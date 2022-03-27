Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия по Гальштату, самому живописному и известному городу Австрии, откроет вам все самые инстаграмные фото-локации.

На прогулке вы сделаете незабываемые фотографии озера Гальштат с видом на церковь и полюбуетесь городом с высоты птичьего полета на панорамной площадке Sky Walk. Вы послушаете об истории города и его современной жизни, осмотрите Гальштат с самых красивых точек, и даже посетите загадочное кладбище и костницу!

Вы также узнаете, где хорошо отведать лучшие блюда австрийской кухни по разумной цене и что еще стоит посетить недалеко от Гальштата.

Все это и многое другое ждет вас на живописной прогулке по австрийскому городку Гальштат!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).