Поездка на головокружительную высоту горы ⛰️ Кельштайн по щедевру строительного искусства — уникальной горной дороге, по которой Гитлер ездил в свою летнюю резиденцию «Орлиное гнездо». В «Орлином гнезде» снимался известный фильм 🎥 А. Сокурова «Молох».

Вам представится уникальная возможность посетить историческое место и воспользоваться «золотым лифтом», на котором ездил сам фюрер в овальный зал с огромным камином, подаренным Муссолини. Здесь проводились 13 официальных приемов на высшем уровне Третьего Рейха. С вершины открывается фантастический вид на все окрестные Альпы в радиусе 300 км. и города, включая соседний Зальцбург. На обратном пути мы можем посетить тайный бункер, построенный в конце войны для защиты элиты Третьего Рейха и Музей 🖼 трагической истории 📖 20 века.

Дополнительно, по вашему желанию, возможно посещение знаменитой шнапсоварни, где с 1603 года варят шнапс из горячевки. Сам хозяин предприятия покажет вам, как одна и таже семья 400 лет производит знаменитый сорт шнапса. В магазине возможна бесплатная дегустация разных сортов уникального согревающего напитка, столь популярного во всей Европе.