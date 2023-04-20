Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.

Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга

Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Улицы Зальцбурга
  • Дом Моцарта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Известно, что Зальцбургский фестиваль каждый год начинается 18 июля. Почему именно в этот день? Известно, что главным фестивальным оркестром является Венский филармонический оркестр. Но в Зальцбурге есть три своих симфонических коллектива, как и три самых известных памятника Моцарту (или памятников всё-таки больше?). И почему, кстати, один из тех памятников оказался на горе Капуцинерберг? Чем отличается оркестр «Моцартеум» от оркестра «Моцартеума»? И что такое «Камерата Зальцбург»? Об этом мы узнаем во время этой полудетективной прогулки по старому городу.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Выездные
История и культура

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