Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Будем перемещаться по маршруту на комфортном транспорте и без лишней суеты осматривать достопримечательности.
На фуникулёре «Туфандаг» с высоты птичьего полёта полюбуемся природой, узнаем историю албанской церкви в деревне Киш и закупимся изделиями из меди в селе Лагич. Желающие прокатятся на катамаране по озеру Нохур или устроят конную прогулку. Присоединяйтесь!
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Описание
Организационные детали
Мы забираем вас от места вашего проживания в Баку на комфортабельном автомобиле и доставляем обратно.
Программа тура по дням
Достопримечательности Шемахи, Исмаиллы и Габалы
Добро пожаловать с гостеприимный Азербайджан! Начинаем наше путешествие с поездки в город Шемаха — на родину Шамаханской царицы. Первым делом посетим мавзолей Дири Баба, расположенный на отвесной скале. Затем осмотрим древнюю Джума-мечеть, построенную Абу Муслимом в 743 году. Здание реконструировано, так как пострадало в результате землетрясения в XX веке. По пути сделаем остановку на винодельне «Мейсари». Вы сможете погулять по территории и заводу, а также продегустировать местное вино (сообщите заранее о желании провести экскурсию по винодельне).
Затем переместимся в район Исмаиллы. Недалеко от него находится посёлок Лагич, славящийся производством медной посуды. Пройдёмся по улицам селения, а желающие смогут устроить фотосессию в национальный костюмах. После этого остановимся у подвесного моста и полюбуемся удивительными пейзажами.
Далее прикоснёмся к истории Габалы и побываем у озера Нохур. Возможно устроить прогулку на лошадях и катамаранах, чтобы по-настоящему насладиться атмосферой вокруг. Завершим сегодняшнюю программу посещением водопада «семь Красавиц», состоящего из 7 каскадов различных высот, и подъёмом на фуникулёре «Туфандаг».
Переезд в Шеки, где заселимся в гостиницу и переночуем.
Шеки: Дворец шекинских ханов и деревня Киш
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся исследовать красоты Шеки. Этот город был основан ещё в VIII веке до нашей эры. Сначала посетим знаменитый Дворец шекинских ханов с разноцветными витражами. На фасаде вы увидите росписи. Также осмотрим караван-сарай, сохранивший дух Средневековья.
После этого направимся в деревню Киш и погрузимся в сельскую жизнь азербайджанцев. Здесь находится древняя албанская церковь, возведённая в I веке. Поведую вам её историю и поделюсь другими интересными фактами о нашей стране.
Вот и подошёл к концу наш тур. Доставим вас до места проживания в Баку. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривается индивидуальноЗавершение: Место вашего проживания в Баку, время зависит от времени окончания тура
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.