  1. Австрия
  2. Экскурсии

Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира

5
2 отзыва
Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
На экскурсии 🧭 вы посетите дом-музей Моцарта и подниметесь в крепость Хоэнзальцбург.

Вы увидите Зальцбургскую консерваторию, аббатство Святого Петра и Кафедральный собор.

В завершение тура по центру города вы отдохнете на площади Моцарта и послушаете колокольный перезвон.

Экскурсия ⛳ понравится ценителям высокого искусства и барочной архитектуры.
Задать вопрос
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира

Что вы увидите

  • Княжеский парк и дворец Мирабель
  • Жилой дом семьи Моцарт
  • Храм св. Троицы
  • Дом великого физика К. Доплера
  • Реку Зальцах (Соляной Поток)
  • Средневековую купеческую «Пшеничную Улицу» с купеческими домами 13–14 веков
  • Дом, где родился В. А. Моцарт
  • Университетский Храм с 4 часовнями Четырех Факультетов
  • Первое здание Университета 1623 г.
  • Знаменитые Фестивальные здания (Большой и Малый Концертные Залы, Летний и Зимний Манежи)
  • Монастырь св. Петра
  • Раннехристианское кладбище и катакомбы при монастыре
  • Крепость «Высокий Зальцбург»
  • Соборную площадь и Кафедральный собор Зальцбурга
  • Резидентскую площадь со зданиями 2 резиденций князей-архиепископов
  • Городскую действующую колокольню
  • Еврейскую улицу с бывшей Синагогой
  • Площадь имени Моцарта с памятником композитору 1741 года.
Достаточно сказать: «Весь город 🏙️ — Большая Сцена» и все радостно воскликнут «Это же Зальцбург!»
Величие церквей, храмов и монастырей бывшего Духовного Княжества Зальцбург потрясает!
Сохранность и идеальное состояние Старого Города безупречны!
Обилие выдающихся музыкантов, знаменитостей и любителей высокого искусства Зальцбургского Летнего Музыкального Фестиваля ослепляет!
Крепость, как величественная Корона на голове Древнего города в Альпийских лугах, манит загадками и тайнами Старого Света!
Дух Гения, Великого Амадея, витает по узким уютным улочкам Старого города, наполняя воздух вечно молодыми звуками его жизнерадостных мелодий, ароматами корицы, гвоздики, свежезаваренного кофе, и с утра испеченных хрустящих булочек!
По всему городу, уносясь далеко в Альпийские Вершины, разносится звон 370 колоколов и неувядающие мелодии легендарного мюзикла «Звуки Музыки»!
Жду Вас на незабываемую прогулку 👣 по Древнему Зальцбургу!
Ваш гид Андрей Зальпиус
Что входит
  • Пешеходная Экскурсия по Старому Городу
  • продолжительностью 2 часа.
Что не входит
  • Посещение Крепости "Высокий Зальцбург"
  • Посещение Музей-Квартиры В. А. Моцарта
  • Транспорт
  • Входные билеты
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Зальцбург, Площадь В.А.Моцарта
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ — Нескучные Прогулки по Сцене Мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Andrey S.
Andrey S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Andrey S. проводит ещё 5 экскурсий

ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
500
8 часов
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"
330
6 часов
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край "ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ"
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
210
4 часа
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
180
4 часа
Жемчужина Баварии — КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО "КЁНИГЗЕЕ"
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах
300
6 часов
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах

Еще несколько необычных экскурсий в Зальцбурге

Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
156
2 часа
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
43 отзыва
Прогулка по «Северному Риму», величественному уголку Австрии с богатой историей и атмосферой
Дыхание древнего Зальцбурга
175
3 часа
Дыхание древнего Зальцбурга
33 отзыва
Нескучная авто-пешеходная прогулка по городу Моцарта — от монастырей до культовых кофеен
Таинственный Зальцбург
140
2 часа
Таинственный Зальцбург
11 отзывов
Мистическая прогулка по древнему городу в поисках легенд, призраков и невыдуманных историй
Дом-музей Моцарта
163
2 часа
Дом-музей Моцарта
5 отзывов
Тайны жизни, творчества и смерти великого гения
Озёрный край Зальцкаммергут
260
4 часа
Озёрный край Зальцкаммергут
4 отзыва
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек — к исторической вилле Габсбургов!
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
130
2 часа
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
4 отзыва
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов