибо.
  • В
    Вика
    26 июля 2022
    По Вене на Segway или велосипеде
    Замечательный маршрут, интересный рассказ, Мария очень приятный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Активности»

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  1. Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
  2. По Вене - на электросамокате
  3. По Вене на Segway или велосипеде
  4. Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
  5. Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 160 до 295. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 28 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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