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Ставка Гитлера "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
Ставка Гитлера "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"
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Ставка Гитлера "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"
Ставка Гитлера "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"

Что вы увидите

  • Бавария
  • Берхтесгаден
  • Орлиное Гнездо
Поездка на головокружительную высоту горы ⛰️ Кельштайн по щедевру строительного искусства — уникальной горной дороге, по которой Гитлер ездил в свою летнюю резиденцию «Орлиное гнездо». В «Орлином гнезде» снимался известный фильм 🎥 А. Сокурова «Молох».
Вам представится уникальная возможность посетить историческое место и воспользоваться «золотым лифтом», на котором ездил сам фюрер в овальный зал с огромным камином, подаренным Муссолини. Здесь проводились 13 официальных приемов на высшем уровне Третьего Рейха. С вершины открывается фантастический вид на все окрестные Альпы в радиусе 300 км. и города, включая соседний Зальцбург. На обратном пути мы можем посетить тайный бункер, построенный в конце войны для защиты элиты Третьего Рейха и Музей 🖼 трагической истории 📖 20 века.
Дополнительно, по вашему желанию, возможно посещение знаменитой шнапсоварни, где с 1603 года варят шнапс из горячевки. Сам хозяин предприятия покажет вам, как одна и таже семья 400 лет производит знаменитый сорт шнапса. В магазине возможна бесплатная дегустация разных сортов уникального согревающего напитка, столь популярного во всей Европе.
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
Ставка Гитлера "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"
Ставка Гитлера "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"
Ставка Гитлера "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"
Ставка Гитлера "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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