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Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Квест
2.5 часа
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от €295 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса7 мая 2024Прекрасно продуманная экскурсия! Юлии удавалось развлечь нашего активного реьенка 3,5 года на всем протяжении маршрута! Много интересных фишек, загадок и историй. Все остались довольны. Получили много ценных рекомендаций для самостоятельной прогулки. Рекомендуем семьям с детьми!
- ННаталья14 апреля 2024Отличная программа! Супер интересный квест! Спасибо огромное Юлии за столь необычное и занимательное мероприятие. Дети узнали много нового, сами находили
- AAngela31 января 2024Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная прогулка для нас («все
- ДДенис16 января 2024Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии из разряда сплетни слухи расследования, персоны.
- ЕЕлена15 июля 2023Прекрасная экскурсия, несмотря на ветер и дождь. У кого еще не было сегвей-опыта- смелее вперед! Увидеть за то же время
- ВВадим26 июня 2023Экскурсия очень понравилась, Мария отличный рассказчик и впечатляет своей заинтересованостью. Также сигвеи очень хорошие, пожалуй лучшие из тех что мы брали в прошлом. Большое спасибо.
- ВВика26 июля 2022Замечательный маршрут, интересный рассказ, Мария очень приятный человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Активности»
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