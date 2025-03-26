Главные экскурсионные места в Зальцбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Зальцбурге на русском языке, цены от €151, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дыхание древнего Зальцбурга
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 6 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Пешая
2.5 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
€151€167 за всё до 10 чел.
Зальцбург впервые
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург впервые
Посетить главные достопримечательности «Северного Рима» и узнать о нём интересные факты
Начало: У памятника Моцарту
7 апр в 09:00
14 апр в 09:00
€160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 марта 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Экскурсия в Зальцбурге с гидом Андреем. Хорошо организованная и продуманная экскурсия. Эрудированный гид с прекрасной подачей информации по городу и
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    достопримечательностям Зальцбурга. 3 экскурсионных часа пролетели незаметно, Андрей не перегружал датами, историографией, но при этом сформировалось хорошее представление о городе и его жителях. Хотелось бы продолжить знакомство с городом, регионом при участии гида Андрея!

  • В
    Василий
    17 марта 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Профессиональный экскурсовод высокого уровня!
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Замечательно провели день в Зальцбурге. Экскурсии была увлекательна, время пролетело незаметно.
  • D
    Dmitriy
    12 января 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Экскурсия с Андреем оставила на всю нашу семью, включая подростка, очень приятное и незабываемое впечатление! 3 часа пешком по морозному
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    утреннему городу пролетели незаметно, интересно и весело. А как же может быть иначе, когда с вами человек по-настоящему любящий этот город, досконально знающий его историю и сегодняшнюю жизнь, влюбленный в музыку?! Андрей, профессиональный музыкант, выступающий соло и в разных составах, а также преподающий в местной консерватории. Поэтому все, что связанно с музыкой, а это огромная часть истории города, ван будет предоставлена в наилучшем и уникальном виде. Как вишенка на торт, хочется отметить, что Андрей обладает исключительным чувством юмора в сочетании с тактичностью по отношению к слушателю. Мы благодарны за чудесное время, проведённое вместе и обязательно вернемся в Зальцбург, дабы Андрею есть еще много что показать и рассказать нам!

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Популярные места»

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  1. Дыхание древнего Зальцбурга
  2. Зальцбург - многовековая симфония
  3. Зальцбург впервые
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в апреле 2025
Сейчас в Зальцбурге в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 151 до 190 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 54 ⭐ отзыва, цены от €151. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь