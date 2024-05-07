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в одном флаконе»). Организация на 5 баллов с учетом наших пожеланий и личных интересов дочери. Хотя на сайте была информация для детского квеста… (к сожалению на этом же сайте другой организацатор квестов для взрослых не смогла нам ничего предложить после переписки), но Юлия имеет очень гибкий и фантазийный подход - праздничное настроение и куча интересных сюрпризов-подарков для именинницы были лучшей оценкой! Рекомендую!