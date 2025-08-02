Зальцбург — музей под открытым небом.
Вы раскроете, как из тесного и душного средневекового поселения он превратился в красивый город в стиле барокко.
А ещё я расскажу о «белом золоте», которое добывали здесь на протяжение веков, и становлении старейшего мужского монастыря Европы. Поговорим мы и о зальцбургских традициях, народных праздниках и костюмах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
Посетите старинные площади Моцарта, Весов и Резиденции. Осмотрите величественный главный собор города, крупнейший севернее Альп. А также полюбуетесь неприступной красавицей — крепостью «Высокий Зальцбург».
Зайдёте в монастырь Св. Петра, насчитывающий более 1300 лет. Запах свежих бриошей и ржаных лепешёк приведёт нас в монастырскую пекарню, где изделия выпекают по рецептам монахов. Также мы посетим мистические катакомбы 5 века и кладбище при монастыре.
Оцените самое туристическое место в городе — Гетрайдегассе. Переулок, некогда торговый путь, который был проложен ещё римскими легионерами. По дороге к нему полюбуетесь Университетской церковью — шедевром 18 века, созданным Фишером фон Эрлахом, гением архитектуры позднего барокко.
Увидите дом Моцарта — жёлтое здание под номером 9. Я расскажу, как музыка и Зальцбург в какой-то момент объединились для меня в единое целое.
Место начала и завершения?
У памятника Моцарту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Зальцбурге
Меня зовут Елена, я с 2015 года живу Зальцбурге. В своё время закончила консерваторию им. Чайковского в Москве и Высшую школу музыки в Кёльне. Продолжаю играть концерты и немного преподавать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
E
Elena
2 авг 2025
Спасибо Елене за чудесную экскурсию! Было очень интересно, профессионально и красиво! Елена учла наши пожелания, с вопросом ограниченной мобильности, за что отдельное спасибо!
