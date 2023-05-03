Описание

Столица Тироля и императорская резиденция, Инсбрук трижды принимал зимнюю Олимпиаду (1964, 1976 и молодёжную в 2012). На протяжении веков стратегическое положение города определяло его роль в европейской истории: именно здесь появился прообраз мировой валюты, именно здесь в XV веке родилась политическая пропаганда, именно здесь возникают первые государственные монополии и первая в Европе трансальпийская дорога. Мы посетим собор Св. Иакова, в котором находится знаменитое изображение Марии-Заступницы (работа Лукаса Кранаха) и усыпальница одного из несостоявшихся зятьев Бориса Годунова – Максимилиана III Австрийского. Автор надгробия Максимилиана III – тирольский скульптор Каспар Грас (1585 – 1674) был первым, кто решил вопрос баланса для скульптурного изображения конной статуи на двух задних конечностях. Именно в Инбруке установлена первая в мире подобная статуя (фонтан Леопольдсбрун). Расположенная рядом с Хофбургом Придворная церковь является выдающемся воплощением идеи политического маркетинга, автором которой был покровитель Альбрехта Дюрера император Максимилиан I. Об отношениях Максимилиана I с Марией Бургундской и о полудетективном «мезальянсе» правнука Максимилиана Фердинанда II, тайно женившегося на богатейшей красавице Европы XVI века Филиппине Вельзер мы поговорим в замке Амбрас.

В 25 км. от Инсбрука в местечке Ваттенс расположилось мистическое убежище хрусталя – музей "Хрустальные миры Сваровски". Музей был открыт в 1995 в честь столетнего юбилея компании. Чем знаменита семья Сваровски, чем занималась во времена Третьего рейха и чем зарабатывает в настоящее время, - главная интрига этого визита в голову «Зелёного великана», охраняющего фирменные секреты, главный из которых, впрочем, скрывается в соседнем Куфштайне – на фабрике «Ридель», стеклянные сосуды которой умеют менять вкусы напитков.