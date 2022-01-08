Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля

Индивидуально
для 1 чел.
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля

Что вы можете увидеть 🤩

  • Красивые ландшафты Тироля
  • Озеро Чимзее - или Баварское море в дороге
  • Дворец и сад Мирабель
  • Дом, где жил Моцарт
  • Дом, где родился Моцарт
  • Гетрейдегасс (самая красивая средневековая улица города)
  • Главный собор Зальцбурга
  • Магазин оригинальных конфет Моцарт Кугель
  • Старинное и самое красиво кладбище около собора Св. Павла
  • Собор св. Павла
  • Монашескую пекарню
  • Городской фермерский рынок
  • Университетскую церковь, которую любил Моцарт
  • Опера Зальцбурга и экспонаты современного искусства
  • Панорамный вид на Зальцбург с горы Мехберг
  • Небольшая прогулка по крепостной горе по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия начнется у самого романтического замка Зальцбурга — Мирабель, в который сейчас приезжаю пары со всего света, чтобы заключить брак именно там. Почему? Узнаете на экскурсии.
Что еще Вы услышите за время нашей прогулки? Вы узнаете где родился и вырос Моцарт, в каких условиях он жил и как складывалась его не простая и, как у всех великих, очень короткая жизнь… почувствуете дух того времени, когда маленький Моцарт исполнял свои великие композиции скитаясь по дворцам.
А также вы прогуляетесь по средневековым переулкам и галереям, узнаете истории необычных вывесок над современными бутиковыми магазинами, насладитесь роскошью борокко и, конечно же, узнаете историю настоящих конфет Моцарткюгель в голубой обвертке.
Узнаете почему хозяин шоколадной фабрики заставлял свои работников петь во время варки шоколада. Уже догадались? Подумайте, а ответ скажете нам при встрече! ;) Кто ответит получит голубую конфету Моцарт)
Свободное время после Вы можете посвятить шоппингу. Изобилие магазинов Вас порадует! также сможете попить кофе в кафе-музее или дегустированию вкусных блюд в традиционном ресторане, а также посещением крепостей и музеев.
Мы будем с Вами с утра и до позднего вчера!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер отель — Зальцбург и обратно (в зависимости от дороги 1,5-2,5 часа)
  • Экскурсионная программа около 3-5-ти часов
  • Сопровождение и перевод в течение всей поездки (свободное время не ограничено)
Что не входит
  • Питание и кофе-пауза
  • По желанию посещение музеев и Крепости Зальцбурга в свободное время
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Поездка осуществляется из горнолыжных курортов и городков Тироля
  • Инсбрука
  • Мюнхена. Пожалуйста укажите в заявке ваше местонахождение. От этого может зависеть конечная стоимость.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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