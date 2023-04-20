Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Что вас ожидает:
- Старый город
- Улицы Зальцбурга
- Дом Моцарта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Известно, что Зальцбургский фестиваль каждый год начинается 18 июля. Почему именно в этот день? Известно, что главным фестивальным оркестром является Венский филармонический оркестр. Но в Зальцбурге есть три своих симфонических коллектива, как и три самых известных памятника Моцарту (или памятников всё-таки больше?). И почему, кстати, один из тех памятников оказался на горе Капуцинерберг? Чем отличается оркестр «Моцартеум» от оркестра «Моцартеума»? И что такое «Камерата Зальцбург»? Об этом мы узнаем во время этой полудетективной прогулки по старому городу.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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