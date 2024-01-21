Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Индивидуальный тур в Баку

Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича

5
1 отзыв
В этом путешествии вы отправитесь на родину Шемаханской царицы, восхититесь витражами Дворца шекинских ханов, посетите водопад «семь Красавиц» и просто получите удовольствие от красот Азербайджана.

Будем перемещаться по маршруту на комфортном транспорте и без лишней суеты осматривать достопримечательности.

На фуникулёре «Туфандаг» с высоты птичьего полёта полюбуемся природой, узнаем историю албанской церкви в деревне Киш и закупимся изделиями из меди в селе Лагич. Желающие прокатятся на катамаране по озеру Нохур или устроят конную прогулку. Присоединяйтесь!
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Ближайшие даты:
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Описание

Организационные детали

Мы забираем вас от места вашего проживания в Баку на комфортабельном автомобиле и доставляем обратно.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Шемахи, Исмаиллы и Габалы

Добро пожаловать с гостеприимный Азербайджан! Начинаем наше путешествие с поездки в город Шемаха — на родину Шамаханской царицы. Первым делом посетим мавзолей Дири Баба, расположенный на отвесной скале. Затем осмотрим древнюю Джума-мечеть, построенную Абу Муслимом в 743 году. Здание реконструировано, так как пострадало в результате землетрясения в XX веке. По пути сделаем остановку на винодельне «Мейсари». Вы сможете погулять по территории и заводу, а также продегустировать местное вино (сообщите заранее о желании провести экскурсию по винодельне).

Затем переместимся в район Исмаиллы. Недалеко от него находится посёлок Лагич, славящийся производством медной посуды. Пройдёмся по улицам селения, а желающие смогут устроить фотосессию в национальный костюмах. После этого остановимся у подвесного моста и полюбуемся удивительными пейзажами.

Далее прикоснёмся к истории Габалы и побываем у озера Нохур. Возможно устроить прогулку на лошадях и катамаранах, чтобы по-настоящему насладиться атмосферой вокруг. Завершим сегодняшнюю программу посещением водопада «семь Красавиц», состоящего из 7 каскадов различных высот, и подъёмом на фуникулёре «Туфандаг».

Переезд в Шеки, где заселимся в гостиницу и переночуем.

Достопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и Габалы
2 день

Шеки: Дворец шекинских ханов и деревня Киш

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся исследовать красоты Шеки. Этот город был основан ещё в VIII веке до нашей эры. Сначала посетим знаменитый Дворец шекинских ханов с разноцветными витражами. На фасаде вы увидите росписи. Также осмотрим караван-сарай, сохранивший дух Средневековья.

После этого направимся в деревню Киш и погрузимся в сельскую жизнь азербайджанцев. Здесь находится древняя албанская церковь, возведённая в I веке. Поведую вам её историю и поделюсь другими интересными фактами о нашей стране.

Вот и подошёл к концу наш тур. Доставим вас до места проживания в Баку. До новых встреч!

Шеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня Киш

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривается индивидуально
Завершение: Место вашего проживания в Баку, время зависит от времени окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 янв 2024
Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично для Баку. Наш пусть начался с виноградников, узнали много о истории азербайджанских вин и любовались видами на плантации. Потом мы поехали в старинный город мастеров - Лахыч, где поселили действующие медные мастерские. Ночевали мы в Шеки-сказочном город с ханскими дворцами и караван сараями😍 отель очень понравился, Латиф столько знает о своей стране, не возможно остановиться слушать! Спасибо Латифу за незабываемые впечатления, все советуем!! Обязательно еще вернемся

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