Город 🏙️ великого Моцарта

Нас ждет дворец Мирабель и парк 🌳 Мирабель, дом, где жил и родился Моцарт. Вы прогуляетесь 👣 по уютным средневековым улочкам Зальцбурга, увидите крепость и собор Зальцбурга, скульптуру Золотой шар и старейшее и красивейшее кладбище Европы.

У вас будет возможность отведать вкуснейшие булочки от монахов, а также самые известные конфеты из Зальцбруга — Моцарт Кугель, и торт Захер. В заключение прогулки полюбуетесь видами на город 🏙️ с панорамной смотровой площадки, и посетите вкуснейший ресторан национальной кухни с панорамным видом!

Особенности экскурсии 🧭

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация: