Достаточно сказать: «Весь город 🏙️ — Большая Сцена» и все радостно воскликнут «Это же Зальцбург!»

Величие церквей, храмов и монастырей бывшего Духовного Княжества Зальцбург потрясает!

Сохранность и идеальное состояние Старого Города безупречны!

Обилие выдающихся музыкантов, знаменитостей и любителей высокого искусства Зальцбургского Летнего Музыкального Фестиваля ослепляет!

Крепость, как величественная Корона на голове Древнего города в Альпийских лугах, манит загадками и тайнами Старого Света!

Дух Гения, Великого Амадея, витает по узким уютным улочкам Старого города, наполняя воздух вечно молодыми звуками его жизнерадостных мелодий, ароматами корицы, гвоздики, свежезаваренного кофе, и с утра испеченных хрустящих булочек!

По всему городу, уносясь далеко в Альпийские Вершины, разносится звон 370 колоколов и неувядающие мелодии легендарного мюзикла «Звуки Музыки»!

Жду Вас на незабываемую прогулку 👣 по Древнему Зальцбургу!

Ваш гид Андрей Зальпиус