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Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ"

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ"
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Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ"
Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ"

Что вы увидите

  • Зальцбург
  • Окрестности Зальцбурга
Что может быть веселее и по-детски забавнее, чем беззаботно брызгаться родниковой водой в тенистых аллеях роскошных альпийских парков!
Вилли «Хельбрунн», что в переводе означает «Светлый Источник» расположена, наверное, в самом уютном районе Зальцбурга. Здесь, всего лишь в 10 км. от центра города, в поистине райском уголке нашли себе места для первых поселений как Кельты, так и Римские Легионеры…
И они знали толк в этом! Из горного лесистого холма течет хрустально-чистая, прозрачная вода уже 2, 5 миллиона лет!
Конечно же, форель здесь чувствует себя, как дома! А Королевские карпы, подплывающие прямо к вашим ногам, а осетровые до 4 метров в длину!
И это только парк 🌳, раскинувшийся на целую долину в предгорье Альп!
А сами «Водные Забавы» просто восхищают искрометностью идей и юмора! Почти невозможно поверить, что все это было создано всего лишь за 3 года!
Мраморный стол с водной нишей в центре для охлаждения вина в знойный летний полдень!
Стулья с потайными водными краниками для освежения прохладной водой захмелевших гостей!
Грот, в котором вода имитирует звуки летнего леса с пением райских птиц!
Водный орган, исполняющий мелодию Моцарта из оперы «Дон Жуан», в то время, как на главной площади Барочного города танцуют 💃 и движутся сами собой 176 маленьких фигурок!
Золотая корона, весом в 1 кг., летающая на ваших глазах, как в невесомости на мощной струе воды!
Самое удивительное, что все, что приводится в движение на «Водных Потешках», работает без единого насоса, лишь от естественного напора воды! Гениально!
А имеющий естественную природную кулису, прямо за углом от виллы очаровательный Зальцбургский Зоопарк! Он уж точно заставит ваших детишек не отрываясь наблюдать за диковинными животными, забыв о времени и капризах!
Дорогие дети и их родители, добро пожаловать в Волшебный Мир Сказки и Летнего Веселья!
Ваш гид Андрей Зальпиус
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ"
Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ"
Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ"
Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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