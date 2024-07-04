скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
320€304 за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
28 авг в 10:30
29 авг в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
17 авг в 08:30
18 авг в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 июля 2024Отличная экскурсия! Сам музей небольшой, но Изабелла рассказывала столько много интересного, что я не заметила как пролетели 1,5 часа, спасибо большое за прекрасную экскурсию! Очень очень рекомендую!
- NNatalija8 мая 20245 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не
- BBoriss30 октября 2021Вы бросили курить?
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Нескучные экскурсии»
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