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Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты!

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Зальцбурга
Мы прогуляемся по уютному альпийскому городу Зальцбургу, посмотрим барочную архитектуру, сделаем незабываемые фотографии 📸 в самых красивых 🤩 фото-локациях и отведаем вкуснейшие десерты Австрии.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €30 за экскурсию

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Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты!
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты!

Что вы увидите

  • Дворец и сад Мирабель
  • Сад гномов
  • Дом, где жил Моцарт
  • Дом, где родился Моцарт
  • Отель и кафе Захер
  • Кафе при кондитерской известных конфет Моцарт кугель
  • Университетская церковь и фермерский рынок
  • Собор Зальцбурга и купель, где крестили Моцарта
  • Площадь Капитель
  • Золотой шар
  • Крепость Зальцбурга
  • Пекарня Монахов
  • Старинное кладбище
  • Монастырь Петра
  • Ресторан при монастыре Св. Петра
  • Гора Менхсберг и лифт в горе
Город 🏙️ великого Моцарта
Нас ждет дворец Мирабель и парк 🌳 Мирабель, дом, где жил и родился Моцарт. Вы прогуляетесь 👣 по уютным средневековым улочкам Зальцбурга, увидите крепость и собор Зальцбурга, скульптуру Золотой шар и старейшее и красивейшее кладбище Европы.
У вас будет возможность отведать вкуснейшие булочки от монахов, а также самые известные конфеты из Зальцбруга — Моцарт Кугель, и торт Захер. В заключение прогулки полюбуетесь видами на город 🏙️ с панорамной смотровой площадки, и посетите вкуснейший ресторан национальной кухни с панорамным видом!
Особенности экскурсии 🧭
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Schrannengasse 1
Место завершения
🏁 Mönchsberg 19c
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты!
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты!
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты!
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты!
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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