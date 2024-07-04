Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Вене на русском языке, цены от €160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вена - это не только классические здания
Пешая
скидка
5%
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
320304 за всё до 7 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
28 авг в 10:30
29 авг в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Венский стрит-арт
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
17 авг в 08:30
18 авг в 08:00
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 июля 2024
    Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
    Отличная экскурсия! Сам музей небольшой, но Изабелла рассказывала столько много интересного, что я не заметила как пролетели 1,5 часа, спасибо большое за прекрасную экскурсию! Очень очень рекомендую!
  • N
    Natalija
    8 мая 2024
    Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
    5 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не
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    по фотографиям, а именно благодаря Изабелле. Экскурсия прошла на одном дыхании. Глубокие познания истории и архитектуры Вены, очень приятный собеседник и просто красивая женщина(!) - Изабелла изумительный проводник в мир истории искусства и знакомства с жизнью замечательных венцев!

  • B
    Boriss
    30 октября 2021
    Вена - это не только классические здания
    Вы бросили курить?

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вена - это не только классические здания
  2. Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
  3. Венский стрит-арт
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
Сейчас в Вене в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 304 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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