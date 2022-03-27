Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям

Гальштат

Для красивых фото
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям

Что вы можете увидеть 🤩

  • Музей Гальштатта
  • Рыночная площадь
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • и другие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия по Гальштату, самому живописному и известному городу Австрии, откроет вам все самые инстаграмные фото-локации.
На прогулке вы сделаете незабываемые фотографии озера Гальштат с видом на церковь и полюбуетесь городом с высоты птичьего полета на панорамной площадке Sky Walk. Вы послушаете об истории города и его современной жизни, осмотрите Гальштат с самых красивых точек, и даже посетите загадочное кладбище и костницу!
Вы также узнаете, где хорошо отведать лучшие блюда австрийской кухни по разумной цене и что еще стоит посетить недалеко от Гальштата.
Все это и многое другое ждет вас на живописной прогулке по австрийскому городку Гальштат!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Посещение пяти инстаграмных фото-локаций
  • Рекомендация ресторана Гальштаттской и австрийской кухни с отличным соотношением цена/качество
  • Адреса пяти интересных мест, которые стоит посетить вокруг Гальштатта
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Еда и напитки в ресторане — приобретаются самостоятельно по желанию
  • Входные билеты в костницу — приобретаются самостоятельно по желанию
  • Билеты на подъемник к см. площадке Skywalk — приобретаются самостоятельно по желанию
  • Входные билеты в Соляные копи — приобретаются самостоятельно по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
Завершение: Gasthof Weisses Lamm
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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