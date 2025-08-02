Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Посетите старинные площади Моцарта, Весов и Резиденции. Осмотрите величественный главный собор города, крупнейший севернее Альп. А также полюбуетесь неприступной красавицей — крепостью «Высокий Зальцбург».

Зайдёте в монастырь Св. Петра, насчитывающий более 1300 лет. Запах свежих бриошей и ржаных лепешёк приведёт нас в монастырскую пекарню, где изделия выпекают по рецептам монахов. Также мы посетим мистические катакомбы 5 века и кладбище при монастыре.

Оцените самое туристическое место в городе — Гетрайдегассе. Переулок, некогда торговый путь, который был проложен ещё римскими легионерами. По дороге к нему полюбуетесь Университетской церковью — шедевром 18 века, созданным Фишером фон Эрлахом, гением архитектуры позднего барокко.

Увидите дом Моцарта — жёлтое здание под номером 9. Я расскажу, как музыка и Зальцбург в какой-то момент объединились для меня в единое целое.