Что может быть веселее и по-детски забавнее, чем беззаботно брызгаться родниковой водой в тенистых аллеях роскошных альпийских парков!

Вилли «Хельбрунн», что в переводе означает «Светлый Источник» расположена, наверное, в самом уютном районе Зальцбурга. Здесь, всего лишь в 10 км. от центра города, в поистине райском уголке нашли себе места для первых поселений как Кельты, так и Римские Легионеры…

И они знали толк в этом! Из горного лесистого холма течет хрустально-чистая, прозрачная вода уже 2, 5 миллиона лет!

Конечно же, форель здесь чувствует себя, как дома! А Королевские карпы, подплывающие прямо к вашим ногам, а осетровые до 4 метров в длину!

И это только парк 🌳, раскинувшийся на целую долину в предгорье Альп!

А сами «Водные Забавы» просто восхищают искрометностью идей и юмора! Почти невозможно поверить, что все это было создано всего лишь за 3 года!

Мраморный стол с водной нишей в центре для охлаждения вина в знойный летний полдень!

Стулья с потайными водными краниками для освежения прохладной водой захмелевших гостей!

Грот, в котором вода имитирует звуки летнего леса с пением райских птиц!

Водный орган, исполняющий мелодию Моцарта из оперы «Дон Жуан», в то время, как на главной площади Барочного города танцуют 💃 и движутся сами собой 176 маленьких фигурок!

Золотая корона, весом в 1 кг., летающая на ваших глазах, как в невесомости на мощной струе воды!

Самое удивительное, что все, что приводится в движение на «Водных Потешках», работает без единого насоса, лишь от естественного напора воды! Гениально!

А имеющий естественную природную кулису, прямо за углом от виллы очаровательный Зальцбургский Зоопарк! Он уж точно заставит ваших детишек не отрываясь наблюдать за диковинными животными, забыв о времени и капризах!

Дорогие дети и их родители, добро пожаловать в Волшебный Мир Сказки и Летнего Веселья!

Ваш гид Андрей Зальпиус