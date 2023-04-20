Описание

Известно, что Зальцбургский фестиваль каждый год начинается 18 июля. Почему именно в этот день? Известно, что главным фестивальным оркестром является Венский филармонический оркестр. Но в Зальцбурге есть три своих симфонических коллектива, как и три самых известных памятника Моцарту (или памятников всё-таки больше?). И почему, кстати, один из тех памятников оказался на горе Капуцинерберг? Чем отличается оркестр «Моцартеум» от оркестра «Моцартеума»? И что такое «Камерата Зальцбург»? Об этом мы узнаем во время этой полудетективной прогулки по старому городу.