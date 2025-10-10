Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Зальцбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 32 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю €150 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 18 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Зальцбург - многовековая симфония Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии €160 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 58 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Дыхание древнего Зальцбурга Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен €165 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Зальцбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зальцбурге Таинственный Зальцбург Зальцбург - многовековая симфония Дыхание древнего Зальцбурга В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в октябре 2025 Сейчас в Зальцбурге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 165. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5

Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 108 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь